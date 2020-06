Slik lurte «Jasmina» sexkjøperen i en felle

«Jasmina» lengtet etter å komme seg bort fra Romania. Hun endte opp i et nettverk av prostitusjon og menneskehandel i Sverige. Så bestemte hun seg for å legge en felle for en av sexkjøperne hun skulle møte.

Angelica Öhagen, Aftonbladet

Nå nettopp

Første gang Jasmina ble seksuelt misbrukt av en slektning i Romania, var hun bare ti år gammel, forteller hun.

Da hun var 14 år ble hun voldtatt av en fremmed ved to anledninger.

