Mesteparten av salget på svenske Systembolaget i Strömstad går til norske kunder, viser en ny analyse. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Nordmenn handler for 2,2 milliarder på svenske Systembolaget

Svenske Strömstad har Nordens største utsalg for vin, øl og brennevin, men 90 prosent av salget går til norske kunder.

Skulle befolkningen i grensebyen Strömstad konsumert all vinen som blir solgt på Systembolaget i byen, ville det utgjort 483 liter årlig for alle over 15 år, skriver Aftenposten. Tilsvarende tall for Vinmonopolets salg i nabobyen Halden på den norske siden av grensen er 6,4 liter, og i Oslo 18,9 liter, i året.

Det voldsomme tallet for Strömstad skyldes at 90 prosent av vinen blir drukket av nordmenn, viser en analyse som er utarbeidet av selskapet Capstan.

I det svenske Systembolaget vil man ikke gi ut tall for hver butikk. Ifølge beregninger som Capstan har gjort ved å granske lagerbeholdningen i de 13 butikkene langs grensen er det kommet til at de fra i fjor sommer til sommeren i år omsatte for 2,22 milliarder svenske kroner, om lag 6 prosent av all omsetning i Systembolaget.

Generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF) sier at Systembolagets hemmelighold bare viser at norske kunder er så lukrative at de ikke vil snakke høyt om det.

– Når Strømstad med få innbyggere er Nordens største polutsalg, burde det ringe bjeller i alle politiske leirer. Vi kan ikke sitte og se på at Vinmonopolet taper markedsandeler, fordi den svenske polordningen tjener på vår alkohol- og avgiftspolitikk, sier Jordheim til avisen.

I analyseselskapet har de sett på konsekvensene av en harmonering av avgiftene mellom Norge og Sverige. Ifølge deres beregninger ville det gitt Vinmonopolet økt omsetning på 2,2 milliarder kroner. Med dagens ordning går staten glipp av 1,35 milliarder i tapt moms og alkoholavgift.

