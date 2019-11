TIL TOPPS: Aksjonistene i Brevik har heist flagget etter at et ekspertutvalg mener farlig avfall ikke bør lagres i gruvegangene i denne byen. Foto: Tone Bente Bergene Holm

Aksjonistene i Brevik heiser flagget: – En seier for befolkningen

Mandag kom konklusjonen fra ekspertutvalget: Det farlige avfallet i gruvegangene under Brevik bør lagres andre steder. Nå jubler aksjonistene – i håp om at den fem år lange kampen er over.

Etter at Miljødirektoratet i november i fjor ga grønt lys for lagring av uorganisk farlig avfall i gruvene i Brevik i Porsgrunn, har den lokale motstanden vært enorm.

– Det har vært en kjempebelastning for befolkningen i Grenland og Brevik. Nå er vi veldig glade og veldig lettet, sier Knut Schüller, leder i motstandsgruppen «Vern om Grenland – Nei til deponi».

Han er en av mange som har kjempet imot i flere år.

Bakgrunnen for den fem år lange kampen er at dagens deponi til selskapet NOAH, som behandler farlig avfall, på Langøya i Vestfold vil være fullt i 2022.

Både NOAH og myndighetene har kastet øynene på gruvegangene under Brevik i Telemark, hvor Norcem tar ut råstoff til sin sementproduksjon. Det ønsker Norcem å fortsette med. Derfor måtte regjeringen eventuelt tvinge seg inn i gruvene med en statlig reguleringsplan.

I april i år satte de derfor ned et ekspertutvalg om farlig avfall.

Har heist flagget

– Videre arbeid med deponering av farlig avfall bør konsentreres om andre initiativ enn Brevik, sa leder Ingrid Lorange i ekspertutvalget, da hun la frem vurderingen mandag.

Da VG snakker med noen av de mange engasjerte motstanderne mandag ettermiddag, forteller de om flagg som vaier utenfor det gamle rådhuset i Brevik.

PUSTER UT: En rekke innbyggere har kjempet mot deponi i Brevik i flere år. Her med leder Knut Schüller i front under en demonstrasjon i fjor. Foto: Roger Neumann, VG

– Man tror det nesten ikke helt, utbryter Tone Bente Bergene Holm.

Siden planene først ble kjent har hun ledet motstandsgruppen «Ti kvinner mot deponi» og vært aktiv i Nabolagsgruppa for Heistad, Skjelsvik og Brevik.

– Vi er veldig, veldig, veldig glade. Det vil være svært vanskelig å overkjøre denne rapporten med en statlig regulering, sier hun.

– En ting er de lokale konsekvensene, men jeg føler at vi også har løftet debatten til et nytt syn på hvordan vi behandler slikt avfall i Norge.

Både Holm og Schüller forteller at de vil feire sammen med ordføreren, som har invitert til fest mandag kveld.

– Dette er ikke endelig, så motstandsgruppene oppløses ikke. Vi holder garden helt til den endelige beslutningen har kommet fra Elvestuen eller regjeringen. Men er vi veldig lettet, og i kveld blir det nok en pils og en pizza, sier Schüller.

MOTSTANDER: Tone Bente Bergene Holm puster lettet ut etter ekspertutvalget la frem sin vurdering. Foto: Privat

Ingenting sikkert

Ekspertutvalget tror at mengden farlig avfall som må deponeres, blir stadig mindre i årene fremover, og at behovet for store deponi dermed også avtar. Til tross for at klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) ikke vil konkludere endelig, tok han på seg det store smilet da han mottok rapporten mandag.

Han har tidligere lovet at han ikke vil overkjøre lokaldemokratiet i deponi-saken.

Til tross for at seieren for aksjonistene ikke er endelig, står jubelen står også i taket på en hytte ved Raufoss. Der er Svein Tore Uldal, som vil beskrives med tittelen «engasjert medborger», på tur med flere fra Brevik.

– Det er ingenting som er sikkert i verden, så lenge det er snakk om penger. Jeg har ikke fått lest rapporten, men de klare signalene som utvalget nå har gitt er en gladmelding. Jeg tror endelig vettet har overtatt for pengene.

– Dette er en seier for befolkningen i Grenland. Du kan ikke bare komme med flere millioner tonn farlig avfall og dumpe det under beina på folk, sier han.

PÅ RETT VEI: Svein Tore Uldal skal feire, men understreker at aksjonistene ikke gir seg før de er helt i mål. Foto: Privat

Bellona: Ikke løst

Ekspertutvalget pekte mandag på minst tre andre alternativer for fremtidig lagring: Raudsand i Møre og Romsdal, fjellmassivet Mulen i Odda og Jorddalsnuten i Gudvangen.

Bellona har engasjert seg på Langøya-eier NOAH’s side i denne konflikten. Bellona-leder Frederic Hauge mener at Ekspertutvalget ikke har løst utfordringen med permanent lagring av farlig avfall:

– Hvis Elvestuen følger utvalgets anbefalinger, så har vi ingen løsning på avfallsproblemet i Norge. Utvalget ser bort fra Brevik fordi Norcem vil drive gruven videre. De har ikke sett på det åpenbare sporet, nemlig muligheten for samdrift, sier Hauge.

NOAHs samfunnskontakt Unni Claussen skriver følgende kommentar til VG i en SMS om den nye rapporten:

– Vi leser og setter oss inn i rapporten som ekspertutvalget har overlevert regjeringen.

