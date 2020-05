SNØ: Søndag vil det ifølge meteorologene falle snø i store deler av Norge. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Varsler om snø flere steder i landet søndag

Meteorologene ber bilister over hele landet være observante søndag morgen – da er det ventet snø over store deler av landet.

– Vi har valgt å gå ut med farevarselet fordi folk ikke er forberedt på snø akkurat nå, mange har kanskje byttet til sommerdekk for eksempel, sier vakthavende meteorolog for vestlandet og Trøndelag, Kristin Seter, til VG.

Det er sendt ut moderat farevarsel for snø mange steder, som står for moderat fare. Seter forteller at det er ventet snø de fleste plasser på vestlandet og i Trøndelag fra søndag morgen. Det samme gjelder sør- og østlandet.

– I løpet av natta vil det komme kjølig luft, og på morgenen kan det komme nedbør i form av snø mange steder. Det vil ikke være snakk om store mengder, og det vil passere i løpet av formiddagen, men det er lurt for bilister å være observante på, forklarer Anne Beate Skattør, vakthavende meteorolog for sør- og østlandet.

FAREVARSEL: Slik er varslene for sør- og østlandet. Foto: Meteorologene

Usikker på 17. mai-været

Hun forteller at den kjøligere temperaturen vil vare gjennom uken.

– Det blir litt kaldere enn normalt, og enkelte steder i innlandet vil vi kunne få frostnetter, opplyser Skattør.

Hun tillater seg derimot å være forsiktig optimist for 17. mai-været neste søndag.

– Det er tidlig å si noe sikkert, men det ser ut til å være størst sannsynlighet for oppholdsvær, og at temperaturene vil stige litt mot slutten av uka

For vestlandet og Trøndelag er det ennå tidlig å melde noen klar dom over været på nasjonaldagen.

– På generelt grunnlag er det ikke mulig å si noe om 17. mai-været ennå. Vi er nysgjerrige vi også, så vi har begynt å sjekke, men det er for mye variasjon i prognosene foreløpig, forteller Seter.

FAREVARSEL: Slik er farevarselet for vestlandet. Foto: Meteorologene

