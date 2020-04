FORVENTER STORT OPPMØTE: Klartleggingen til rektor Marianne Egeberg Kolobekken på Fjellhamar Skole viser at 95 prosent trolig vil møte opp på skolen mandag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Bekymrede foreldre vil holde barn hjemme av smittefrykt: Mister retten til eget skoleopplegg

Rektor Hilmar Flatabø på Tøyen skole forteller om flere bekymrede foreldre som vil holde barna hjemme når skolene åpner. Eline Lønskog fra Bærum skal nå selv undervise sine egne barn i ukene fremover.

Flere rektorer forteller til VG at kartleggingen i forkant av skoleåpningen for 1.–4. klasse viser at de aller fleste elevene møter opp mandag.

På Tøyen skole i Oslo jobber de med å forsikre alle foreldrene om at skoleåpningen er trygg.

– Når vi har fått beskjed om at det er trygt å åpne skolen, så formidler vi det, og vi følger alle tiltakene som gjør at vi er innenfor reglene. Men det er flere foreldre som ikke sender barna på skolen, sier rektor Hilmar Flatabø på Tøyen skole til VG.

Han påpeker at dette gjelder et fåtall av elevene på skolen der over 70 prosent har vedtak om særskilt norskopplæring. På skolens sider har de også oversatt informasjon til arabisk og somalisk for å berolige foreldre.

– Jeg tenker at vi nok er litt rause i starten, sier Flatabø om skoleopplegget for dem som holdes hjemme.

VENTER SOLID OPPMØTE: Hilmar Flatabø, rektor Tøyen skole. Foto: Sonja Holterman, Utdanningsnytt

– Når det har gått noen dager, tror jeg de få som ikke sender barna på skolen, vil gjøre det, sier Flatabø.

De skal nå ha elevgrupper på 12 elever, der alle skal sitte spredt. Elevene skal vaske hender hver gang de går inn og ut til friminuttene, der de deler skolegården i tre soner. Det er også lagt opp til mye tur. Samtidig er kontorene og arbeidspultene til de ansatte også stengt.

Utdanningsdirektoratet gjør det på sine sider klart at elever som er i risikosonen, eller bor sammen med folk i risikosonen, fremdeles skal få opplæring i regi av skolen hjemme. De som er utenfor denne gruppen, men likevel holdes hjemme på grunn av smittefrykt, kan derimot ikke forvente at skolen lager egne opplegg for elevene. Da må foreldrene selv ivareta opplæringsplikten.

Eline Lønskog fra Bærum velger å holde sine to barn, i 2. og 4. klasse hjemme fra Bekkestua barneskole under gjenåpningen av skolene.

HJEMME MED BARNA: Eline Lønskog skal undervise sine barn i ukene fremover. Foto: Privat

Hun forteller at hennes mann har hjertesykdom og jobber hundre prosent hjemmefra nå og fremover for å unngå smitte, og at hun selv har kronisk nyresvikt. Men familien regnes ikke under risikogruppene, og derfor mister de i utgangspunktet rett til eget skoleopplegg.

Hun er selv skeptisk til skoleåpningen.

– Jeg jobber i barnehage selv og vet hvor presset barnehager og skoler er på ressurser under normale omstendigheter. Nå er man nødt til å forholde seg til en del smittevernregler, og jeg ser fra eget ståsted at det er en stor utfordring med de ressursene man har til rådighet. Det bekymrer meg at det ikke er bevilget ressurser til ekstra vikarer og test av ansatte og barn før oppstart, sier Lønskog til VG.

Foreldrene får nå selv ikke sykmelding ettersom de fungerer på jobb under normale omstendigheter.

– Vi skal se hvordan dette utvikler seg de neste 3–4 ukene og se om åpningen fungerte godt eller om det førte til økt smittespredning, sier Lønskog som etterlyser bedre beskyttelse for husstander der man har familier med risiko.

– Vi trenger å se hvordan dette går og så ta et standpunkt om barna skal tilbake til skolen eller hva vi gjør, sier hun.

Lønskog ser at det å følge opp alle elever som forblir hjemme fremover er en vanskelig sak. Hun føler at de er heldige med skolen.

– Vi er møtt på en god måte av skolen og har hatt kontakt hele veien. Det blir ikke like tett oppfølging fra lærer som skal fungere i klasseromsundervisning. Men vi får en ukeplan fra skolen og jeg skal fungere som hjelpelærer for barna. Så kan vi ta kontakt om det er noe vi lurer på. Det er helt greit og noe vi er innforstått med, sier Lønskog.

Ved en av landets største barneskoler, Fjellhamar Skole i Lørenskog, antyder kartleggingen før skolestart at rundt 95 prosent av elevene kommer til å møte opp mandag.

Rektor Marianne Egeberg Kolobekken forteller at de som ikke møter opp til første skoledag i stor grad er elever som er i risikogruppen, eller elever som bor sammen med noen i risikogruppen.

– Noen var litt skeptiske da det ble bestemt at skolene skulle åpnes. Men vi har hatt dialog underveis og lagt frem planen for hvordan vi skal organisere det og mange har sett at det trygt nok til å komme tilbake på skolen. Vi har opplevd en synkende skepsis fra det ble bestemt at skolene skulle åpnes til vi faktisk åpner, sier Egeberg Kolobekken.

Hun forteller at de som er hjemme på grunn av risiko får samme tilgang på det pedagogiske opplegget som barna på skolen og vil følges opp av egne lærere.

– Vi følger tettere opp de som er i risikogruppen enn de som holder barna hjemme av frykt. Vi vil se an litt i starten og holde dialogen med dem som holder barna hjemme av frykt. Hos oss er det få, sier Egeberg Kolobekken.

Publisert: 26.04.20 kl. 11:05

