ISOLERT: Siden 30. mars har Sigurd Moe Hetland måttet holde seg isolert inne på sin lugar på cruiseskipet «Coral Princess». Foto: Privat

Sigurd (75) har vært coronafast på et cruiseskip i én måned

Etter å ha reist fra kai til kai i Sør-Amerika fikk cruiseskipet «Coral Princess» lørdag lov til å legge til kai i Miami. Sigurd Moe Hetland, som var den eneste norske om bord på skipet, forteller om fortvilte passasjerer og dårlig informasjon.

– Det går greit nå, jeg sitter på lugaren min og kommer ingen vei, forteller Sigurd Moe Hetland da VG ringte han søndag ettermiddag.

Hetland forteller at etter at båten la til kai i Miami lørdag, så har ingen fått lov til å forlate skipet.

– Alle passasjerene må gjennom en helsekontroll, og de amerikanske statsborgerne er blitt prioritert, så de gikk gjennom helsekontrollen i går, forteller Hetland.

To døde om bord

Den 30. mars fikk alle passasjerene om bord på skipet beskjed om at alle måtte isolere seg selv inne på lugarene sine.

– Vi fikk beskjed om at alle måtte holde seg på lugaren, og at vi ikke hadde lov til å ha kontakt med noen andre som var om bord på skipet. Men vi fikk ingen informasjon om hvorfor vi måtte det, forteller Hetland.

– Jeg skjønte jo at det hadde noe med coronaviruset å gjøre, men jeg visste ingenting om situasjonen om bord, legger 75-åringen til.

Først når skipet la til kai i Miami lørdag fikk de reisende beskjed om at det var to passasjerer om bord som var døde.

– Jeg synes det har vært lite og dårlig informasjon, vi har fått vite svært lite om hva som har vært situasjonen på skipet, sier Hetland.

Det skal ha vært 1.020 passasjerer og 878 besetningsmedlemmer om bord på skipet.

Ifølge talskvinne Negin Kamali i Miami-baserte Princess Cruises har sju passasjerer og fem fra mannskapet testet positivt for coronaviruset, skriver NTB.

AMBULANSE: Cruiseskipet ble møtt av ambulanser da de la til Kai i Miami lørdag. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

«Vi alle på Princess Cruises er dypt lei oss over å rapportere at to gjester har gått bort på «Coral Princess», våre tanker går til deres familie, venner og alle som blir påvirket av dette tapet. Alle vi på Princess Cruises kondolerer», skriver Princess Cruises i en pressemelding som ble gitt til flere amerikanske medier, deriblant The Washington Post.



En måned på sjøen

Han gikk om bord på skipet i Santiago i Chile den 5. mars og turen skulle vare til 19. mars hvor det var planlagt at passasjerene skulle gå av i Buenos Aires i Argentina, men slik ble det ikke.

– Da vi kom til Buenos Aires, så hadde jeg gjort alt klart. Kofferten var pakket, og flybilletten hjem hadde jeg i hånden. Men så fikk vi streng beskjed om at ingen fikk lov til å gå i land, de eneste som fikk gå i land der var argentinske statsborgerne, sier Hetland.

Skipet var innom Montevideo i Uruguay, og Rio de Janeiro, men ingen av stedene fikk passasjerene lov til å gå i land.

Etter en måned rundt om i Sør-Amerika fikk skipet i går tillatelse til å legge til i Miami.

ÉN MÅNED PÅ SJØEN: I går la Coral Princess til kai i Miami, etter én måned på sjøen. Foto: Lynne Sladky / AP

Frustrert og fortvilet

Hetland forteller at han ikke forsto alvoret i situasjonen før de fikk beskjed om at noen om bord hadde omkommet.

– At vi ikke fikk noe særlig med informasjon førte jo til at de fleste passasjerene ble svært frustrerte og fortvilet, sier Hetland.

– Jeg blir jo fortvilet selv også. Jeg har nå bestilt flybilletter flere ganger i god tro om at vi skulle gå i land flere steder i Sør-Amerika, men hver gang har vi blitt nektet å gå i land uten noen forklaring på hvorfor, sier den pensjonerte 75-åringen.

«Landstigning for gjester som er egnet til å fly antas å begynne søndag 5. april. Disse gjestene vil overføres direkte fra skipet til Miami International Airport for hjemreise. De med luftveissymptomer, eller som har vært syke , vil forbli om bord til medisinsk klarering er gitt av skipets leger», skriver rederiet i en pressemelding.

Hetland forteller til VG at han søndag kveld norsk tid har fått beskjed om at han får dra hjem i løpet av natten.

– Hvordan vil du oppsummere turen din?

– Den opprinnelige turen var helt fantastisk, jeg har opplevd masse fint. Men det har selvfølgelig vært en spesiell opplevelse etter at vi ikke fikk gå i land i Buenos Aires, forteller Hetland.

Publisert: 06.04.20 kl. 10:23

