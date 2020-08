Professor: Her er det størst risiko for å bli corona-smittet

Hvor sannsynlig er det at du blir corona-smittet på et fly? Og bør du egentlig dra på treningssenteret nå? Eller frisøren? En overlege og professor har vurdert 13 ulike steder – og hvor det er størst og minst risiko for å bli rammet av viruset.

Nå nettopp

Snart er det et halvt år siden Erna Solberg innførte de mest inngripende tiltakene i etterkrigstid.

Siden har myndighetene gradvis løsnet grepet.

