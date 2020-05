Isabella Löwengrip: - Det var et rop om hjelp

Plutselig falt alt sammen for Isabella Löwengrip. Etter å ha tatt for mange angstdempende piller havnet hun på sykehus. – Det var et rop om hjelp, sier hun.

Rasmus Karlsson/Aftonbladet

Nå nettopp

Isabella Löwengrip (29) tar telefonen, og planlegger fredagskos med barna sine. Det skal inntas hamburgere, pommes frites og sjokolade.

