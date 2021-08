JOBBER HARDT: Den malawiske småbonden Clement Nthawi (27) forteller at det har vært vanskelig å tjene penger på yrket sitt under pandemien. Foto: Network for Youth Development

Bøndene i Malawi sliter under pandemien: − Villige til å selge for hvilken som helst pris

Stengte grenser og coronarestriksjoner gjør det vanskeligere å selge jordbruksvarer i de sørlige delene av Afrika. Dette rammer de fattige hardest, ifølge Utviklingsfondet.

Av Henrik Røyne

– Selv om jeg jobber hardt i åkeren, er det generelt blitt vanskelig for meg å tjene noe på det, sier Clement Nthawi (27) til VG, som svar på spørsmål formidlet av Utviklingsfondet.

Han arbeider som småbonde utenfor Malawis hovedstad, Lilongwe, og mener at stengte grenser og coronarestriksjoner har gjort det vanskeligere å selge jordbruksvarer under pandemien.

En annen småbonde, Modester Mphande, trekker frem at hun vanligvis tjener 50 kwacha (0,54 kr) for hver løk hun selger. Under pandemien har hun imidlertid slitt med å få mer enn 20 kwacha per stykk (0,22 kr).

– Den store utfordringen er at markedet ikke er lønnsomt. Det jeg ser der ute er egoistiske mellommenn som bare tenker på seg selv, sier hun.

FÅR IKKE SOLGT: Modester Mphande har en hel avling hun ikke får solgt videre på grunn av dårlige forhold på markedet. Foto: Utviklingsfondet

Pandemien har ført til at ytterligere rundt 100 millioner mennesker har blitt kastet ut i ekstrem fattigdom, ifølge beregninger fra Verdensbanken. Landene i sørlige Afrika står for rundt 40 av dem.

Malawi er allerede ett av verdens mest fattige land. Rundt åtti prosent av befolkningen livnærer seg av jordbruk, ifølge faktaboken til CIA.

På FNs indeks for menneskelige utvikling, der Norge som kjent har ligget på toppen i mange år, ligger landet på plass nummer 174 av 189.

– Jeg har blitt nødt til å dele avlingene gratis med andre i lokalsamfunnet, sier Nthawi.

Blir utnyttet

Victor Kachika-Jere, programdirektør i Malawi for Utviklingsfondet, opplyser til VG at småbøndene i utgangspunktet har fått en veldig god avling – sannsynligvis den beste på ti år.

Landet er nemlig utsatt for tørke, flom og plantesykdommer som følge av klimaendringene. «Global Climate Risk Index 2021» plasserer Malawi på femteplass over de landene som har blitt hardest rammet de siste tyve årene.

Likevel kunne ikke timingen vært dårligere, på grunn av pandemien:

– Bøndene er villige til å selge for hvilken som helst pris for å dekke deres daglige behov, sier Kachika-Jere, og forklarer at dette fører til at de blir utnyttet.

UTNYTTES: Victor Kachika-Jere, programdirektør i Malawi for Utviklingsfondet, mener at bøndene i Malawi må selge produktene sine til urimelige priser på grunn av pandemien. Foto: privat

Dermed går bøndene glipp av muligheten til å komme seg ut av fattigdom. De blir derimot enda mer fattige i stedet, ifølge programdirektøren.

Han trekker frem mangelen på vaksiner som en drivende faktor. VG har tidligere skrevet om Malawis skrikende behov etter vaksiner, noe som gjør dem forsvarsløse mot viruset.

I Europa, der vaksinegraden stort sett er høy, har vi kunne glede oss over at grensene i større grad har åpnet opp igjen. I Malawi er kun 0,7 prosent av befolkningen fullvaksinerte, ifølge VGs oversikt. Tallet for hele Afrika ligger på 1,8 prosent.

– Akkurat nå er grensene stengt for å forhindre smitte, sier Kachika-Jere.

NEDGANGSTIDER: Prisen på jordbruksvarer går ned, mens prisen på andre livsviktige varer skyter fart oppover i Malawi, ifølge Kachika-Jere. Foto: Network for Youth Development

Mer sårbare

Morten Jerven, professor i utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, trekker frem at afrikanske land har vært mer sårbare for kriser i verdensøkonomien historisk sett.

– Når det er sammentrekning i økonomien er det som regel råvareprodusentene som kjenner det mest, sier han til VG.

– Jeg har ikke fulgt dette nøye nok til å kunne stadfeste om dette er tilfelle i Malawi nå og hvor prekært det er. Mer generelt kan jeg si at det først var en bekymring om Covid kom til å påvirke produksjonen negativt, og hva det ville si for matvaresikkerheten i fattige land.

UTVIKLINGSPROFESSOR: Morten Jerven trekker frem at utviklingsland ikke har noen pengesekk som kan brukes i krisetider. Foto: NMBU/Håkon Sparre

Utviklingsprofessoren synes det er litt vanskelig å si om sørlige Afrika befinner seg i en krise, men trekker frem at det er nedgangstider generelt.

– Når det er litt nedgang, og du allerede ligger på fattigdomsgrensen, og den er definert som det minste du kan klare deg med, så er det klart at det kjennes hardest for dem som har minst, sier Jerven.

– Det er jo dobbelt urettferdig at det er nettopp disse landene som ligger nærmest fattigdomsgrensen heller ikke har en pengesekk som kan brukes som krisepakker og redningspakker, legger han til.