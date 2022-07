Tilstår skyting – brukte hjemmelaget våpen

Yamagami Tetsuya brukte et hjemmelaget våpen da han skjøt og drepte Shinzo Abe. Politiet har funnet eksplosiver og flere våpen i leiligheten hans.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Yamagami Tetsuya tilstår skytingen, bekrefter politiet i Nara i Japan fredag ettermiddag.

Han er i begynnelsen av 40-årene, bor i Nara, og ble pågrepet på stedet rett etter at han skjøt Japans tidligere og lengstsittende statsminister Shinzo Abe fredag. Skuddene skal ha blitt avfyrt omkring klokken 11.30 lokal tid – to minutter og 20 sekunder inn i Abes tale.

Ifølge en video fra kringkasteren NHK står gjerningsmannen i folkemengden. Ifølge politiet har han ankommet stedet med tog. Et minutt og ti sekunder ut i Abes tale, beveger han seg nærmere den tidligere statsministeren. Deretter står han stille, før han åpner bagen sin og tar opp et våpen – og skyter.

BAKGRUNN: Shinzo Abe (67) skutt og drept under offentlig tale

Mente Abe var del av en «organisasjon»

– Den mistenkte sier han hadde noe imot en spesifikk organisasjon som han trodde Abe var en del av, sier politiet videre.

De beskriver ikke organisasjonen nærmere, men sier at den etterforskes nærmere. Politiet skal også finne ut hvorvidt mannen handlet alene eller ikke.

– Vi kan ikke si om denne organisasjonen siktede sier var målet, faktisk eksisterer.

Mannen er likegyldig overfor politiet, men svarer på spørsmålene de stiller.

En reporter fra kringkasteren NHK som var på stedet hørte to skudd. I videoen under ser man Abe taler under valgkampen, før det bryter ut kaos. Litt ut i videoen ser man det som skal være en overrumpling av gjerningsmannen.

Flere menn kaster seg over ham og holder ham nede:

Hjemmelaget våpen

Ifølge politiet i Nara-området brukte gjerningsmannen et hjemmelaget våpen da han skjøt mot den tidligere statsministeren. Det underbygges blant annet av observasjoner av svart tape rundt to «rør», ifølge professor Mitsuru Fukuda ved fakultetet for krisehåndtering ved universitetet i Nihon til avisen Asahi.

VÅPEN: Gjerningsmannen brukte et hjemmelaget våpen av blant annet tre og metall som han fraktet i en sekk.

Mannen bor i en ettromsleilighet som politiet har ransaket og fortsatt jobber i. Blant politiets undersøkelser er blant annet å finne ut hvordan han laget våpenet, og om han har funnet oppskriften på nettet.

Politiet bekrefter at de har funnet eksplosiver hjemme hos mannen, og at de har tatt beslag i flere våpen. De anbefaler andre beboere om å evakuere.

Tidligere marinesoldat

Yamagami Tetsuya sitter foreløpig i politiets varetekt. Før det ble kjent at Abe døde av skuddskadene, var mannen siktet for drapsforsøk. Det er foreløpig ikke kjent om siktelsen er utvidet. Mannen er fra Nara, byen der Shinzo drev valgkamp og holdt tale fredag morgen lokal tid.

Tesuya er ifølge flere japanske medier tidligere marinesoldat. Han sluttet etter å ha tjenestegjort i tre år i 2005. Ifølge avisen Asahi har mannen trolig gjennomført skytetrening her, og lært å bruke skarp ammunisjon. Dette bekrefter Tetsuya selv i samtale med politiet.

De beskriver ham som arbeidsledig for øyeblikket.

Likte ikke organisasjon han mente Abe var en del av

Politiet etterforsker organisasjonen gjerningsmannen oppgir å bære et nag mot, og hvorfor akkurat Abe var målet. Ifølge BBC er det uklart hvordan gjerningsmannen visste om at Abe ville være til stede under valgkampen fredag. Besøket skal først ha blitt bekreftet sent torsdag kveld. Politiet sier under pressekonferansen etter skytingen fredag at de først torsdag fikk forespørsel om politibeskyttelse av Abe under talen.

– Var sikkerheten rundt Abe mindre på grunn av at forespørselen kom plutselig i går?

– Om den var som vanlig eller ikke kan vi ikke si noe om.

Valgkampen i forkant av underhusvalget som skjer på søndag fortsetter som planlagt lørdag, har landets nåværende statsminister Kishida bekreftet.

LEGGES I BAKKEN: Bildet viser Yamagami Tetsuya bli lagt i bakken etter å ha skutt den tidligere japanske statsministeren Shinzo Abe.

Strenge våpenlover

Japan har strenge våpenlover og anses som et av de tryggeste landene i verden.

Dersom du ønsker å få tak i et skytevåpen i Japan må du blant annet delta på et heldagskurs, bestå en skriftlig prøve og ha minst 95 prosent nøyaktighet på en skytebaneprøve. I tillegg må du gjennom en vurdering av mental helse.

Derfor er skyteepisoden sjokkerende og rystende – og våpenet som er brukt ulovlig.