MEDIENES MANN. President Volodymyr Zelenskyj poser etter et intervju med Reuters in Kyiv.

Zelenskyj skal tale til Stortinget – dette er forventningene

Klokken 14.00 taler Ukrainas president direkte til Stortinget. Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal tror han vil appellere til vennskap og handling i form av våpenhjelp, penger og gjenoppbygging.

Publisert: Nå nettopp

– Volodymyr Zelenskyj sitt hovedgrep som taler er å bygge bro mellom seg selv og dem han snakker til. Ukrainas president vil kanskje nevne både 22.juli og motstandskampen under andre verdenskrig i sin tale, sier Kjell Terje Ringdal rett før den digitale overføringen av Zelenskyjs tale til Stortinget. Ringdal er førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania.

BEGEISTRET IOR ZELENSKYJ: Kommunikasjonsekspert Kjell Terje Ringdal.

Med retorikk som et av sitt spesiale har han studert Zelenskyjs taler, og ser flere likhetstrekk ved dem.

– La oss ta språket først. Han er velstrukturert, har et enkelt språk med et klart budskap allerede fra starten: Vi trenger hjelp, vi trenger penger, vi trenger våpen. Han vet akkurat hvor han skal med sine språklige appeller og bruker et varmt og nært språk, med gjenkjennende eksempler på det han han opplever: barn som lider, foreldre som kjemper. Dette er situasjoner som appellerer til våre følelser, forklarer førstelektoren.

Bygge bro

Hovedgrepet er å bygge bro mellom seg selv og dem han snakker til. Som i talen til amerikanerne hvor han snakket om «Den smerten dere følte under Pearl Harbour - den smerten kjenner vi vi nå.»

Til tyskerne ba han om «hjelp til å rive muren mellom frihet og trelldom».

Overfor britene vekket han minner om Churchill, som ledet Storbritannia gjennom krigsårene.

I talen til Folketinget i Danmark kom han med en innstendig bønn til allierte land.

– Det å ta med en kjent situasjon skaper kommunikasjon og nærhet mellom partene, minner Ringdal om.

Det er er en av grunnene til at han tror Zelenskyj vil ta med med både 22. juli og 9. april når han taler til Stortinget.

– Jeg tror også han vil flørte litt og nevne at Norge er et vakkert, likestilt, velfungerende og rikt land.

– Tror du han skriver talene selv?

– Selvfølgelige har han gode hjelpere, men alle gode talere har tre, fire fingre med på å forme grunnlaget og hovedretningene på talen. Det tror jeg gjelder Zelenskyj også.

Mediekrig

Ringdal påpeker at Zelenskys taler er moderne krigføring i form av hans bruk av mediene.

– En statsleder som virtuelt reiser rundt og snakker til ulike grupper er et interessant grep, sier han og legger til:.

– Det er teknikken som gjør det mulig for ham å skaffe allianser både nå og i fremtiden. Vi hører nå at han blir mer og mer opptatt av gjennoppbygging av landet.

Symbolsk smelter han sammen med sitt folk der han sitter i t-skjorter, står ute på gaten eller sitte på et kontor som kunne tilhøre hvem som helst. Det er en mann av folket som snakker til sine brødre og søstre.

– Han er en herlig blanding av Churchill. Clinton, Reagan, mener Ringdal.

– Det går på nærheten til de han snakker til.