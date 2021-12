Utelivet omikron-rammes: − Begynner å bli drittlei hele greia

Restauranten Bass i Oslo hadde fullt hus med 75 bookinger, men fikk 32 avbookinger fredag. – Dersom dette forsetter er det kjempealvorlig, sier restaurantsjefen.

Denne helgen er den første store julebordshelgen etter at de nye tiltakene ble innført etter omikron-bruddet og restaurant og utelivsbransjen i Oslo sliter allerede.

– Det er jo frustrerende. Det er ikke noe annet å si. Vi er ikke der vi var under nedstengningen, men det lukter som om vi er på vei, sier Torstein Voksø Eek, medeier og restaurantsjef på Bass i Oslo.

VG snakket med Voksø Eek i oktober 2020, rett etter at myndighetene innførte enmeterskravet for restaurantbransjen.

– Skal det overholdes til punkt og prikke, innebærer det at vi må stenge dørene, sa han til VG da.

RESTAURANTSJEF: Torstein Voksø Eek, medeier og restaurantsjef på Bass i Oslo.

Info Dette er utelivstiltakene Regjeringen innførte flere forskriftsfestede tiltak for særlig berørte kommuner, nye nasjonale anbefalinger og skjerpede innreisetiltak torsdag denne uken. Tiltakene trådte i kraft natt til fredag. Restaurant- og utelivsbransjen er berørt på denne måten: * Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks. når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre. For Oslo, Asker, Bærum, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn, Nittedal og Eidsvoll er det ekstra tiltak: * Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand på serveringssteder etc. Påbudet gjelder ikke barn under 12 år. * Maks 100 personer kan delta på private arrangementer innendørs på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler. * Registreringsplikt for serveringssteder og arrangører for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering. * Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling * Alle gjester skal ha sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling * Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200). å kunne varsle gjester ved smitteeksponering. * Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling * Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling Vis mer

AVBOOKINGER: – Vi er veldig avhengig av at disse ukene blir gode, sier Torstein Voksø Eek, eier og restaurantsjef på Bass i Oslo.

Nå er smitten tilbake med utbruddet av omikron-varianten og selv om myndighetene foreløpig ikke har tydd til de aller strengeste tiltakene, merker Bass-sjefen at folk er blitt bekymret og redde.

– I går hadde vi 75 bookinger for restauranten i dag. Men etter 32 avbookinger sitter vi igjen med drøyt 40 gjester. Det er faktisk en reduksjon på 40 prosent, sier han.

– Avhengig av disse ukene

Han har ikke eksakte tall men mener det ser likedan ut for morgendagen.

– Dersom dette forsetter er det kjempealvorlig. Men det er noe vi bare må forholde oss til, selv om jeg begynner å bli drittlei hele greia, sier Voksø Eek.

Han presiserer at han ikke er sur på dem som avbestiller men forstår hvorfor dette skjer i disse dager.

Like fullt, det er tre og en halv uke igjen av julebordsesongen og det er den mest travle tiden som står igjen.

– Vi er veldig avhengig av at disse ukene blir gode, sier han.

1000 avbestillinger

Voksø Eek sier munnbind og gjesteregistrering er helt OK, men dersom man re-innfører enmeters-ordningen er det krise.

– Vi har 42 sitteplasser og med en-meterordningen så vil kapasiteten i realiteten halveres og da er det ikke liv laga., men jeg er ennå ikke i krisemodus, for jeg vet ikke hva som skjer fremover.

HALVFULLT: For første gang på mange år er det nå ledige bord på den tradisjonsrike Oslo-restauranten Lorry i julebordstiden.

– Vi har vært igjennom dette før og har god erfaring. Foreløpig er ikke konsekvensene voldsomme. Men vi har mottatt ca. 1000 avbestillinger denne uken og dette tallet forventer vi vil øke etter hver pressekonferanse, sier Karl- Axel Hjorth Bauer, medeier av restauranten Lorry i Oslo.

Men, han presiserer at det fortsatt er bra med folk i restauranten.

VG var på besøk på Lorry fredag kveld (se video) og kunne registrere at det var god plass mellom gjestene.

– Ja, nå er det i hvert fall endelig mulig å få bord på Lorry i desember, sier Jan Olof Andersson, assisterende daglig leder.

PRIVAT JULEBORD: Fra venstre Jarle Haakenstad fra Harestua, Bjørn Einar Bjerke fra Rånåsfoss og Stephan Halvorsen fra Oslo koste seg på Lorry fredag kveld.

– Vi hadde noen tanker i går og tok en diskusjon om vi skulle kunne gå ut i dag, men så tenkte vi at det ville bli ganske romslig i restauranten og det er jo ikke fullt her, sier Stephan Halvorsen fra Oslo som var på Lorry med to venner.

Bjørn Einar Bjørke, fra Rånåsfoss oppfordrer folk til å bruke reiseliv og utestedene i slike tider.

– De har blødd mye penger og tatt opp lån for å klare å overleve og dersom de nå må stenge ned igjen er det mye som kommer til å gå fallitt, mener han.

Han får støtte fra tredjemann i herrelaget.

– Vi får håpe de klarer å holde åpent her. På denne tiden av året bør det være flere folk på Lorry, sier Jarle Haakenstad fra Harestua.

Marianne Hognestad fra Risør var sammen med Hanne Elmenhorst fra Arendal på Lorry. Hun mener myndighetene heller burde innført coronapass istedet for tiltak på utestedene.

– Og de som ikke er vaksinert burde fremvise negativ test. Det er slik de gjør det i Danmark og det er mye mer effektivt, sier Hognestad.

LITEN KOHORT: Hanne Elmenhorst fra Arendal (f.v.) og Marianne Hognestad fra Risør tok seg et glass mens de ventet på den tredje julebordsgjesten på Lorry i går.

– Snur ekstremt fort

Hjorth Bauer forteller at en del bedrifter regulerer bestillingene sine med å sende mindre grupper. Andre igjen kansellerer bookinger og arrangerer julebord i egne lokaler.

– Men vi klarer oss helt fint vi, for omfanget av tiltakene denne gangen er i en helt annen liga enn i fjor.

Lorry-eieren mener situasjonen nå er helt håndterbar. De har ikke planlagt permitteringer, men sier situasjonen endrer seg fra dag til dag.

– Ting snur ekstremt fort. For ti dager siden hadde vi full pågang og full restaurant.

– Hva vil en re-innføring av enmetersregelen bety for dere?

– Jeg har ingen forutsetning for å vurdere dette. Men vi er trygge på at helsemyndighetene tar de vurderingene de trenger å ta. Og de har jo nå fått svært god erfaring med smitte og tiltak.

Hjorth Bauer sier de selvsagt vil følge alle tiltak som kommer.

– Men dersom en-meteren innføres, vil det naturligvis ikke være gunstig kommersielt, sier han forsiktig.