LEDER STEROIDEPROSJEKT: Prosjektleder og spesialsykepleier Christine Wisløff ved Oslo universitetssykehus.

− Urovekkende mange unge på steroider

Barn ned i 12-årsalderen bruker anabole steroider, ifølge OUS-prosjekt. Etter pandemien registrerer ekspertene en sterk økning i antall brukere.

Guro Hoftun Gjestad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Urovekkende mange steroidebrukere er unge, helt ned i 12-årsalderen, sier Christine Wisløff, som er leder av Steroideprosjektet ved Oslo universitetssykehus.

Gjennom prosjektets informasjonstelefon har hun vært i kontakt med over 1100 mennesker i Norge som oppgir at de bruker steroider.

Etter pandemien opplever hun en sterk økning i antall henvendelser.

– Det er stort sett helt vanlige gutter og menn som ønsker å få mer ut av treningen, få bedre prestasjon og en flottere og finere kropp, men som i ettertid opplever uønskede konsekvenser og bivirkninger etter bruk, sier Wisløff.

BEKYMRET: Christine Wisløff leder Steroideprosjektet ved Oslo universitetssykehus.

Steroideprosjektet er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt som jobber med flere forskningsprosjekter og arbeider for at brukere av anabole steroider skal få kunnskapsbasert og god behandling.

Wisløff forteller at aldersspennet på steroidebrukerne hun har vært i kontakt med, er fra 12-80, men gjennomsnittlig debutalder er 21,5 år.

– Det kan virke som om folk vil ha tidenes sommer, etter to år med pandemi. Folk har kanskje sittet mye inne, ikke fått trent som de pleier, og da kan det virke som om flere bruker steroider for å oppnå sommerkroppen. Men dette er kun et inntrykk jeg har, understreker hun.

Konsekvensene er både av fysisk og psykisk art, og de kan være alvorlige, ifølge Wisløff:

– Fysisk skjer alt fra at hjertet vokser, du kan pådra deg hjerteinfarkt, du får økt kolesterol, fettavleiringer i blodårene, dårlig hud med store akner og håravfall, ramser hun opp.

Steroidene brukes ofte i kurer og virkestoffet er testosteron. Det påvirker også den seksuelle helsen.

– Man kan få økt potens og seksualdrift når man er på steroider, og så får man lav eller ingen seksualdrift og potens når du er av, sier Wisløff, som er spesialsykepleier.

Steroidebrukeren må innta mer testosteron enn det kroppen selv produserer for å få en effekt. Dermed registrerer hypofysen at det er nok testosteron i kroppen, og produksjonen av signalstoffene follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH) kan stoppe opp.

ADVARER: Prosjektleder og spesialsykepleier Christine Wisløff forteller om alvorlige konsekvenser av steroider.

– Disse to signalstoffene gjør blant annet at du produserer testosteron og spermier. Og uten spermproduksjon, kan testiklene skrumpe inn. Dermed kan du bli infertil.

Mange som bruker steroider, beskriver en slags «kongefølelse» innvendig, med en påfølgende tomhetsfølelse når de skal av steroider.

Christine Wisløff vet om flere unge menn som har mistet livet som følge av bruk av steroider.

– Noen blir så depressive når de går av steroidene, at de ender med å ta sitt eget liv. Andre dør fordi hjertet stanser. Steroider kan også føre til ulike kreftformer, blant annet i lever og nyrer.

– Vet man noe om antall personer som har mistet livet som følge av steroidbruken?

– Vi vet dessverre ikke et eksakt antall, sier Wisløff.

– Dagens brukere er unge gutter med en sporty og sprek livsførsel, de spiser sunt, de drikker ikke særlig mye. Utad ser de vellykket ut. Blant de som ringer inn på informasjonstelefonen vår, er over 70 prosent i jobb eller utdannelse. Det er ressurssterke folk i alle samfunnslag.

Øyvind Haugen Lie er overlege ved kardiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus og ekspert på hjertestans hos idrettsutøvere.

– Vi ser relativt ofte pasienter der hjertets struktur og funksjon er blitt påvirket av anabole steroider og veksthormoner. Mange kan i sin besettelse for å oppnå drømmekroppen, påføre seg selv irreversibel hjertesykdom.

OVERLEGE: Øyvind Haugen Lie.

2,4 prosent av gutter og menn i Norge bruker doping, mens blant kvinner er det 0,4 prosent, opplyser Antidoping Norge.

– Vi tar cirka 3000 dopingprøver i året. Av dopingtester tatt på treningssentre, er 20–25 prosent av prøvene positive, forteller fagrådgiver Inger Christine Krath Hansen i Antidoping Norge.

FAGRÅDGIVER: Inger Christine Krath Hansen i Antidoping Norge.

Disse prøvene er tatt som følge av en bekymringssamtale.

Historisk sett er rundt 80 prosent av de positive prøvene fra utøvere som ikke er definert som nasjonale toppidrettsutøvere, men av utøvere som deltar i idrett på et lavere nivå.

– Det er vanlig ungdom som doper seg. Denne bekymringen baserer seg på tilbakemeldinger fra blant annet helsepersonell og den anonyme chattetjenesten Dopingkontakten.no, sier hun.