LATE DAGER: Hvalrossen Freya koser seg på dekket til en båt i Frognerkilen tidligere i uken.

Freya er fortsatt i Oslo: − Hold avstand!

Freya er lørdag observert ved Fornebu i Oslofjorden. Fiskeridirektoratet ber folk om å la henne være i fred.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Hvalrossen Freya har den siste tiden herjet rundt i Oslofjorden.

Her har hun tilbragt late dager om bord i flere fritidsbåter, noe som har bydd på utfordringer for andre som har ferdes i havneområdet.

Fredag var Fiskeridirektorates fartøy «Rind» på plass i Oslofjorden, for å finne ut hvor Freya nå har tatt veien.

– Vi har observert og funnet hvalrossen Freya i fin form, skrev kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Nadia Jdaini, i en SMS til VG fredag kveld.

Lørdag formiddag skrev de i en pressemelding at Freya er observert rett utenfor Lysaker ved Bøyesanden.

SOLER SEG: Freya er fortsatt i Oslofjorden på ferie. Her observert utenfor Fornebu lørdag.

– Det var rolige forhold rundt Freya som beitet etter mat. Og det var få tilfeller hvor vi veiledet tilfeldig forbipasserende på sjøen, med en anbefaling om å forlate området.

Videre skriver de at de ikke ser noen grunn til å iverksette andre tiltak etter observasjonene fredag, men at observarsjonsarbeidet fortsetter.

Har satt opp advarsel

Lørdag ettermiddag har kjendishvalrossen forflyttet seg fra Lysaker og ut til Fornebu.

Glenn Evensen som eier og driver kiosk ved badeplassen Halden brygge, forteller til VG at hun befinner seg rundt 100 meter unna.

– Ja, den er utenfor på en båt like utenfor her. Den ligger i fronten på båten foran styrkonsollen, sier han.

Fiskeridirektoratet har hengt opp plakater som advarer besøkende om å forstyrre hvalrossen, da det kan være farlig.

– Gi Freya fred og ro

Freya har skapt stor interesse på sin ferd, og mange har oppsøkt henne for å slå av en prat. Fiskeridirektoratet sier at det er viktig at man tar hensyn til Freya om man møter på henne.

– Hvalross utgjør normalt ikke en fare for mennesker så lenge en holder avstand. Men når den blir forstyrret av mennesker og ikke får den hvilen den trenger, kan den føle seg truet og angripe.

Tidligere denne uken har Bymiljøetaten bedt folk om å holde minst ti meters avstand.

– Nærgående folk kan fremprovosere fluktsituasjoner der Freya skader seg selv på båter eller brygger. Det kan også føre til situasjoner der dyret blir vurdert å utgjøre en fare for mennesker, skrev etaten på Facebok.

– Dette kan utløse ønske om at Freya skal avlives, noe vi må unngå.

Nadia Jdaini ved Fiskeridirektoratet har tidligere understreket at hvalrosser er ville, fredede dyr.

– Hvalrosser er ville, fredede dyr. Det betyr at avlivning er siste utvei. For å kunne avlive, må det være fare for liv og helse.