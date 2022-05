UT Å REISE? På Finn.no kan du nå både selge eller gi bort og skaffe deg timer hos politiet for å bestille nye pass.

Til salgs: Pass-timer hos politiet

Den lange ventetiden på nye pass før sommeren har åpnet for et nytt marked på Finn.no.

Av Synne Eggum Myrvang

«Passtime 13/6, 16.30, 4 personer

Fyllingsdalen politistasjon»

Slik lyder en av annonsene på Finn.no, og mer avansert trenger det kanskje ikke være, når politiet nylig oppfordret folk om å droppe å bestille feriereiser hvis de ikke har pass i orden. Årsaken er de lange ventetidene på å få nye pass.

– Har glemt å avbestille, så la den ut her i håp om at noen andre kunne få bruk for den, forteller kvinnen som har lagt ut timen til VG. Selv har hun greid å skaffe seg en tidligere passtime. Flere har vært interessert i timen hun har lagt ut, men den er foreløpig ikke gitt bort, opplyser hun.

En annen kvinne har lagt ut passtime til to personer til 2000 kroner – og ber interesserte om å komme med bud.

Nå er ventetiden på pass på syv uker. I juli er den trolig ti uker. Først i oktober og november regner politiet med at situasjonen vil normalisere seg.

– Man kan jo legge ut alt

Og samtidig som noen kvitter seg med passtimene sine – enten mot penger eller gratis, er andre på jakt:

– Man kan jo legge ut alt på Finn, sier Mariken (43) fra Vinstra.

I annonsen forsøker hun å få tak i to passtimer til døtrene Freia (10) og Tyra (7) på et av politikontorene i Gudbrandsdalen og omegn innen 25. mai. Samtidig gir de bort timen de allerede har – som først er 20. juli.

Familien vil helst ikke måtte reise lenger enn til Hamar for ærendet. Og de betaler gladelig en tusenlapp per time.

Håpet er å få til en ferietur til Italia slik familien pleide – før corona. Men nå er altså passene utgått for to av fire familiemedlemmer.

VIL FLY: Mamma Mariken (43), Tyra (7), Freia (10) og pappa Martin (43) drømmer om Italia-ferie, men da må passene på plass først.

Drømmer om Italia-ferie

– Vi har ikke reist siden 2019 og hadde bygget opp en hel del forventninger før dette passkaoset inntraff, forklarer mamma Mariken.

Reisen er ikke bestilt. Men den er i hodene deres: Is, familie, verdens beste pizza og bading.

– I Italia møter vi bestefar med familie. Det er vår sommerferietradisjon, som våre to jenter nesten snakker om til daglig, forklarer hun.

– En person tok kontakt og hadde en time i Arendal i dag. Men det ble for langt for oss, forteller Mariken om pass-jakten på Finn.

– Det er ikke så mange annonser på Finn, men det ligger to timer ute i Lillestrøm 24. mai ...

– Er det sant? parerer hun.

Et par timer senere melder Mariken at Lillestrøm-timen er deres for 2000 kroner, men at de kanskje har sjans til å få en time på Lillehammer, som er mye nærmere, fra en som tok kontakt gjennom Finn-annonsen deres. Det får de imidlertid først vite søndag.

– Litt nervepirrende dette nå faktisk. Men vi krysser fingrene for at det ordner seg. Er det meningen, så er det meningen!