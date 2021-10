Les dagens VG her!

Ifølge sin egen bok ble Marit Bjørgen (41) stemplet som illojal og grådig av eget forbund. Det opplevde hun som blodig urettferdig. Hun hevder også å ha blitt truet med utkastelse av sportssjef Vidar Løfshus.

Marit Bjørgen gråt og ble kvalm da hun fikk beskjed om at en dopingprøve fra henne i Lahti-VM i 2017 inneholdt et avvik. – Det var helt jævlig å få den telefonen, forteller Bjørgen til VG. Bjørgen forteller også at mat, kropp, ernæring og spiseforstyrrelser engasjerer henne. I boken om Bjørgen skriver Ingerid Stenvold at langrennsdronningen til tider var frustrert og lei når hun så lagvenninner tyne vekten. Les mer her.

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Montenegro 2–0) For andre kamp på rad scoret Norge på en dødball – og denne gangen traff Mohamed Elyounoussi mellom stengene. – Det er ekstra deilig å gjøre det foran et fullsatt Ullevaal og kunne gi dem noe å juble for, sier Elyounoussi til TV 2.

I 1972 styrta ein dansk veterinær eit småfly inn i Jostedalsbreen. Vrakdelane fekk si mellombelse grav i bre-isen og har ikkje blitt sett igjen, før no. Flyvraket frå 1972 dukka nemleg fram frå Jostedalsbreen.

Den nye Ap-Sp regjeringen vil etter det VG får opplyst, gi grønt lys for å oppløse Viken fylkeskommune. Men først må det nåværende fylkestinget, etter en grundig prosess, selv vedta å søke om oppløsning. Den nye regjeringsplattformen skal også inneholde en tekst om at søknaden fra Troms og Finnmark om skilsmisse, vil bli innvilget av den nye regjeringen, får VG opplyst.

Og mange hadde møtt opp i Frogner kirke i Oslo for å ta et siste farvel med Kjersti Holmen som døde natt til søndag 26. september. Holmen ble 65 år gammel. Prest John Egil Rø fortalte de fremmøtte i Frogner kirke i Oslo at det var mye kjærlighet og pasjon i Kjersti Holmens liv. – Kjersti var ikke en selvbevisst diva, var egentlig en beskjeden skuespiller som ikke helt forsto den store interessen omgivelsene viste for henne. Nå er denne diamanten for alltid borte, sier Rø

