Ida Øye Bjørkvold døde natt til 19. oktober. Hun ble 28 år gammel. Bildet delte Ida med VG ved en tidligere anledning.

Ida Øye Bjørkvold (28) er død

Ida Øye Bjørkvold var bare 23 år da hun fikk påvist kreft i livmorhalsen i 2017. Hun døde natt til 19. oktober.

Av Maren Olava Ask Hütt

Bjørkvold delte sin kamp mot kreften på Instagram-profilen @kreftutenfilter. 30.000 mennesker har fulgt oppdateringene om behandlingsmetoder og sykdomsforløp.

Tirsdag 19. oktober publiserte familien en post på profilen om at Ida nå er gått bort.

I innlegget skriver familien at det føles uvirkelig. Videre skriver de følgende:

Kreft uten filter var Ida - og @kreftutenfilter hennes måte å oppfordre, spesielt unge jenter, til å sjekke seg #sjekkdeg. Det andre som var viktig for henne var at leger må ta unge jenters bekymringer på alvor. Hun brukte sin egen kreft-situasjon for å få fram budskapet - uten filter.

Hun følte selv at hun ikke fikk takket nok for den enorme støtten hun har fått underveis og spesielt på slutten av sykdomsperioden.

Denne kontoen blir ikke stanset - budskapet ligger der fortsatt. Men uten Idas unike måte og situasjon, blir den selvsagt annerledes. Så takk for all støtte.

SJEKK DEG: Ida har vært opptatt av viktigheten av å ikke bare ta HPV-vaksinen, men også sjekke seg hos gynekolog for å oppdage livmorhalskreft tidlig. Bildet delte Ida med VG ved en tidligere anledning.

Pådriver for kampanjen #sjekkdeg

VG har tidligere skrevet om Idas historie. Der fortalte hun om hvordan hun oppdaget sykdommen, og hvordan behandlingsforløpet var både langt og krevende.

Idas kreft i livmorhalsen skyldtes ikke HPV-viruset. Derfor var hun lidenskapelig opptatt av at man i tillegg til å ta HPV-vaksinen, må få gjennomført en gynekologisk undersøkelse. Hun har de siste årene vært en sterk pådriver for kampanjen #sjekkdeg.

6. oktober delte Ida selv et innlegg på instagram-profilen sin, hvor hun skrev at hun snart skulle dø. I innlegget skrev hun følgende:

Det her er rart.

Rart er kanskje det eneste ordet jeg finner akkurat nå. Jeg skal dø, ganske snart. Jeg kan faktisk dø når som helst. Vet at alle skal det en dag, og at det er like naturlig som å bæsje - men det er allikevel så rart å tenke på.

Jeg har naturligvis aldri gjort det før, og har heller ingen å gå til for å søke råd om hva jeg skal gjøre. Hvordan det føles? Hvordan er det? Hva skjer? Det eneste jeg vet er at mange har gjort det før meg, og at alle som leser det her også kommer til å dø en dag. Jeg er ikke redd, samtidig er jeg det. Døden er så endelig.

VG har forsøkt å få kontakt med Bjørkvolds familie, men har ikke lykkes med dette.

