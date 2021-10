Det var Hanne Merethe Englund (56), Gunnar Erling Sauve (75), Liv Borge (75), Gun Marith Madsen (78) og Andréa Meyer (52) mistet livet onsdag denne uken.

Disse ble drept på Kongsberg

KONGSBERG (VG) Politiet frigir navn på ofrene som ble drept på Kongsberg onsdag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

To kunstnere, et kjærestepar og en venn og nabo.

Hanne Merethe Englund (56), Gun Marith Madsen (78), Liv Borge (75), Gunnar Erling Sauve (75) og Andréa Meyer (52) mistet livet onsdag denne uken.

Alle fem ble drept da en mann gikk til angrep på flere personer på Kongsberg onsdag.

Hanne Merethe Englund (56)

Hanne beskrives som en fargerik, sprudlende og kunstnerisk dame. Et sosialt samlingspunkt, med både galleri og hjem i Hyttegata.

Her solgte hun keramikk, arrangerte sommerfester og tok imot kjente og ukjente kunder. I Hannes galleri var det ingen faste åpningstider, det var bare å banke på, forteller naboer til VG.

Hun beskrives som en ildsjel i nabolaget og kunstnermiljøet i byen.

En nabo som VG har snakket med forteller at Hanne pleide å ha årlige sommerfester ved elven nedenfor Hyttegata, for alle i nabolaget, hver Sankthans.

– Det var grilling og feiring. Hanne var organisator, og kjente alle i gaten. Hun var utadvendt og kom lett i kontakt med folk. I sommer var vi vel opp mot 15 stykker på den festen, sier naboen.

– Hun var et knutepunkt for alle. Limet. Jeg har snakket med noen som vil videreføre det hun la grunnlag for. Å finne arenaer for å møtes sosialt.

Gun Marith Madsen (78)

Gun Marith var en lokal billedkunstner, som også bodde i Hyttegata. Hun har hatt flere utstillinger rundt om i Norge og i Kongsberg. Som kunstner gikk hun under aliaset Gun Mads.

Hun beskrives som en estetisk, ordentlig kvinne som kjente flere i byen og nabolaget godt.

Venninnene Anne Høva Glenna (68) og Toril Dahl Brandt (70) sier til VG at det som har skjedd er helt uvirkelig. De kjente Madsen godt, og beskriver henne som fargerik og modig. Det plaget ikke Gun Marith å være uenig med andre - hun sto alltid på sitt.

KJENTE AVDØDE: Anne og Toril sier det er helt uvirkelig at deres venninne Gunn Marith har gått bort. Til høyre står Kjell.

– Hun var helt kompromissløs i kunsten sin, sier Glenna.

Hun forteller at det ikke er lenge siden hun møtte venninnen i nabolaget.

– Jeg hadde på meg en veldig fargerik regnfrakk. Da ropte Gun Marith etter meg: Fy søren, den frakken var fin. Det er veldig typisk henne å gjøre, sier hun.

– Det er fullstendig uforståelig. Her låser vi ikke dørene våre. Man kan bare gå rett inn til forsvarsløse mennesker.

Vennene har bestemt seg for å gjøre det de tror Gun Marith ville gjort:

– Mange her er redde nå. Men vi må vise at vi tar livet vårt tilbake.

Madsen har stilt ut kunst sammen med den kjente fotografen Morten Krogvold, blant annet i Kongsberg kirke. Han har også kuratert en utstilling for Madsen i Oslo. De kjente hverandre godt.

I SORG: Anne og Toril møtte sammen med Kjell i nærheten av Hyttegata lørdag, samme dag som politiet offentliggjør navnene på de avdøde.

– Det er ufattelig at Gun er død. Jeg tenker at det nesten ikke er mulig. Hun var en ekstremt søkende kunstner etter livets alvor og store utfordringer og mysterier.

Han forteller at hun var opptatt av livets store spørsmål og likte å snakke om god litteratur og kunst.

– De siste årene var mer utfordrende og ensomme, etter at hun mistet mannen sin til Alzheimer, forteller Krogvold.

– Det var kunsten som bar henne etter det. Hun var en miks mellom amatør og profesjonell. Og hun levde også i pakt med naturen. Hun var et undrende menneske, det var en gave hun hadde.

Liv Berit Borge (75) og Gunnar Erling Sauve (75)

Kjæresteparet møtte hverandre i godt voksen alder. Ifølge naboer satt de ofte på verandaen eller utenfor huset og snakket med naboer, særlig om sommeren. Liv hadde adresse i Hyttegata.

Naboer beskriver dem som hyggelig, sosiale og imøtekommende. Alltid på hils, og ivrig på å snakke med naboer – både kjente og ukjente.

Tidligere klassevenninne Åse Huslænde, som VG har snakket med, har kjent Liv siden hun var syv år gammel. Hun forteller om en flink, snill og samfunnsengasjert dame, som var glad i musikk og kunst.

– Strikking var en annen stor hobby vi hadde sammen. Hun var alltid til stede for oss fem klassevenninnene. Vi fulgte hverandre og trøstet om det gikk litt "på skakke" i livet. Vi stilte opp for hverandre, sier hun.

Hun forteller at Gunnar var Livs store kjærlighet gjennom de siste årene, og at de hadde det godt og fint sammen.

– Begge var glade i å reise og det er litt rart å tenke på alle de stedene de har vært og at alt har gått bra, og så blir de drept hjemme. Hun blir et stort savn i vennegjengen, sier Huslænde.

Andréa Meyer (52)

Andréa Meyer (52) ble drept i Kongsberg. Også hun bodde i Hyttegata, ifølge naboer.

– Hun tok en del småjobber og var alltid på søken. Det var hun som menneske også. Hun var veldig høflig, imøtekommende og lyttende, sier nabo, Thomas Nilsen (59).

Han forteller at Meyer og Hanne Merethe Englund var venner.

Naboen forteller at det er vanskelig at navnene nå er ute, men også litt godt.

– Nå kan sorgprosessen starte, for nå er alle kortene på bordet. Det blir ingen flere spekulasjoner.

En by i sorg

Naboer og lokale i Kongsberg har fortalt at de er sterkt preget av hendelsen.

Flere av drapene skal ha skjedd i Hyttegata. Gjerningspersonen skal ha tatt seg inn i flere hus.

Dagen etter hendelsen fant sted var det flere steder satt ut blomster og lys i minne til de som er drept.

forrige





fullskjerm neste Utenfor Hyttegata 31, hvor Gunn Marith Madsen hadde adresse. 1 av 4 Foto: Hanna Kristin Hjardar

Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for fem drap, men politiet har uttalt at siktelsen vil bli utvidet.

– Den hypotesen som er styrket mest de første dagene er at bakgrunnen er sykdom. Men vi holder det fortsatt åpent at andre hypoteser kan styrkes, sier Omholt.

Politiet har flere hypoteser om hva som kan være siktede Espen Andersen Bråthens motiv for handlingene.

Bråthen har ifølge politiet erkjent de faktiske forholdene, men ikke straffskyld.