I RISØR: Kjell Rune Pedersen (56) i Risør lørdag før knivdramaet utspilte seg.

Avvæpnet knivmann i Risør

Kjell Rune Pedersen (56) måtte sammen med brannvesenet avvæpne en naken mann med kniver i Risør lørdag. Politiet var for langt unna til å hjelpe.

Av Therese Ridar

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mange ble skremt og ringte politiet da de møtte på mannen i Risør sentrum, men politiet var på et annet oppdrag og kunne ikke hjelpe.

– Heldigvis kom brannvesenet isteden, sier Kjell Rune Pedersen (56) fra Tønsberg som var på hyttetur i Risør.

– Den ene brannmannen virket profesjonell og la vedkommende i bakken, slik at vi kunne ta hvert vårt håndledd og frigjøre knivene.

Han og kompisen Erik Ilestad (50) hadde vært på fiskemottaket og kjøpt reker da de støtte på mannen, som prøvde å komme seg inn på legekontoret.

– Nesten tre kvarter

– Da legekontoret var stengt, begynte han å gå mot sentrum, der det var et arrangement og mange mennesker, så da ringte vi politiet. De hadde fått den første meldingen 12.45, og da brannvesen og helsepersonell hadde kontroll på situasjonen slik at vi kunne dra fra stedet, klokken 13.25, var politiet fortsatt ikke på plass. Altså nesten tre kvarter senere, sier Pedersen.

Han stiller seg undrende til at politiet er så langt unna når så mange mennesker er samlet i sentrum.

Opptatt på annet oppdrag

– Politiet var opptatt på et annet oppdrag og kunne ikke komme med en gang, forklarer operasjonsleder i Agder politidistrikt Lars Hyberg, som understreker at han selv ikke var til stede og ikke kjenner til detaljene rundt responstiden.

– Det kom inn flere telefoner fra ulike personer og jeg har forståelse for at dette opplevdes som dramatisk, men brann, ambulanse og politi har hatt samtreninger for denne type problematikk. Å ta i bruk maktmidler er vanligvis vår oppgave, men det er bra at brannvesenet kan ta det i bruk når det er nødvendig, som i dette tilfellet, sier Hyberg.

Han roser innsatsen til brannvesenet.

– De fortjener honnør for hvordan de fikk kontroll på personen og sørget for at han fikk hjelp og ble overlatt til helse, sier operasjonslederen.