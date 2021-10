VARETEKTSFENGSLET: Mannen ble varetektsfengslet lørdag med besøks- og brevforbud i fire uker.

Skoleansatt i Bergen siktet for overgrep mot barn under 14 år

– Det ligger i siktelsen at dette er en alvorlig straffesak, sier påtaleansvarlig Celin Hauge Andersen til VG.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

I en pressemelding lørdag opplyser Bergen kommune at de er kjent med at politiet etterforsker en mannlig skoleansatt for “mulig seksuelle overgrep mot barn”.

Mannen er siktet for paragraf 299 i straffeloven, som omhandler både seksuell omgang eller handling med barn under 14 år, ifølge Bergens Tidende, som omtalte saken først.

Avisen skriver at mannen ble varetektsfengslet lørdag ettermiddag, og at han skal sitte i fire uker med brev- og besøksforbud. Fengslingsmøtet gikk bak lukkede dører.

Mannen erkjenner siktelsen og samtykker varetektsfengslingen, ifølge forsvarer Einar Råen.

– Jeg har ikke mulighet for å kommentere dette ytterligere, ettersom politiet har valgt å legge lokk på dette, sier han til VG, og legger til at mannen har stilt opp i avhør.

Påtaleansvarlig Celin Hauge Andersen ønsker ikke å kommentere saken, og viser til at fengslingsmøtet gikk for seg uten publikum.

– Fengslingsmøtet gikk bak lukkede dører, og det var som følge av at det ville kunne skade etterforskningen om informasjonen blir tilgjengelig for offentligheten, sier hun.

Etter spørsmål om alvorlighetsgraden i saken, svarer advokaten:

– Det ligger i siktelsen at dette er en alvorlig straffesak.