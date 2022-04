MOR TRENGER TID: Psykologer er uenig i om loven som gir mor og far like lang tid hjemme etter fødsel.

Uenighet om foreldrepermisjon: Vil fjerne tredeling

Erfaringer viser at mange kvinner opplever økt stress ved å begynne for tidlig på jobb etter fødselen, mener en gruppe psykologer. De ønsker å fjerne tredelingen av fødselspermisjonsukene som gir far 15 uker.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– De hormonelle og nevrobiologiske endringer i kroppen under graviditet, fødsel og etter fødsel er merkbare. Mor er sårbar før og etter fødsel, slår psykologspesialist Gro Vatne Brean fast.

Hun jobber på seksjon sped og små på RBUP Øst og Sør i Oslo. Sammen med seks andre psykologer kritiserer hun dagens permisjonsordning i Psykologtidsskriftet.

Et bredt flertall på Stortinget gikk våren 2018 inn for lovendringen som førte til tredeling av fødselspermisjonen.

PSYKOLOG: Gro Vatne Brean.

Vatne Brean mener dagens ordning der 15 uker er øremerket mor, 15 uker øremerket far/medmor og 16 uker er fri til fordeling mellom dem, kan gå ut over mors psykiske helse. Først og fremst fordi den innskrenker tiden mor har med barnet.

– Om mor bruker sin øremerkede tid med barnet i tillegg til de valgfrie ukene, må hun ut i jobb i det barnet bikker syv måneder. Dette er tiden barnet begynner å sove om natten og foreldrene kan få en forutsigbar døgnrytme. Om hun ammer er det først på denne tiden hun kan få tid for seg selv. At hun da skal rett ut i jobb, og samtidig amme, kan oppleves som en svært stressende situasjon som noen kvinner takler bra, mens andre opplever som vanskelig, sier hun.

Hun påpeker at det er den perioden i livet da kvinner mer enn noen gang er i risiko for å utvikle psykiske lidelser.

– I denne sårbare livsfasen for både mor og barn bør det være åpenbart at familier bør skånes for ekstra belastninger og stressfaktorer, sier hun.

– Tror du det er skadelig for barnet at mor forsvinner ut i jobb i halvtårs- alderen?

– Med tredelingen overtar far når barnet er syv–åtte måneder gammelt. I denne alderen kan det være en krevende tid å innføre separasjoner og omveltninger i barnets liv, sier hun.

– På den andre siden tror jeg ikke det kan skape tilknytningsproblemer for barnet senere i livet om det er sammen med far eller medmor istedenfor mor. Men det kan øke stresset i familien.

Hun mener det bør være opp til den enkelte familie å velge hva slags ordning de ønsker for foreldrepermisjonen

Psykologiforeningen snur

Psykologforeningen støttet tredelingsordningen i en høring da den ble innført i 2018. Nå har sentralstyret i foreningen trukket tilbake høringssvaret de avga for fire år siden.

– Opprinnelig sa vi at tredelingen kunne vært universelt forebyggende tiltak som igjen kunne bidra til å fremme barn og unges psykiske helse, sier president i Psykologforeningen Håkon Kongsrud Skard.

PRESIDENT I NORSK PSYKOLOGFORENING: Håkon Kongsrud Skard.

– Senere har det viste seg at det ikke er dekning for et slikt standpunkt i forskningen. Forskningen er rett og slett mangelfull og sprikende. Kun Island har samme tredeling som oss, og vi har få land å sammenligne oss med. I tillegg er det en relativt ny ordning som det ikke er forsket på. Derfor har vi valgt å ikke mene noe om tredelingen av permisjonsordningen

– Ingenting?

– Vi har rett og slett ikke politikk på det området, men vi synes det er positivt at begge foreldre tilbringer mest mulig tid med barna i tidlige leveår.

Psykolog Helen Ingrid Andreassen er en av psykologene som støtter eksisterende ordning. På spørsmålet om hva hun tenker om belastningen for mor ved å gå ut etter seks-syv måneder svarer hun.

– Stress for mor betyr ikke at en bør fjerne de øremerkede ukene for far. Både mor og far/medmor er viktige i barns liv. I stedet må en støtte opp om eksisterende ordninger som gjør det enklere for mor å kombinere jobb og spedbarn. Arbeidsgiver må legge til rette for reell ammefri for alle ammende mødre. Jeg tenker også det bør bli enklere å bli sykmeldt i foreldrepermisjonen, dersom en har større skader eller senvirkninger som fødselsdepresjon.

Hun legger til: - Det er også viktig at flere får informasjon om den fleksibilitet som er innbakt i foreldrepermisjonen som at man kan man ta ut gradert permisjon hvor mor eksempelvis jobber 2 dager i uka den første tiden tilbake i jobb.

Fem smarte triks for fordeling av foreldrepermisjonen.

Hun er opptatt av at faggruppen psykologer ikke må skape mer stress for nybakte familier ved å si at det er uheldig for barnet om mor går ut i jobb etter sine betalte permisjonsuker.

– Som psykologer har ikke vi grunnlag for å si at lengden på mors permisjon er avgjørende for hennes psykisk helse eller at det å gå tilbake i jobb er skadelig for barnet. Ivaretagelse av mors psykiske helse er svært viktig, og burde følge opp bedre eksempelvis på barsel. Jeg ser med bekymring på alle historiene som kommer fra feks barselopprøret. Det vi derimot vet er at for barnet er det viktig at både mor og far/medmor tar en aktiv rolle i barns liv allerede fra start.

Opp i Stortinget

Et bredt flertall på Stortinget gikk våren 2018 inn for lovendringen som førte til tredelingen. Bare KrF stemte mot forslaget. De ønsker å skrote fedrekvoten.

For et par uker siden satt en ny NAV-undersøkelse igjen saken på agendaen. Tallet på mødre som tok ulønnet permisjon i etterkant av foreldrepengeperioden hadde økt kraftig siden ordningen ble innført i 2018

Undersøkelse viste at nesten halvparten av alle mødre tok ut ulønnet permisjon i fjor.

I snitt tok de fire måneder permisjon uten lønn og uten foreldrepenger.

– Dette er tall som forteller at hver familie selv bør få bestemme hvordan de vil fordele foreldrepermisjonen, sier Frps fraksjonsleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Silje Hjemdal.

På kvinnedagen fremmet Frp et representantforslag med forslag om å endre loven slik at det blir opp til det enkelte foreldrepar å bestemme hvordan de vil fordele permisjonen mellom seg. Sekundært å evaluere loven.

I NAVs undersøkelse om foreldrepenger får mottakerne spørsmål om grunnen til at de tar ulønnet permisjon. De fleste svarer at det er fordi de ønsker at barnet skal være lenger hjemme. Nest flest svarer at det er for at mor skal kunne fortsette å amme barnet, og nummer tre på listen er at barnet ikke fikk barnehageplass på det ønskede tidspunkt.

Den samme undersøkelsen forteller at mødrene tar i snitt ut 2/3 av foreldrepengeperioden, som i praksis betyr at hun tar ut hele fellesperioden.

Representantforslaget ligger nå hos familie- kulturkomiteen som avgir sin innstilling i midten av mai.

– I Hurdalsplattformen slår Regjeringen fast at de går inn for tredelingen av permisjonen?

– Jeg er likevel optimist. Ikke minst med tanke på å evaluere ordningen. Det kommer stadig inn nye opplysninger om hvordan ordningen fungerer, sier Silje Hjemdal.