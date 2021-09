Tirsdag 14. september: Dette skjedde i natt

Arbeiderpartiet har lagt et løp for regjeringsdannelse, som betyr at de vedtar å innlede sonderinger fra tirsdag og forhandlinger fra neste onsdag, får VG opplyst fra sentralt hold i Arbeiderpartiet . Klokken 14.00 tirsdag møtes sentralstyret. Der skal de legge partiets plan for de forestående sonderingene og påfølgende forhandlinger med Sp og SV.