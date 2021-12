IKKE MER Å GI: Lørdag uttalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum at regjeringen ikke har mer å gi på grunn av EØS-avtalen.

Esa tilbakeviste påstand om lønnsstøtte – Listhaug krever svar fra Vedum

Fremskrittspartiet vil be finansminister Trygve Slagsvold Vedum komme til Stortinget og forklare seg om lønnsstøtteordningen.

Av NTB og Bjørn Haugan

– Det er svært alvorlig dersom finansminister Slagsvold Vedum har feilinformert Stortinget om hvilket handlingsrom Norge har i henhold til EØS-avtalen. At Vedum skyver ESA foran seg, og ESA tilbakeviser hans påstander, gjør at det er nødvendig at Vedum kommer til Stortinget mandag for å redegjøre for saken, skriver hun i en melding.

Tilbakevises

Reaksjonen kommer etter at EFTAS kontrollorgan ESA, avviste uttalelser finansminister Trygve Slagsvold Vedum har kommet med om lønnsstøtten:

Regjeringen kunne ikke gi mer i lønnsstøtte uten å komme i strid med EUs konkurranseregler, hevdet finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Det tilbakevises av Esa, skriver NTB.

Listhaug sier Fremskrittspartiet kommer til å be stortingspresidenten anmode Vedum om å komme til Stortinget ved slutten av møtet mandag for å svare på spørsmål fra Stortinget.

– Slaktet

Fremskrittspartiet mener situasjonen er uholdbar og tar nå initiativ til at Stortinget rydder opp.

– Lønnsstøtteordningen regjeringen har lansert er slaktet både av ansatte og bedrifter. Vi mener vi ikke kan gå inn i jula med denne situasjonen.

KREVER SVAR MANDAG: Sylvi Listhaug reagerer kraftig på uttalelsene fra ESA, som hun mener avslører finansministeren.

Hun utfordrer SV.

– Nå må SV kjenne sin besøkelsestid og slutte å opptre som et støttehjul for denne regjeringen og heller sette seg ned med andre partier som kan danne flertall, slik at vi kan forbedre ordningen og forsøke å hjelpe i den vanskelige situasjonen mange er i før jul, sier Listhaug.

– Har ikke mer å gi

Lønnsstøtteordningen har blitt møtt med kraftig kritikk etter at den ble lagt fram fredag. For dårlig, mener både NHO, Virke og en rekke bedrifter.

Lørdag uttalte Vedum til Dagsrevyen at regjeringen ikke har mer å gi til kokker, servitører og andre i servicenæringen på grunn av EØS-avtalen.

– Vi har sjekket med Esa om vi kunne gå høyere. Problemet ved å gå enda høyere er at da kunne ordningen ha kommet i strid med EUs konkurranseregelverk. Da hadde vi risikert at det ble null. Så vi har dratt det så langt vi kan, sa finansministeren.

Esa: Vide rammer

Lønnsstøtten gis til virksomheter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler. Men det er satt et tak på 30.000 kroner i støtte til hver ansatt.

Det taket er det imidlertid regjeringen selv som har bestemt, påpeker kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa, som er tilsynsorganet til EØS.

18. november kom et nytt midlertidig rammeverk for statsstøtte som gjelder for covid-rammede bedrifter i EØS-landene på plass. Dette gir statene relativt vide rammer for å støtte bedrifter og disses ansatte, opplyser Hetland til NTB.

– Innunder regelverket kan det gis støtte på inntil 80 prosent av lønna i en lønnskompensasjonsordning. Hvor stor lønn den enkelte har, er irrelevant, sier han.

– Har hatt dialog

Med andre ord er det ikke noe i EØS-regelverket som hadde hindret regjeringen i å gi mer.

– Vi har hatt en dialog med Norge om det handlingsrommet som ligger i det midlertidige rammeverket, og står parat til vurdere den ordningen regjeringen velger å utforme, sier Hetland.

Info Hovedpunktene i regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot? Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende.

Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 prosent av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.

Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 prosent av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt. Virksomheter som anses direkte berørt er for eksempel: Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek nattklubb og lignende.

Teater, kino mv.

Treningssentre.

Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv. Virksomheter som anses indirekte berørt er for eksempel: Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. smittevernkravene

Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper

Tjenester tilknyttet utelivet (vekter-tjenester, transport mv.)

Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer

Persontransport Vis mer

Vedum: Villig til å forsterke

I et svar til NTB forsvarer Vedum seg med at departementet var i dialog med Esa i forbindelse med utarbeidelsen av ordningen.

– Vi var opptatt av å legge taket i ordningen slik at vi ikke brøt statsstøttereglene. Dersom det nå viser seg at Esa har endret sitt syn, vil jeg sette opp et avklarende møte med Esa så raskt som mulig, skriver finansministeren i en epost til NTB.

– Dersom det viser seg at handlingsrommet er større enn den informasjonen vi har sittet med og det som har ligget til grunn, så er regjeringen selvfølgelig åpen for å forsterke ordningen, sier han.

Han påpeker samtidig at lønnsnivået i de mest berørte bransjene, overnatting og servering, er i overkant av 30.000 kroner per måned.

– Det er samtidig viktig å få fram at det ikke er aktuelt å begrense ordningen, så alle bedrifter som nå tenker å trekke permitteringsvarsler, kan fortsatt gjøre det, skriver Vedum.

Uforstående

Hetland stiller seg også uforstående til Vedums påstand om at dersom ordningen hadde hatt videre rammer, kunne man risikert å få nei fra Esa.

– Det midlertidige rammeverket åpner et veldig stort rom. Vi ser ingen grunn til å stikke kjepper i hjulene for de ulike EØS-landenes myndigheter og de tiltakene de velger å innføre for å beskytte sine økonomier, bedrifter og borgere, så lenge disse er proporsjonale og i samsvar med EØS-regelverket, sier han.

Bedriftene er også frustrerte over regelen om at for å komme innunder lønnsstøtteordningen, kan ingen ansatte permitteres.

Også dette kravet er noe regjeringen selv har utformet, ifølge Hetland.

– Det står ingenting om det i EØS-regelverket, sier han.