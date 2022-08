FAR OG DATTER: Aleksandr Dugin er en kjent russiske høyreekstrem. Hans datter Darja ble drept lørdag kveld.

Dette er teoriene om Dugina-attentatet

Ble Darja Dugina drept av russiske FSB – etter ordre fra Vladimir Putin? Eller av ukrainske agenter – etter ordre fra president Volodymyr Zelenskyj? Eller av en russisk undergrunnsgruppe som kjemper mot Putin? Og var det hun eller faren som var målet?

Det er kvelden den 20. august.

En Land Cruiser Prado går i luften på Mozjavskoje Sjosse, nær landsbyen Bolsjie Vjazjomi, utenfor Moskva. Bak rattet sitter Darja Dugina, selv en kjent mediafigur, men også datter til den høyreekstreme filosofen og forfatteren Aleksandr Dugin.

Hun kommer fra en litteraturfestival der faren har holdt et foredrag. Hun rekker å kjøre omtrent tre kilometer før bilen eksploderer. Hun dør på stedet.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass mener etterforskerne at bomben inneholdt rundt 400 gram trotyl, at den ble plassert under setet på bilen og utløst med fjernutløser, for eksempel en mobiltelefon.

Ifølge Telegramkanalen Baza hadde Duginas bil stått på en egen VIP-parkering på Zakharova-godset, der festivalen ble holdt. Men REN TV hevder at kameraovervåkningen ikke fungerte på parkeringsplassen.

Baza har skrevet at faren skulle dra hjem fra festivalen i datterens bil, men i siste øyeblikk bestemte han seg for å dra med en annen bil.

FSB har publisert dette bildet av Natalja Vovk, som de hevder står bak attentatet. Bildet skal være tatt da hun kjørte inn i Russland den 23. juli - den gang skal hun ha hatt nummerskilter fra Donetsk.

Spørsmålene er mange etter det dramatiske bombedrapet utenfor Moskva i helgen.

Den russiske etterretningstjenesten FSB peker på ukrainske Natalja Vovk (43) som den skyldige - og at attentatet er utført på ordre fra Kyiv-regimet.

Ukrainske myndigheter derimot mener at det er nettopp FSB som står bak - etter ordre fra president Vladimir Putin.

Ukrainerne mener at Putin vil bruke attentatet til å skaffe seg støtte for krigen. Andre mener det er en advarsel til russiske høyreradikale.

En siste teori er at det finnes en undergrunnsgruppe som motarbeider Putin.

Aleksandr Dugin holder tale for sin datter (bildet bak) i hennes begravelse.

Russisk nasjonalist

Darja Dugina ble 29 år. I likhet med faren støttet hun nasjonalistiske tanker.

Aleksander Dugin har helt siden 1990-tallet vært en kjent høyrepopulist, som har kjempet for at Russland igjen må underlegge seg stater som en gang var en del av Sovjetunionen, som falt sammen i 1991.

I 1990-tallets Moskva var Dugin en av stifterne av et «nasjonalistisk bolsjevikparti», som hadde røde naziflagg der hakekorset inne i den hvite sirkelen var byttet ut med sigd og hammer.

Dugin var i 2014 blant dem som aktivt støttet annekteringen av Krim, og i februar i år var han like klar når det gjaldt invasjonen i Ukraina.

Mange vestlige medier har kalt Dugin for «Putins hjerne» og arkitekten bak det såkalte «Russkij mir» - «Russisk verden» - som handler om å beskytte russerne i de gamle Sovjetrepublikkene.

Ikke direkte kontakt

Men opposisjonelle russiske medier, som Meduza, tror ikke at Dugin, eller for saks skyld hans datter, har hatt noen stor innflytelse på Kreml eller vært ideologen bak krigen.

Meduza skriver at Dugin ikke har direkte kontakt med Putin, men at presidenten eventuelt kan ha fått høre om hans tankegods gjennom høytstående FSB-sjefer, som både Dugin og Putin snakker med.

Forsker Samuel Ramani ved Royal United Services Institute er enig med russerne og mener at Dugins innflytelse er «sterkt overdrevet».

– Jeg vil avvise at han er «Putins Rasputin» eller «Putins hjerne» - kallenavnet som har blitt gitt han av vestlige medier, sier Ramani til Al-Jazeera.

– Han har aldri hatt en offisiell tittel i Russland. Jeg tror ikke dette ble gjort for å forandre russisk politikk, sier han.

I VG har professor Geir Flikke uttrykt omtrent det samme.

ETTERFORSKER: Folk fra den såkalte etterforskningskomiteen prøver å finne spor etter bilbomben som drepte Dugina lørdag kveld.

Darja Dugina hadde i stor grad de samme synspunktene som faren. Hun skrev blant annet for de Kreml-tro mediene RT og Tsargrad - under pseudonymet Darja Platonova, et navn som hun også har brukt på det sosiale mediet Telegram.

Hennes meninger gjorde at hun først kom på den amerikanske sanksjonslisten, så på den britiske.

– Dugina er en hyppig og velkjent forfatter av desinformasjon om Ukraina, het det i begrunnelsen.

«Patriot»

Vladimir Putin kondolerer til foreldrene og kaller handlingen «en sjofel, grusom forbrytelse». og den drepte var «en lys, talentfull person med et ekte russisk hjerte». Presidenten sier «hun tjente ærlig folket, fedrelandet, hun beviste ved handlinger hva det vil si å være en patriot av Russland», ifølge Kreml.

Putin har også gitt Dugina en offisiell orden post mortem, melder presidentens nettsted.

Natalja Vovks ID-kort i den ukrainske nasjonalgarden, ifølge russiske FSB.

Allerede mandag kom resultatet av FSBs etterforskning, bare litt over ett døgn etter angrepet.

FSBs konklusjon er at attentatet er oppklart, og at gjerningspersonen er ukrainsk statsborger. Ifølge FSB skal hun ha flyttet inn i samme hus som Dugina for å samle informasjon.

Deretter skal kvinnen, som blir navngitt som Natalja Vovk, og som skal ha kommet til Russland sammen med sin 12 år gamle datter, utført attentatet. Ifølge FSB fulgte hun etter Dugina i en Mini som hun tre ganger byttet skilter på. Hun skal etter udåden ha klart å flykte helt til Estland.

Intervjuer faren

Tirsdag beskyldte en av Russlands mest kjente politikere, Sergej Mironov, den ukrainske presidenten Zelenskyj for å ha stått bak ordren om bombeangrepet.

RIA Novosti har intervjuet en mann som de omtaler som Natalja Vovks far. Han uttaler at datteren «etter alt å dømme tjenestegjorde i de ukrainske styrkene», at hun ikke var en del av den beryktede Azov-regimentet, at hun dro til Frankrike som flyktning - men ikke fant seg til rette og dro tilbake til Ukraina.

Russerne mener altså at hun handlet på ordre fra den ukrainske etterretningstjenesten.

Ukrainerne derimot hevder at russiske FSB står bak.

Det skriver den mektige sekretæren i Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, Oleksiy Danilov, på Twitter.

– Trenger mobilisering

– Støtten til krigen faller i Russland. Kreml trenger mobilisering. FSB forventes å organisere en rekke terrorhandlinger i russiske byer. Dugina er den første i rekken, hevder han.

Den svenske økonomiprofessoren Anders Åslund, som har vært rådgiver for flere russiske regjeringer, peker direkte på president Putin:

Den mest oppsiktsvekkende påstanden om bilbomben kommer fra den tidligere russiske Duma-politikeren Ilja Ponomarjov. Han hevder at en russiske undergrunnsgruppe, som er sterkt imot Putin, står bak angrepet. Påstandene lar seg ikke verifisere.

– Denne handlingen var, som mange andre partisanhandlinger i Russland de siste månedene, gjennomført av den Nasjonale Republikanske Armé NRA, hevder Ponomarjov.

Stemte mot

Hans utspill har blitt omtalt av de Kreml-tro mediene - og da med vinkel om at han må etterforskes og tiltales for påstandene.

Direktør Marcel H. Van Herpen ved tenketanken Cicero Foundation mener at Moskva står bak - og med denne begrunnelsen:

– Drapet på Darja Dugina kan også være ment som advarsel til de høyreradikale, sier han til VG.

Han peker særlig på de som styrer i «folkerepublikkene» i Donbas-området.

Vladimir Putins «sjefspropagandist» Margarita Simonjan går langt i å antyde at Moskva vil sende folk til Estland for å ta livet av kvinnen, som FSB altså beskylder for å ha stått bak Dugina-bomben.