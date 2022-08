I TJENESTE FOR NATO: En soldat fra Telemark Bataljon under øvelse «Iron Wolf» i Litauen i fjor høst.

Norge øker NATO-bidraget – stortingspresidenten drar til Litauen

Norge har økt sitt NATO-bidrag i Litauen og stortingspresident Masud Gharahkhani drar mandag ned for besøke de norske styrkene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi mottok forrige uke en forsterkningstropp fra Telemark Bataljon som går inn i kompaniet vi har i Litauen. Totalt er det nå ca. 200 personell fra Norge i NATOs forsterkede militære nærvær i Litauen, sier Eirik Østbye Andresen, styrkesjef for det norske bidraget til VG.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) skal delta i møter med de nordiske og baltiske parlamentspresidentene (NB8) som samles i den litauiske byen Kaunas 22. og 23. august. De skal diskutere et tettere og bredere samarbeid nå som Sverige og Finland blir medlemmer av NATO.

Før NB8-møtet reiser stortingspresidenten til Rukla for å besøke de norske eFP-styrkene. Norge har siden 2017 bidratt med styrker til NATOs nærvær som nå totalt teller 1500 styrker i Litauen. VG besøkte de norske styrkene i landet i oktober 2021.

1 / 5 Det norske bidraget i NATO-styrken, Enhanced Forward Presence trener, øver på beredskap. Mekaniserte styrker fra Telemark Bataljon trener sammen med styrker fra andre NATO-land i Litauen under øvelse «Iron Wolf» forrige neste fullskjerm Det norske bidraget i NATO-styrken, Enhanced Forward Presence trener, øver på beredskap.

Forlenget til 2023

eFP-en ble opprettet på oppfordring fra NATO-sjef Jens Stoltenberg etter Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya i 2016. Dette var et tydelig signal til Russland og president Vladimir Putin om at NATOs artikkel fem er gjeldende: Et angrep på én nasjon er et angrep på alle.

I sommer forlenget Norge sitt styrkebidrag i Litauen til ut 2023, på grunn av krigen i Ukraina. Og forrige uken sendte vi ned en forsterkningsstyrke fra TMBN.

− Jeg gleder meg til å besøke de norske styrkene i Litauen. Det er viktig for meg å si at de utgjør en viktig rolle i NATOs nærvær i landet og at de gjør en utrolig viktig jobb der. De er der for å styrke europeisk sikkerhet og for å bevare våre demokratiske verdier, sier Gharahkhani til VG.

TIL LITAUEN: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Gharahkhani sier han skal diskutere sikkerhetspolitikk og NATO i møter med de nordiske og baltiske parlamentspresidentene, men kan ikke si så mye om detaljene i de planlagte samtalene.

Men Sveriges og Finlands NATO-søknader blir definitivt diskutert.

– Det er ingen tvil om at det er viktig for Finland og Sverige å ha kontakt med Norge som NATO-land. Vi har vært tydelig på at de er velkomne som NATO-medlemmer og Sverige og Finland setter pris på vår støtte, sier han.

STYRKESJEF: Kaptein Eirik Østbye Andresen, sjef for det den norske eFP-en i Litauen, tar imot stortingspresidenten i mandag.

– Svært godt rykte

Kaptein Eirik Østbye Andresen, styrkesjef for det den norske eFP-en sier de norske styrkene er bredt sammensatt.

– Dette er en brigadeinnsats og vi har personell fra 8 av 9 avdelinger i Brigade Nord i et samvirkesystem, sier han.

De samarbeider tett med de andre NATO-landene og har jevnlige øvelser, bare et steinkast fra den hviterussiske grense, med de andre landenes styrker.

– Den norske kompetansen er etterspurt og styrken vår har et svært godt rykte her nede, og i alliansen, sier Østbye Andresen.