GIGANTFLY: VG har fått bilder fra tipsere av det ukrainske Antonov An-124 på vei til den militære delen av Gardermoen Lufthavn.

Ukrainsk gigantfly returnerte til Gardermoen: − Takset til den militære delen

Antonov An-124, et av verdens største lastefly, landet i Norge for andre dag på rad fredag. Forsvaret ønsker ikke å kommentere hvorfor.

Av Henrik Røyne

Leder for samfunnskontakt i Avinor, Erik Lødding, bekrefter til VG at flyet landet på Gardermoen like før kl. 18 fredag kveld.

Flyet lettet fra lufthavnen rundt klokken 20.30, ifølge nettstedet Flightradar24 som overvåker luftfartstrafikk.

Aftenposten har tidligere omtalt at flyet landet på Gardermoen torsdag. Det var Dagbladet som var først ute med å melde om den andre landingen fredag kveld.

– Det har landet på vår lufthavn, men vi kjenner ikke til hensikten. Dette har ingenting med Avinor å gjøre, sier Lødding.

– Ut fra det jeg kjenner til, så har den takset til den militære delen av lufthavnen, men det må du nesten ta med Forsvaret, legger han til.

Oberstløytnant Vegard Finberg, talsperson for Forsvaret, sier til VG at de ikke ønsker å kommentere saken.

– Vi kommenterer ikke flygingene eller hva de gjør i Norge. Dette er av sikkerhetsmessige hensyn, sier han.

Det er altså usikkert hvorfor flyet har landet på Gardermoen to dager på rad.

Flyet Antonov An-124 er verdens største serieproduserte transportfly. Ifølge produsenten har den et vingespenn på om lag 73 meter.