RETT FRA MØTE: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er på plass i Stortinget etter å ha møtt PST-sjefen og politidirektøren fredag morgen.

Mehl etter krisemøte om terrorrapport: Fikk bekreftelse på at oppfølging er i gang

– Vi har hatt et møte. Det var godt og viktig. Politiet og PST er allerede i gang med oppfølgingen. Det fikk jeg en tydelig bekreftelse på, sier Mehl til NTB.

Torsdag ble det lagt frem en evalueringsrapport etter skytingen i fjor. PST får krass kritikk i rapporten. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) kalte inn PST og politidirektøren til et møte etter at rapporten ble lagt frem.

– Alle steiner må snus og sporene i rapporten må ettergås internt, sier hun.







Mehl forsikrer om at politiet, PST og justisdepartementet jobber med tiltak underveis. Statsråden forteller også at det vil komme en oppfølgingsplan ved utgangen av juni.

PST-sjefen: – Alle bør gå i seg selv

PST-sjef Beate Gangås forteller selv til pressen etter møtet at oppfølgingen er i gang:

– Vi snakket om oppfølgingen og hvordan vi skal jobbe videre med den, sier Gangås til pressen etter møtet.

– Alle bør gå i seg selv og se om noe kunne blitt gjort bedre. Også jeg, sier Gangås.

Gangås sier at hun nå skal rett videre i et møte med sine egne folk for å begynne planleggingen av oppfølgingen av evalueringsrapporten.

– Hva skal dere gjøre?

– Vi skal lage en plan for oppfølgingen av alle punktene i rapporten.

