SAVNET: Nilsen fra Oslo har vært borte i tre uker.

Nakenhunden Nilsen forsvant på luftetur

Annemette Bangfield (56) er dypt fortvilet, men har ikke gitt opp håpet om å få tilbake Nilsen, som forsvant fra Bygdøy i Oslo 13. mars.

– Dette er helt ulidelig. Vi sover ikke godt om natten. Alt står her hjemme, maten hans og klærne. Han er jo hele livet, sier Bangfield til VG lørdag.

Med hjemme mener hun Adamstuen i hovedstaden, men hunden forsvant under en luftetur på Bygdøy, nær Norsk Folkemuseum.

Eierne hadde leid et profesjonelt hundepasserfirma til å lufte Nilsen, som er av rasen meksikansk nakenhund.

Store leteaksjon

Hundepasseren og Nilsen gikk i retning badeplassen Huk da hundepasseren falt og mistet båndet.

– Nilsen løp av gårde med bånd og alt, forklarer Bangfield.

Hun forteller at det har vært en enorm leteaksjon i dagene siden. Mange fra Bygdøy har også stilt opp.

– Vi har lett i både reveihi og grevlinghi, og under plattinger. Frivillige har også bidratt med dronesøk, vamesøk og med søkehund, sier en takknemlig Bangfield.

HÅRLØS: Nilsen er ganske sjy overfor mennesker.

Men hunden, som var utstyrt med dresser og potelabber i sort og oransje, er søkk vekk. De har ikke funnet noen spor, kun én potesokk som hundepasseren fant rett etter han falt.

Nå håper Annemette Bangfield og May Bangfield (56), som har hunden på deling, på hjelp fra VGs lesere.

MATMOR: Annemette Bangfield.

De opplyser at hunden er chippet, altså at den er utstyrt med ID-brikke under huden.

– Nilsen er ikke glad i vann, og han er ganske sjy, noe som er vanlig for hans rase. Han er ikke spesielt begeistret for menn, opplyser Annemette Bangfield.

KJÆR: Nilsen betyr svært mye for eierne sine.

Eierne mener at Nilsen, som blir fire år i sommer, kan ha beveget seg langt.

– Han er en løpshund. Samtidig har han to dresser på seg, og den underste er ganske lang. Er den blitt våt, så er det nok litt tungt. Det har jo snødd litt siden 13. mars, sier matmor Annemette.

– Men hadde han vært død, så hadde vel noen funnet ham, mener hun.

– Det er veldig rart. Vi savner ham så utrolig masse.

Eierne har laget plakat, der de oppgir telefonnummer som kan ringes om noen finner Nilsen:

ETTERLYSNING: Eierne håper at disse opplysningene skal sørge for at Nilsen kommer hjem.

