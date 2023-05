DYRT SMØR: Prisene på mat har økt kraftig det siste året – før det ble noen måneder med stillstand. Nå øker de igjen.

Mener kundene lures av priskampanjer: − Et røykteppe

Professor Tor Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener dagligvarebransjen forvirrer kundene – og ber oss følge nøye med.

Prislås, prisfrys og priskrig. Det mangler ikke på snedige ideer på morgenmøtene til matbutikkenes markedsavdelinger.

Wallin Andreassen mener det generelle reklamebudskapet om at prisene presses ned, har skapt et inntrykk om at prisene har stått stille.







– Det er uheldig at dagligvarekjedene har hevet prisene under et røykteppe av at «vi presser prisene» og at «vi låser prisene». Prisene har heller ikke økt på VGs handlekurv-produkter. I skjul av dette røykteppet har det det altså skjedd en prisøkning, sier han til VG.

Han sikter til onsdagens apriltall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fasiten er at matvarer og alkoholfrie drikkevarer ble 2,5 prosent dyrere fra mars til april.

NHH: Tor Wallin Andreassen sier vi ikke må la oss lure av reklameplakatene.

Det vil si at prisene har økt – men akkurat på hvilke, vet vi altså ikke.

Kiwi har også hatt en prislås på 245 varer frem til 1. mai, som vil si at disse varene ikke kan øke i pris – kun gå ned.

Hva som skjer med de andre 3–4000 varene i butikk – og hvilke som øker – det er mer usikkert.

Men det skal sies – etter at Nettavisen og VG fant ut av prisøkning, innrømmet butikkene at de har økt prisene noe etter påsken.

Uansett har det vært en uvanlig vinter for prisene i matbutikker: Hver februar pleier prisene å øke, men det skjedde ikke fordi Kiwi droppet prisene og dermed fintet ut konkurrentene, som måtte snu i luften og dumpe prisene de og.

– Folk må følge enda bedre med

I flere måneder sto prisene stille – før de begynte å øke. Selv om prisene har økt usedvanlig mye i april, viser VGs matbørskurv fra fredag faktisk at prisene har gått ned.

Wallin Andreassen mener det tyder på at å vinne Matbørsen og andre prissammenligninger er viktig for dem.

– Det er noe de kan bruke i egen reklame. Vi må anerkjenne at de må tjene penger. Uheldig er det at kundene mister oversikten og tror at enkelte produkter er billig/har gammel pris mens det ikke stemmer.

– Det gamle rådet gjelder derfor mer enn noensinne: fordi man ikke kan stole på aktørene, må folk følge enda bedre med. I mellomtiden er det et gode at media følger med på våre vegne.

– Lurer dere kundene ved å rette oppmerksomheten vår mot kampanjeproduktene, spurte VG de tre lavpriskjedene:

Kiwi : Nei, selvfølgelig ikke. Vi lever av kundenes tillit og er alltid tydelige i markedsføringen på hvor lenge våre Prislås- og Prispress-kampanjer varer. KIWI har de siste månedene vist tydelig hvem som er prispresseren i Norge, og prisene hadde vært mye høyere i dag uten vårt prispress, svarer kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin.

Coop : Extra lurer ikke kundene, det er de som eier oss, og vår oppgave er å gi dem en så billig handlekurv som mulig. Det gjør vi nettopp ved å være den kjeden med desidert flest tilbud og kampanjer. Dette sparer kunden penger på, svarer sjefen Harald Kristiansen.

Rema: – Slagordene det refereres til her er ikke noe vi bruker i vår markedsføring. REMA 1000 skal være den billigste dagligvarekjeden i Norge, og vi jobber beinhardt for å gi kundene våre de laveste prisene på sin handlekurv. Vi har derfor også løpende priskutt på relevante hverdags- og sesongvarer som vi også markedsfører tydelig med før og nå pris, samt hvor lenge prisen varer, sier salgs- og markedsdirektør Pia Mellbye

Alle kjedene svarer at prisene i butikk har økt mindre enn det prisene har økt inn til dem i februar, noe også eksperter har uttalt tidligere.

Espen Kristiansen, seksjonsleder for prisstatistikk i SSB, sier det er naturlig å tenke seg at ikke-kampanje-varer har økt.

– Selv om det har vært prislås og kampanjer på en del varer, så er det prisvekst som tyter ut på andre produkter.

Han bruker pasta som eksempel:

– Prisveksten her fra mars til april var på 8 prosent. Noe pasta har vært prislåst hos butikkene, så det betyr at prisene på de pastavarene som ikke har vært på kampanje, har økt enda mer.

SSB: Seksjonsleder Espen Kristiansen forsker på forbruk og priser.

NHH-professor Øystein Foros tror i likhet med Andreassen at kjedene er ekstra skjerpet på å sikre at de ikke har høyere priser enn rivalene på kampanjeprodukter, og på mat de forventer kan komme med på VGs matbørs og andre sammenligninger.

– I det ligger det at konsekvensen er mindre av å ligge litt høyere enn rivalene på produkt som er vanskeligere å sammenligne og får mindre fokus. Det er en del av konkurransebildet i denne bransjen.

SPENT: Professor Øystein Foros ved Norges handelshøyskole (NHH).

«Udiskutabelt» at prisene skal opp

Mads Svennerud forsker på matøkonomi ved instituttet Nibio, og sier det er rom for at prisene skal gå enda mer opp.

– Det er udiskutabelt, fordi landene rundt oss har hatt høyere prisstigning enn Norge.

En økning på 2,5 prosent, som den var forrige måned, er veldig mye – understreker han.

– Det er 27 prosent i året – hvis den fortsetter. Så høyt tror jeg ikke det vil ligge for en måned. Men vi må forvente prisøkninger fra 0,5 til 1 prosent hver måned sikkert godt over sommeren.

Prisene hopper mest i juli

Det vanlige er at prisene fyker opp i prisvinduet i februar og juli – når leverandørene øker prisene inn til butikk – før det synker igjen.

Og hoppet i juli er størst: De siste ti årene er det ganske betydelig forskjell, med en vekst som i snitt er en og en halv gang større i juli enn i februar, viser tall SSB hentet inn for VG.

Det dreier seg blant annet fordi det er på våren bøndene øker sine priser (jordbruksoppgjøret).

– Og 1. juli er midt i ferien, og kanskje spesielt velegnet for at det ikke er så mye fokus på det. Vi er opptatt av andre ting, og går ikke på vår vanlige butikk, kommenterer Foros.

Info Prisøkning i «prisvinduene» de siste tre årene Juni til juli 2020 – 3,3 prosent

Juni til juli 2021 – 2,2 prosent

Juni til juli 2022 – 7,6 prosent Jan-feb. 2020 – 2,7 prosent

Jan – feb. 2021 – 2,0 prosent

Jan- feb. 2022 – 4,5 prosent Kilde: Nibio Vis mer

Foros er spent på hva butikkene vil gjøre 1. juli – spesielt med bakteppe i det som skjedde i februar og all oppmerksomheten på matpriser for tiden.

– Det blir veldig spennende å se om de vil tilbake til det nye mønsteret eller ikke.

Til info: Coop er partner i forskningssenteret DIG ved NHH som professor Walle Andreassen er en del av. Foros Foros har gjort rådgivningsoppdrag for Oda og Rema 1000.