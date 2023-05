FALSK ALARM: På to ulike Oslo-skoler har det den siste tiden vært et problem at brannalarmen utløses med vilje. Dette bilde er kun en illustrasjon.

Brannalarmen gikk flere ganger på en uke: − Hærverk

Brannalarmen utløses ved at elever blåser damp fra vapes vapesElektronisk sigarett som brukes for å røyke smakstilsatte oljer. inn i røykvarslerne. Flere rektorer sier at det er et problem.

På Abildsø skole i Oslo har det blitt et problem at brannalarmen utløses unødig med denne metoden. I løpet av de siste to ukene, har elever ved skolen utløst alarmen åtte ganger. I en e-post til foreldrene skriver skolen at alarmene utløses ved at røyk fra e-sigaretter blåses mot røykvarslerne, og at «det er visst en TikTok-trend for tiden».

VG har ikke lykkes i å finne videoer av den aktuelle trenden på TikTok.

– Jeg vet at dette har vært en TikTok-trend, men jeg vet ikke om de alarmene som blir utløst hos oss er en del av den. Det er spekulasjon, sier fungerende rektor, Hege Skau-Nilsen.

KREVENDE: Hege Skau-Nilsen, fungerende rektor på Abildsø skole, tenker særlig på hvordan det er for de yngste elevene når brannalarmen utløses så ofte.

I brevet skriver skoleledelsen også at dette har vært et problem på flere skoler den siste tiden.

– Jeg har ikke sett noen videoer fra skolen vår, men vi vet at det utløses med vaping vapingElektronisk sigarett som brukes for å røyke smakstilsatte oljer. mot brannalarmene, sier hun.

Skau-Nilsen har jobbet på Abildsø skole i fire og et halvt år. Hun sier at brannalarmen utløses fra tid til annen, men at intensiteten de har sett den siste tiden er uvanlig.

– Dette er en skole med 1.- til 10.-klassinger, og jeg syns det er krevende å tenke på at de yngste elevene utsettes for brannalarmen.

– Faren er at det kan bli en «ulv-ulv»-situasjon der alvoret i en brannalarm forringes, sier hun.

SENDTE UT E-POST: I forrige uke så skoleledelsen seg nødt til å beklage at elevene må oppleve de mange brannalarmene og at de jobber med tiltak for å få en slutt på det.

Flere skoler

Også på Haugerud skole har brannalarmen blitt hyppig utløst: Fire ganger i løpet av syv dager, opplyser fungerende rektor Håkon Madsen.

– Vi mistenker at det er en sammenheng mellom tilfellene, og at det kan ha vært inspirert av en TikTok-trend, sier han.

Madsen har vært ansatt på skolen siden 2012. Ifølge ham har de gått igjennom skolens rutiner, og gjort noen interne tiltak.

– Over tid har aldri dette vært et problem, men det var flere tilfeller i en periode, sier Madsen.

– Ren og skjær hærverk

– Vi vet at de nettopp har opplevd dette mange ganger på Abildsø, men vi har ingen tall på hvor utbredt dette er. Det er primært tilfellet ved denne ene skolen som har gjort at vi hevet øyenbrynene. Det er en trend vi håper dør ut, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat til VG.

– Det er ren og skjær hærverk, sier han om det å utløse brannalarm på denne måten, men mener i all hovedsak at det er skolene, som hele tiden må evakuere, det går mest utover.

– Det kan også bli en ulv-ulv effekt. Men i verste fall er man med på å gjøre at vi kommer for sent til en hendelse der noen faktisk trenger vår hjelp, sier Dalen.

KALLER DET HÆRVERK: Kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat kaller de utløste brannalarmene for «ren og skjær hærverk».

Det er bare drøye 14 dager siden NRK skrev om en annen TikTok-trend som omhandlet det å utløse brannalarmer på skoler, da ved å filme seg selv som utløser manuelle alarmer.

– Er dette med å utløse brannalarmen unødig noe som kommer og går og «alltid» vil gjøre det?

– Du har jo alltids noen tilfeller gjennom året, men ikke i den graden vi ser nå. Ikke i en sånn systematisert form på bakgrunn av at man ser at noe er trendy og kult på TikTok, sier Dalen.

– Dette er annerledes nettopp fordi det er motivert av at det er kult. Og det er det som blir så veldig feil, sier han.

Dalen oppfordrer de som kjenner barna best, som skolene og hjemmene, om å snakke med dem om at dette ikke er greit, og om konsekvensene det kan få.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post