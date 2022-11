Mandag 14. november: Dette har skjedd i natt

En person er pågrepet etter søndagens eksplosjon nær Taksim-plassen i Istanbul, som tok livet av seks personer og skadet minst 81. Tyrkias innenriksminister anklager Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) for å stå bak.

VG

Debatten har rast etter at det forrige uke ble kjent at ABC-klinikken ved Ullevål sykehus stenges for fødsler i helgene. Nå går Venstre-politiker Marit Kristine Vea hardt ut mot direktøren ved Oslo universitetssykehus, som hun anklager for å være «nedlatende og arrogant» etter uttalelser han kom med i et internt møte.

Influenseren Jørgine Massa Vasstrand (33) sender «en pitteliten fuck you» til «Skal vi danse»-dommer Trine Dehli Cleve (62). Hun kom på andreplass da hun tapte mot skuespilleren Cengiz Al i lørdagens finale. Dehli Cleve kaller anklagene om at hun forskjellsbehandler kvinner og menn for «vås».

Fotballspilleren Cristiano Ronaldo (37) feller i et ferskt intervju en knusende dom over øverste hold i Manchester United, der både manager Erik ten Hag og forgjenger Ralf Rangnick får gjennomgå.

...og en aldri så liten gladnyhet: I dag er de norske strømprisene de laveste i hele Europa - her kan du sjekke strømprisene der du bor.