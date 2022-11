SNØVARSEL: Meteorologisk institutt har utsendt farevarsel for snø på deler av Sørlandet mandag og tirsdag. Bildet er tatt fra Vegvesenets kamera ved Lindesnes kl. 21.48.

Snøværet i Sør-Norge: Her bør du være obs

Sesongens første snødager førte til såpeglatte veier i Sør-Norge. Temperaturen vil stige de neste dagene, men det betyr ikke at faren er over, ifølge meteorolog.

Sør-Vest politidistrikt kom med kraftige advarsler om å unngå E18 ved Tønsberg søndag kveld. Speilblanke veier førte til en serie trafikkulykker der totalt 28 personer var involvert.

På mandag fikk politiet 54 ulykkesmeldinger i det samme distriktet i løpet av bare noen få timer. Blant dem var det én dødsulykke og 16 ulykker med personskader.

Politiet skildret også «svært glatt føre» da en bil skled ut av veien og havnet på taket i Åmli samme dag.

– Det har vært en litt vinterlig start på uken, i hvert fall Østafjells. I enkelte området har det vært snøføre og glatt, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til VG.

GLATT: Politiet advarte om speilblanke veier etter flere kjedekollisjoner på E18 søndag. Totalt 28 personer var involvert.

Meteorologisk institutt har utsendt gult farevarsel for snø i deler av Agder, der det er ventet opptil 30 cm snø frem til tirsdag ettermiddag. Farevarselet gjelder blant annet i Kristiansand, Flekkefjord, Grimstad og Arendal.

Granerød oppfordrer folk i området til å la bilen stå hjemme dersom det lar seg gjøre.

– Det er greit å være obs på at det kan bli isete. Det er vinterdekk som gjelder nå, sier han.

– Per nå gjelder dette bare i Agder frem til i morgen ettermiddag, men vi evaluerer og sender ut farevarsler fortløpende, sier legger meteorologen til.

Varsler stigende snøgrense

Martin Granerød forteller at temperaturen kommer til å stige igjen i Agder og på Østlandet de neste dagene:

– Videre fremover så kommer det til å bli mildere enn det er i dag, som gjør at snøgrensen vil stige.

– Kommer man opp i 300–500 meter vil det nok fremdeles være snø, men på lavlandet vil det gå over til regn, sier meteorologen.

Det betyr likevel ikke at faren er over:

– I indre strøk vil det fremdeles være snøføre og det kan bli glatt stedvis. Det kan også bli utfordrende dersom man holder seg høyt nok til at det legger seg is på veien, sier han.

– Overgangen mellom snø og regn gjør også at det kan bli glatt, med slaps og overvann, legger meteorologen til.

Undersøkelse: Flere skifter ikke dekk

Forsikringsselskapet If gjennomførte nylig en undersøkelse som tyder på at færre som skifter til vinterdekk – også sent på vinteren.

– Sist vinter hadde 13,6 prosent av bilene som var inne til skadetaksering hos If sommerdekk på bilen. Det er en økning på 7,3 prosentpoeng fra vinteren før, skriver de i en pressemelding.

I Kristiansand fikk en sjåfør beslaglagt førerkortet mandag, etter å ha sklidd inn i autovernet med sommerdekk.

VG har også dokumentert at dekkhotellene blir nedringt hver vinter av folk som drøyer med å skifte dekk frem til den første snøen kommer.

– Mange drøyer dessverre for lenge med hjulskift for vinterføre. Feil dekk på bilen er en rullende ulykke som venter på å skje, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.