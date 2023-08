Vil innføre rikingavgift: − Leve dynastiskatten

Den nyslåtte Rødt-bossen vil gjenopplive arveavgiften – men kun for de rike.

I snart ti år har arveavgiften vært avleggs. Det er ikke helt den samme avgiften Rødt nå vil vekke til live.

– Den gamle avgiften skal ikke tilbake. Død over arveavgiften. Lenge leve dynastiskatten, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

VG møter henne på kontoret på Stortinget, idet hun drar valgkamp-esset ut av Rødt-ermet.

NY RØDT LEDER: VG møter den nye Rødt leder inne på partiets kontorer på Stortinget.

– Rammer 2,2 prosent

– Er det et populært forslag du nå innleder valgkampen med?

– Ja. Altså, for 99 prosent av befolkningen bør dette være et populært forslag, eller 98, da, sier Sneve Martinussen.

I det legger hun at Rødt foreslår et bunnfradrag på fem millioner kroner, og det gjelder per person som arver.

De har regnet seg fram til at rundt 2,2 prosent av befolkningen vil bli rammet direkte av den nye arveskatten. Og viser til tall fra finansdepartementet som viser statistikk fra 2021.

NORGES NYE ADEL: På kontoret har Martinussen bladet Kapital – med liste over Norges 400 rikeste framme – hun mener de er Norges nye adel og vil skatte dem hardere.

– Norge begynner å ligne mer på britiske kostymedramaer fra 1800-tallet. Der noen fødes inn i familiedynastier, der man gifter seg med tiara og finner seg en make med samme kaliber – mens andre vokser opp i fattigdom. Det er førstnevnte vi ønsker å skatte. Og det forskjellene vi ønsker å gjøre noe med.

Hun trekker fram bryllupet mellom Bikbok-arving Rikke Sandvold (30) og dagligvarearving Carl Erik Hagen (34) som eksempel.

RØDTS NYE BOSS: Marie Sneve Martinussen

Rike barn leker best

– Det er et godt eksempel på hva som skjer. Når like barn leker best og to superrike mennesker gifter seg, så blir formuen doblet over natten. Og man bevarer formuen blant de rikeste.

Hun kaller Norges superrike en ny adel – som i 1800-tallsdramaet hun nevnte tidligere, der formuene og makten går i arv.

– Men er det noe galt i at to rike personer finner kjærligheten, da?

– Nei, for all del. Det er veldig fint at de finner kjærligheten. Men det er et strukturelt problem at formuene på toppen blir så ekstremt store – og forskjellene mellom fattig og rik øker. Det kan vi løse med en fornuftig skattepolitikk, sier hun.

Hun trekker også fram laksearving Gustav Magnar Witzøe født i 1993.

– Han vil arve 50 milliarder kroner. Det tilsvarer livsinntekten til 2500 personer – om alle jobber i 40 år og tjener 500.000 kroner, sier Martinussen.

Ifølge tall fra 2021 vil i underkant av 1000 personer rammes av den nye skatten – men disse personene arver i overkant av 20 milliarder kroner totalt.

– Og så kunne man ha brukt pengene på noe som reduserer barnefattigdom, foreslår Martinussen.

Men nøyaktig hvor mye skatteinntekter dette gir er ennå ikke klart, siden arveavgiftsstatistikken opphørte med avvikling av avgiften i 2014.

NULL HULL: Marie Sneve Martinussen sier som tannlegen. Men det er skattehullene hun vil gjøre noe med.

Frykter ikke Sveits-exit

I tillegg til å være leder av Rødt, er Marie Sneve Martinussen også styremedlem for den mye omtalte Sveits-komiteen på Stortinget.

Den ble i utgangspunktet opprettet av Frp for å lære av Sveits’ skattepolitikk. Men så meldte også Rødt seg på – med en helt annen agenda.

– Dere frykter ikke enda flere flyttemeldinger til Sveits med dette forslaget?

– Man må ta et valg. Enten så synes man synd på dem som er veldig rike, og ser sitt snitt å stikke av fra fellesskapets regning. Da gir man etter på alle krav, og kutter alle skatter.

– Ellers kan man si at det er dem som flytter som har gjort det dårlige valget. Og da må man tette skattehull, sier hun.

TEGNER OG FORKLARER: De 2,2 prosent rikeste arver verdier for 20 milliarder kroner. Noen av disse pengene mener Rødt at staten bør få.

Dette må du betale

Rødt foreslår en progressiv skatt, men understreker at tallene under ikke er endelige.

Om du arver mellom 5 og 10 millioner skal du betale 10 prosent.

Om du arver mellom 10 og 100 millioner skal du betale 15 prosent.

Om du arver over 100 millioner kroner skal du betale 25 prosent.

– Hva om du arver en bedrift – risikerer man ikke da å måtte si opp ansatte eller selge aksjer for å betale denne arveavgiften. Sånn sett rammer man vanlige folk?

– Dette er en problemstilling som også skattevalget har tatt opp når de vurderte saken. Og de mente at det er en forsvarlig skatt å innføre. De foreslår også å lage nedbetalingsordninger, slik at du kan betale avgiften over flere år.

– Vil du avvise at arbeidsplasser kan stå i fare som følge av skatten?

– Det vil jeg.

– Hvis du eier en bedrift, kan det hende du blir nødt til å selge noen av de aksjene. Men er det en lønnsom bedrift, så vil det også være noen som vil kjøpe disse aksjene, sier hun.

Hun foreslår mekanismer der avgiften reduseres over tid, slik at man ikke arver arveavgift oppå å selv måtte betale arveavgift.

– Er det sannsynlig å få gjennomslag for denne politikken?

– Akkurat nå er problemet at Arbeiderpartiet avviser det. Men både AUF – og LO, som Ap ofte lytter til – er for en rettferdig arveskatt.

