ETTERFORSKES: Den pakistanske klatreren Mohammed Hassan mistet livet på K2 27. juli.

Pakistan åpner etterforskning av dødsulykken på K2

Norske Kristin Harila har blitt beskyldt for å ikke hjelpe den døende pakistanske klatreren. Nå skal dødsulykken på K2 etterforskes.

Det opplyser lederen for klatreorganisasjonen Pakistan Alpine Club, Karrar Haidri, til blant annet nyhetsbyrået AP.

Etterforskningen gjennomføres av myndighetene i Gilgit-Baltistan, der K2 ligger, opplyser han.







Det var den pakistanske klatreren og bæreren Mohammed Hassan (27) som døde den 27. juli. Ulykken skjedde i et område som kalles «flaskehalsen» og som er kjent for å være et av de farligste på fjellet.

Kristin Harila havnet midt i dramatikken, og har måttet tåle beskyldninger om at hun gikk over den døende pakistaneren i jakten på verdensrekord.

I en video som er lastet opp på Twitter kan man se klatrere tråkke over og forbi den døende pakistaneren.

Flere medier, blant dem østerrikske Der Standard og britiske The Guardian, har gjengitt påstander om at Harila og andre klatrere gjorde for lite for å hjelpe Hassan.

Selv har Harila avvist dette og skrevet på sin hjemmeside at de og andre fjellklatrere forsøkte å redde Hassan.

AVVISER KRITIKKEN: Kristin Harila sier de gjorde alt de kunne for å redde Hassan. Her sammen med sherpa Tenjen (Lama) Sherpa.

I Harilas versjon av historien forteller hun hvordan pakistaneren falt i flaskehalsen- og ble hengende opp/ ned i tauet.

Harila, hennes faste sherpa Tenjen (Lama) Sherpa og kameramannen Gabriel skal ha bistått med å hjelpe pakistaneren Hassan, som skal ha vært svært dårlig utstyrt.

– Når du er på Flaskehalsen er det eneste du tenker på er å komme deg vekk. Det er det farligste stedet på alle 8000-meterne. På K2 i fjor brukte jeg et kvarter på å passere. I år var Lama og jeg der halvannen time mens vi prøvde å bistå. Men vi måtte forlate Hassan for å hjelpe de foran oss da det gikk et snøskred lenger fram, har Kristin Harila tidligere sagt til Fri Flyt.

Etter hvert fortsatte Harila og Sherpa mot toppen. Da de nådde den, hadde de besteget verdens 14 høyeste fjell på 92 dager, noe som var ny verdensrekord.

