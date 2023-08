Bilen tok inn vann – ble reddet ut med gravemaskin

BROMMA (VG) Mens Sayed Hamid Lutfis (51) bil tok inn stadig mer vann, kom naboer til unnsetning med gravemaskinen. – Vannet fosset mot oss, sier han.

Kortversjonen Ekstremværet «Hans» har ført til stor vannføring i Hallingdalselva, og Liodden Campings vei ligger nær en meter under vann.

Campingplassens eier, Sayed, kjørte inn fra Oslo for å bistå med evakuering, men bilen hans fikk motorstopp og begynte å fylle seg med vann.

Etter rundt 30 minutter hjalp en nabo Sayed ved å bruke en gravemaskin for å komme seg ut av vannet. Vis mer

Tirsdag har ekstremværet «Hans» for alvor begynt å vise sin makt. Vannføringen i Hallingdalselva er høy, og vannstanden rekker opp til veien flere steder.

Ved Liodden Camping ligger veien nær en meter under vann.

Det ble dramatisk for eieren av campingplassen Sayed Hamid Lutfi. Han hadde tirsdag tatt turen fra Oslo for å hjelpe campinggjestene med å evakuere.

– Jeg ringte og spurte om jeg kunne kjøre der. De sa det var flere biler som nettopp hadde kjørt forbi. Jeg har jo varebil, så jeg tenkte det ville gå greit, sier han til VG.

– Men plutselig fosset vannet mot oss, sier han.

– Skremmende

Varebilen fikk motorstopp og begynte å fylle seg opp med vann.

– Vi satt inne i bilen og ringte etter hjelp. Etter kanskje 30 minutter kom en av naboene med gravemaskinen, sier han.

– Var det skremmende?

– Ja, det var skremmende. Jeg kan svømme, men min venn, som satt i bilen med meg, kan ikke svømme, sier Sayed.

Han forteller at han så etter alternative fluktruter:

– Jeg vurderte å komme meg opp på bilen og i treet, sier Sayed.

UNDER VANN: Nær hele campingplassen står under vann.

Camping under vann

Gjestene er evakuert fra campingplassen, som nå står under vann.

– Kiosken, kontoret mitt og hytter står under vann. Flere småbåter og kajakker er borte, sier Sayed.

Kolleger på campingen måtte tirsdag morgen evakuere gjestene.

– Alle måtte hjelpe seg selv ut, sier han.

Han har allerede snakket med forsikringsselskapet, som har bedt Sayed om å sikre de mest verdifulle gjenstandene.

Sayed selv er mest opptatt av at alle gjestene er i god behold, forteller han.

Den årlige festivalen på campingplassen neste uke, er avlyst.

– I kiosken var jeg redd for å få strøm i vannet. Alt det elektriske står fortsatt på, jeg måtte bare løpe ut. Det er store skader, sier han.

OVERSVØMT: Flere var uhedige på veien da vannet strømmet på.

Flere fikk trøbbel

Det var ikke bare Sayed som havnet i trøbbel i vannmassene ved Liodden camping.

Sammen med kona forsøkte Slavek Chmielewski å ta seg over elven i en Mercedes stasjonsvogn. Den skulle vise seg være dårligere egnet for flom enn tunglasteren.

– Jeg trodde vannet var rundt 30 centimeter da jeg begynte å kjøre. Jeg skjønte litt for sent at det var bortimot en halvmeter, sier Chmielewski.

– Jeg tenkte: Nå har jeg gjort en feil, sier Slavek.

Sammen med kona Bozena skulle de to dra til tørrere omgivelser, men turen endte drøyt fem minutter fra hjemmet.

– Da bilen stoppet, måtte vi først bare le litt. Så tenkte jeg, hva gjør vi nå?

På «land» hadde en lokalmann med varebil stoppet. I lasterommet: jekkestropper. Løsning? Hekt jekkestroppene til bilen i vannet, og dra den på land.

Det var bare ett problem: Bilen i vannet hadde stoppet med fronten mot bilen på land.

LAGINNSATS: Det var ikke bare bare å få jekkestroppen frem til bilen.

Dragkamp og vading

På land ble jekkestropper knyttet til hverandre, og i vannet trasket VG ikledd vadere ut til den strandede bilen. Å få jekkestroppen med krok frem til bilen, var i seg selv en utfordring: Vannet fosset på, og strømmen gjorde sitt beste forsøk på å rive stroppen med seg.

Etter tautrekningskamp mot Hallingdalselva (der «redningsmannskapet» vant, forresten), kunne det fastslås at det ikke fantes fester på fremsiden av bilen.

I fører- og passasjersetet, satt ekteparet Chmielewski med chihuahuaen Lea på fanget.

– Jeg satt og tenkte: Dette var en blunder, mens dere kom opp til bilen, sier Slavek om hendelsen.

Med våt tennplugg, og elveflom rundt bilen, var sannsynligheten for å få start på motoren tilnærmet lik null.

Som siste utvei måtte ekteparet Chmielewski vade tilbake til land. En av gangen, med VG på armen.

Her blir Bozena og hunden Lea geleidet til land.

Fikk drahjelp av kompis

Skarve minutter etter ekteparet trosset strømmen, dukket kompisen deres opp. Dermed var det en rask affære før Mercedesen også var på land.

– Jeg har kjent Slavek og Bozena i litt over ett år, sier Adrian Makowsky.

Det er første gang han har sett lignende. På spørsmål om hva han syns om været, svarer han:

– Det suger skikkelig! Jeg syns det minner om Bergen her nå.