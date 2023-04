Mordmysteriet og den virkelige sekten bak TV-serien

Krimserien «Hendelser ved vann» har blitt en stor snakkis både i Norge og i Sverige. Men det få har vært klar over, er at serien bygger på virkeligheten – og blant annet et grusomt dobbeltdrap.

Her er alt du trenger å vite om serien – og de brutale teltmordene ved Appojaure.