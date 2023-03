Nye funn: En internasjonal gruppe viruseksperter har analysert prøver fra våtmarkedet i Wuhan tatt i januar 2020. Analysene peker mot at vaskebjørner kanskje kan knyttes til coronavirusets opphav. Her er en vaskebjørn avbildet i vest-Frankrike sommeren 2017.

Coronavirusets opphav: Nye analyser peker mot vaskebjørner

En ny analyse av genetiske prøver fra Kina knytter coronavirusets opprinnelse til vaskebjørner. The Atlantic omtaler funnene som «det så langt sterkeste beviset på at et dyr startet pandemien».

Siden utbruddet av den globale coronaviruspandemien i 2020 har politikere, forskere og journalister forsøkt å finne svar på hvor det hele begynte.

Den ene av de to sterkeste teoriene er at SARS-CoV-2 smittet over til mennesker fra et dyr, da angivelig via et ulovlig våtmarked i Wuhan.

Den andre, og svært omdiskuterte teorien, er at viruset har lekket fra laboratoriet Wuhan Institute of Virology – en teori Kina hardnakket har avvist siden pandemiens begynnelse.

På tross av de mange teoriene og den betente politiske stemningen rundt spørsmålet om virusets opphav, har mange forskere stått på sitt om at coronaviruset, som mange virus før det, har spredt seg naturlig. Det vil si fra dyr til mennesker.

Hypotesen har likevel manglet en viktig bevisbrikke: genetiske bevis fra Huanan Seafood Wholesale Market i Wuhan – som viser at viruset hadde smittet dyr som ble solgt der.

Spørsmålet har også vært hvilke(t) dyr. Flaggermus og skjelldyret pangolin er blant tidligere hypoteser.

Nå peker ny forskning derimot mot vaskebjørner.

Marked: Vaskebjørner avbildet ved Xin Yuan-markedet i Guangzhou sør i Kina i 2003. Markedet ble undersøkt under utbruddet av Sars-viruset i 2002–2003.

Genetisk match

En internasjonal gruppe viruseksperter har analysert tester tatt i og rundt våtmarkedet i Wuhan i januar 2020 – like etter at kinesiske myndigheter stengte det ned grunnet mistanke om at smitten hadde oppstått der.

Ettersom det var stengt hadde dyrene blitt fjernet, men forskere har tatt prøver av vegger, gulv, metallbur og vogner som ofte brukes til å transportere dyrebur, skriver The New York Times.

Av prøvene som kom tilbake positive, det vil si smittet med coronaviruset, fant det internasjonale forskningsteamet genetisk materiale fra dyr, hvorav en stor andel matchet vaskebjørn. Det opplyser tre av forskerne bak studien, skriver avisen.

Det betyr:

Sammenblandingen av genetisk materiale fra viruset og dyr er ikke bevis på at en eller flere vaskebjørner fra markedet var smittet av viruset.

Selv om en vaskebjørn var smittet, beviser det ikke at det var vaskebjørner som spredte viruset videre til mennesker.

Et annet dyr kan ha spredt viruset til mennesker, eller et menneske som har vært smittet av viruset kan ha smittet en vaskebjørn.

Det forskerne kan konkludere med, er at vaskebjørner, som er kjent for å kunne spre coronaviruset videre, har etterlatt genetiske signaturer på samme sted hvor genetisk materiale fra viruset også ble funnet.

Forskerne mener dette styrker teorien om at viruset har spredt seg fra et vilt dyr til mennesker.

De nye funnene ble først omtalt av The Atlantic, og den fulle forskningsrapporten er foreløpig ikke publisert.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere uttalte at de tror viruset mest sannsynlig kommer fra naturen. Fagdirektør Preben Aavitsland skriver i en sms til VG fredag kveld at de må avvente den fullstendige rapporten.

– Vi må vente til forskningsartikkelen blir publisert før vi kan vurdere hvilken betydning dette funnet har, skriver Aavitsland.

Pågående debatt

Selv om funnene ikke gir et enstemmig svar, er de et viktig bidrag til den pågående debatten om virusets opphav.

I begynnelsen av mars ble lab-teorien på ny styrket av en hemmeligstemplet rapport fra amerikansk etterretning. Representantenes hus avgraderte rapporten den 10. mars.

Rapporten er utarbeidet av USAs energidepartement, som er ett av 18 byråer som utgjør landets etterretningsmiljø, og ble først omtalt av Wall Street Journal.

Rapporten førte igjen til at Verdens helseorganisasjon (WHO) gikk ut med en oppfordring til alle land om å dele relevant informasjon om hvor coronaviruset stammer fra.

2021: Vakter utenfor Wuhan Institute of Virology da representanter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) besøkte laboratoriet i februar 2021.