BLE DREPT: Lisa Iren Karlsen (40) ble drept av kjæresten sin på Grue i Innlandet 1. mars i fjor. Politiet mener hun ble utsatt for slag, spark og 17 knivstikk, og døde av skadene.

Flere av drepte Lisa Iren Karlsens (40) nærmeste sitter på tilhørerbenken når rettssaken mot den tiltalte kjæresten hennes starter onsdag. Det er vondt, men viktig, sier avdødes mor til VG.

Lisa ble drept i Grue kommune 1. mars 2022.

Mannen, som er i 30-årene, står tiltalt for å ha drept kjæresten med slag, spark og 17 knivstikk. Lisa døde av skadene hun ble påført.

– Hun er med oss hver dag. Bare det spilles en sang av i radioen, kan vi bli minnet på henne. Det ikke noe som kommer til å gå over, noensinne. Ever, sier moren hennes Kristin E. Karlsen til VG.

Kristin forteller at hun, og flere nære pårørende av Lisa, har planer om å være til stede i rettssalen. Hun beskriver det som både vondt og viktig.

STOLT I KOFTE: Her bruker Lisa Karasjok-koften hun fikk i gave av foreldrene rundt konfirmasjonsalderen. Den brukte hun til store anledninger og var veldig stolt over, forteller mamma Kristin.

– Mange har et savn

Hun forteller at det er vanskelig å beskrive datteren med få ord. Men forteller at Lisa var opptatt av å hjelpe andre, og at hun var en fantastisk mor.

– Hun var en fantastisk mamma for de tre barna sine. Hun tok dem ofte med på turer og bading. Særlig om sommeren. Det er utrolig mange som har et savn etter Lisa, sier Kristin.

Lisa var også veldig opptatt av sine to yngre søsken, en lillesøster og en lillebror.

– Hun var både en «free spirit» og en livsnyter. Også var hun et friluftsmenneske. Jeg har mistet min absolutt beste turkamerat. Min støtte og hjelper på alle mulige måter, sier Kristin.

TURKAMERATER: Lisa Iren Karlsen (40) var mamma Kristin E. Karlsens beste turkamerat. Her var Lisa rundt 12 år gammel.

Tre kniver

Rettssaken starter onsdag i Romerike og Glåmdal tingrett.

Ifølge lokalavisen Glåmdalen har mannen tidligere erkjent de faktiske forholdene. I avhør har han også erkjent straffskyld.

Sakkyndige som har vurdert ham, har konkludert med at han er strafferettslig tilregnelig. Det betyr at han kan dømmes til straff.

Blant bevisene i saken er tre kniver.

Statsadvokat Johan Petter Bærland er aktor i saken. Han ønsker ikke å kommentere saken før den skal opp i retten og viser til tiltalen.

Mannens forsvarer er advokat Simon Ladderud Stende.

– Tiltalte beklager dypt sakens tragiske utfall. Han er svært lei seg. Han vil for øvrig forklare seg nærmere for tingretten denne uken, sier Stende til VG.

Tiltalte er dømt for vold tre ganger tidligere.

