Eksiliranere Nooshin Sami, Sara Jalali, Amin Shivania, Rayhaneh Radazar, Ali Mirohabi, Mohadeseh Peyvandi, Bahar, Homyra Emadpoor og Kaveh ser på skadede iranske demonstranter på TV i Oslo.

Dette er årets bilde

– Et rørende og sterkt bilde. Slik omtaler juryen årets bilde for 2022, som er fotografert av Javad Parsa.

Den 13. september 2022 ble den 22 år gamle iranske kvinnen Mahsa Amini arrestert av det iranske moralpolitiet for å bære hijaben sin på en måte som gjorde håret hennes synlig. Tre dager senere døde hun. Tusener tok til gatene og ropte «Zan, zengedi, azadi! – kvinner, liv, frihet!». Protestene spredde seg til hele verden.

Dette er bakgrunnen for at Javad Parsa fotograferte det som nå er kåret til årets beste bilde for 2022. Prisen deles ut av Pressefotografenes Klubb.

Juryens begrunner sitt valg av vinnerbildet slik: Årets bilde er et rørende og sterkt bilde. Det er en god skildring av hvordan det er å være på utsiden av Iran og bevitne den dramatiske revolusjonen som pågår der. Det er en stille og desperat motstand i bildet, som man får en klump i halsen av. Situasjonen påvirker så mange i diasporaen, og det er fint å se menn i bildet også. Dette påvirker alle iranere, alle mennesker. Samtidig er det den første feministiske revolusjonen, som er viktig i en tid med mange tilbakeslag. Et ikonisk bilde som peker mot fremtiden.

Info Disse var nominert til Årets bilde 2022: Anders Grønneberg - Dagbladet

André Liohn - Dagens Næringsliv

Cicilie S. Andersen - NRK

Espen Rasmussen - VG

Fred Ivar Utsi Klemetsen - frilans

Gabriel Aas Skålevik - frilans

Hallgeir Vågenes - VG

Hilda Nyfløt - VG/frilans

Jan T. Espedal - Aftenposten

Janne Møller-Hansen - VG

Javad Parsa - NTB

Kyrre Lien - VG

Lise Åserud - NTB

Mariann Dybdahl - Adresseavisen

Marius Renner Christensen - NRK

Martin Slottemo Lyngstad - Aftenposten

Matilde Solsvik - student/Bilder Nordic

Monica Strømdahl - Aftenposten

Odd Andersen - AFP

Paal Audestad - Aftenposten

Stig B. Hansen - Aftenposten

Øyvind Tveter - Aftenposten Video: Aage Aune, Kjetil Iden - TV 2

Christian Breidlid, Milana Knezevik - NRK

Mohammed Alayoubi, Morten Jentoft - NRK

Robert Veiåker, Torgeir Strandberg - Aftenposten

Øyvind Elvsborg, Helen Prestgard, Tone Grøttjord-Glenne - Sant og Usant Vis mer

Nyhet Utland

Foto: André Liohn, frilans / Dagens Næringsliv

Den russiske invasjonen av Ukraina

Den 24. februar lanserte den russiske president Vladimir Putin en fullskala invasjon av Ukraina. Det startet den største væpnende konflikten i Europa siden andre verdenskrig.

Juryens begrunnelse Dette bildet er tatt ut av en serie på 70 bilder, som juryen mente var som et slag i magen. Fotografen har laget utrolig sterkt arbeide fra krigens frontlinjer. Det er en desperasjon i bildene som viser krigens råhet på et helt annet plan. Juryen opplevde seriens størrelse som et statement i seg selv. Enkelte bilder gjør at serien er ikke publiserbar i rammene av denne konkurransen, og vi premierer dermed dette enkelt-bildet som et symbol på det totale arbeidet til fotografen i Ukraina. De siste sivile som flyktet fra Butsja og Irpin i utkanten av Kyiv var eldre, syke og skadde. De krysset ofte frontlinjen mellom russiske og ukrainske styrker. Tusenvis av sivile krysset den farlige distansen mellom bombing, skuddveksling og landminer.

Dagligliv i Norge

Foto: Gabriel Aas Skålevik, frilans

En midtsommernattsdrøm

De er tidlig i 20-årene. De har gjennomlevd en pandemi. I kveld tar de igjen tapt tid. Sommeren 2022 var den første uten koronarestriksjoner siden 2019. På denne sommerhytta i Vestfold er pandemien offisielt forbi.

Juryens begrunnelse: 2020. 2021. 2022. Norge er endelig åpnet. Juryen elsker dette bildet. Det er en enorm lettelse her. Et magedrag med frisk luft. Bildet er perfekt komponert, lyset er nydelig. Man får lyst til å være med på festen.

Sport nyhet

Foto: Martin Slottemo Lyngstad / Aftenposten

Tom for tårer

Forskerne gjør fremskritt hver eneste dag. Rekorder knuses, grenser sprenges. Men én sannhet er fortsatt ufravikelig: Alderen innhenter alle. Nå er det Shaun Whites tur. 35-åringen har formet snowboard-sporten mer enn de fleste. Etter en fjerdeplass i halfpipe- konkurransen i Beijing-OL brøt OL-legenden sammen i målområdet. —Jeg går tom for tårer.

Juryens begrunnelse: En universell fortelling om en sportskarriere som uunngåelig avsluttes i relativt ung alder. Kroppen er ferdig før hodet. Livet og halfpipen er bak han, i en fin komposisjon. Man kan så vidt skimte OL-ringene. Han holder rundt brettet som en liten gutt. Som om brettet har vært hans nærmeste partner. Det er et skillsmisse-øyeblikk.

Sport Reportasje

Foto: Kyrre Lien / VG

VM-billett til døden

Det kontroversielle fotball-VM i Qatar har kostet de som gjorde det mulig dyrt. 95 prosent av arbeidskraften i Qatar kommer fra fremmedarbeidere, mange av dem fra Nepal. En av dem var Bhogendra Mochi (44) som forlot Nepal for å bygge opp Doha før fotball-VM. Arbeidsforholdene er blitt sterkt kritisert i landet, og Bhogendra var en av dem som ble rammet av det. Rett før nyttår falt han i døden.

Juryens begrunnelse: Overgangen fra likbålet til den brennende VM-pokalen er helt utrolig bra. Den mest velkomponerte serien i konkurransen, et skoleeksempel i redigering. Det er viktig med en slik fortelling om Qatar. Fotball-VM er verdens største utstillings-vindu. Hva er prisen for at vi får se fotballen? Det er blant annet dette. Fotballens moderne pris. En viktig politisk serie.

Les også VM-billett til døden Bhogendra (44) betalte den høyeste prisen for fotball-VM. Bygningsarbeideren kom hjem i en kiste.

Klima og miljø

Foto: Øyvind Tveter / Aftenposten

Når jorden tørker ut

Noe uvanlig skjer i Italia. En utmattende tørke har tvunget bøndene i kne. Nå står de overfor utfordringer som kan gi ringvirkninger verden over.

Juryens begrunnelse: En helhetlig serie som viser på sparsommelig og lavmælt vis hva vi lever av og hvor vi er på vei. Man får en følelse av støvet i luften. Det er ikke bare én varm sommer, dette; det er sånn det kommer til å være fremover.

Portrett

Foto: Anders Grønneberg / Dagbladet

Johan Kaggestad

TV 2-profilen, Tour de France-kommentatoren, treneren og idrettsmannen Johan Kaggestad har vært en gigant i norsk idrett. Fra å være på landeveien i Frankrike som kommentator i verdens største sykkelritt, kom sykdom kastet på ham for vel to år siden. Nå er han lenket til senga på sykehjemmet. Før jul mistet han kona, som han har delt hele livet med — også sykehjemsplass. Det ble et sterkt og godt møte med en hedersmann, som fortalte at han snart skal dø. Tårene og lydløse hulk kom da han snakket om sin elskede Janette.

Juryens begrunnelse: Når man ser et så godt portrett, får man lyst til å snakke med personen på bildet. Et åpent, gripende bilde som viser et liv i oppløsning. Et nakent portrett fotografert med verdighet, hvor man kan se hele livshistorien i ansiktet.

Åpen Klasse

Foto: Matilde Solsvik / Bilder Nordic

Bobla

Besteforeldra mine har alltid støtta meg, utanom den gongen eg sa at eg skulle ta nasering. Kva skjedde? Eg har vakse opp rett ved sida av besteforeldra mine og brukt uttalige timar med dei. Dei har vore ein viktig del av mi oppdraging og sørga for at eg har følt meg elska av både dei og Jesus. Då eg var 16 år og sa eg skulle ta nasering, vart eg møtt på ein annan måte. Eg såg nye sider ved dei, sider eg ikkje visste dei hadde. Dei vart sinte og sa at nasering var styggedom. Etter fleire diskusjonar med dei, over fleire år, sa til slutt farmor at om det betydde så mykje for meg, så hadde det ikkje lenger noko å seie for ho. Det viktigaste er det som er i hjartet, sa ho. To månadar seinare tok eg nasering. Forholdet vårt er uendra. Heile denne situasjonen satte i gong ein tankeprosess. Besteforeldra mine har levd saman i si eiga, vesle boble i grenda vår nesten heile livet. Dei to. Med sine rutinar, tankar og tradisjonar. Dei er dei mest kjærlege personane eg kjenner, men også dei mest skeptiske og konservative. Eg kjenner dei som besteforeldra mine som elskar meg så høgt, men kven er dei eigentleg?

Juryens begrunnelse: En usedvanlig velgjort reportasje om eldre som er tilstedeværende fotografert. Vi ser fotografens besteforeldre, som blir symboler for norsk kultur og tradisjon, og forståelse mellom generasjonene. Det er mye humor, selvironi og varme i denne serien.

Dokumentar Norge

Foto: Martin Slottemo Lyngstad / Aftenposten

Shabanas verden

— Håper å velge å tro det beste selv om alt er mørkt rundt. I 25 år har hun vært på den offentlige scenen. Et liv fylt av humor, stunt og harde slag ble enda mer dramatisk da Shabana Rehman i januar fikk kreft i bukspyttkjertelen. 12 må- neder etter, 29. desember, døde hun 46 år gammel.

Juryens begrunnelse: En hjerteskjærende fortelling om å nekte å gi seg. Shabana Rehman har bidratt med så mye. Alle bildene er sterke og er nært fortalt og kunne stått alene. Enstemmig vinner i dokumentarkategorien.

Dokumentar Utland

Foto: Kyrre Lien / VG

Libanons kollaps

Den økonomiske krisen i Libanon er blitt beskrevet av Verdensbanken som en av verdens verste siden 1850-tallet, som følge av økonomiens kollaps i 2019. Politikerne har fått skylden, og siden da er det bare blitt verre. En stadig større del av befolkningen drives ut i fattigdom.

Juryens begrunnelse: Dette er ikke gjort i en håndomvending. Fotografen har jobbet i Beirut i flere år, og det synes. Han evner å komme under huden på det libanesiske samfunnet, i en periode med store omveltninger. Flere av enkeltbildene imponerer i seg selv. En utrolig sterk og velkomponert serie.

Les også Fra middelklasse til fattigdom: – Jeg har ingenting! BEIRUT (VG) 92 år gamle Loris er blitt fattig og lever nå midt i en av verdens verste økonomiske kollapser.

Årets Nykommer

Foto: Matilde Solsvik / Bilder Nordic

Min båt er så liten

«Min båt er så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når Han styrer båten, så går det så bra, på veien til himmelens havn.» Denne kristne barnesongen har eg sunge og høyrt uttallige gongar i barndommen, både ved sengekanten, i bilen og i kyrkja. Fram til for nokre år sidan var nesten alt eg gjorde innanfor det ein kan kalle ei kristenboble. Eg har vakse opp i ein kristen familie, eg hadde for det meste kristne vener, deltok på kristne aktivitetar, jobba i kyrkja, gjekk på bibelskule og hadde heile livet mitt her. Her er det eigne trendar og eit eige språk, som eg snakkar flytande. Då eg byrja å studere, skjønte eg at det var enno mindre vanleg å vere ung og religiøs enn eg trudde. Eg var fascinert og stilte meg sjølv spørsmålet som også mange andre stiler meg; kva er det eg eigentleg trur på? I møtet med eit sekulært samfunn vert eg utfordra ved å møte den nye og moderne måten å leve og tenkje på, samtidig som eg har vakse opp med å tru på ein fleire tusen år gamal religion med andre verdiar og levemåtar. Dette kjenner dei fleste unge kristne seg igjen i.

Juryens begrunnelse: En veldig fin og spennende serie som viser et følsomt miljø som fotografen har navigert på en ansvarlig måte med god tilstedeværelse. Enkeltbildene er enormt sterke med varierende blikk og lys. Fotografen unngår klisjeer, og spesielt fest- og russebildet er viktige.

