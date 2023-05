UTDANNINGSMINISTER: Tonje Brenna (Ap)

Tonje Brenna kaller inn til møte etter eksamenskaos

Utdanningsminister Tonje Brenna ber om en forklaring på eksamenskaoset som har oppstått.

– Det må ha vært veldig stressende for alle elevene som i dag sto klare for å gjennomføre eksamen at de fikk en slik start på dagen, sier utdanningsminister Tonje Brenna i en uttalelse sendt til VG.

Flere titalls tusen elever på ungdomsskole og videregående fikk ikke logget seg inn da eksamenen startet i dag tidlig.

– Noen steder har eksamen ikke blitt gjennomført. Det er ekstra leit for elevene som var klare til å gjennomføre i dag, sier Brenna.

Hun har innkalt Utdanningsdirektoratet til møte for å forklare hva som har skjedd

– Vi må unngå at dette skjer igjen. Jeg har bedt Utdanningsdirektoratet om en redegjørelse for å få klarhet i hva som skjedde og hva som gjøres for å forhindre at dette skjer igjen. Sånn skal vi ikke ha det. Eksamen er en viktig del av elevenes sluttvurdering, sier Brenna.

