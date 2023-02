JEVNT I TRONDHEIM: Emil Raaen håper å kunne overta ordførerjobben etter Rita Ottervik, men de borgerlige kan vinne Trondheim til høsten, etter 20 år med Ottervik som ordfører.

Ny Ap-topp i Trondheim: Lever ikke på Giskes nåde

TRONDHEIM (VG) Rita Ottervik (56) er ordfører-legende i Ap. Etter 20 år som ordfører gir hun seg. Hun gir klare råd både til partiet – og om Trond Giske.

Det har vært noen som har holdt lenger i ordførerklubba i Norge enn Rita Ottervik (56).

Men knapt noen har styrt en av Norges største byer i så mange år.

Vi møter henne og Ap-mannen som skal forsøke å fylle skoene hennes:

Emil Raaen (47) har sagt opp jobben i rådgivningsselskapet PwC, i forsøket på bli ordfører i trønderhovedstaden til høsten.

Bakteppet er broket:

Trond Giskes partilag Nidaros sosialdemokratiske forum har blitt så stort at de hadde stort flertall på årsmøtet i Trøndelag Ap i helgen.

Nasjonale Ap-målinger har i vinter vært historisk lave.

På siste lokale måling gjorde Høyre det veldig bra og Ap historisk dårlig: Det er jevnt mellom de politiske blokkene i Trondheim.

Men med et Ap som sliter nasjonalt og Rita-effekten ebbende ut, er det håp for borgerlig side om at de kan vinne flertall ved kommunevalget 11. september.

– De må få lov til å håpe. Jeg skal bygge videre på det Rita og Trondheim Ap har jobbet med i mange år. Vi skal utvikle byen videre, sier Raaen, som har klart å bli far til to sett med tvillinger, fire gutter på ni og tolv år – som blant annet gir håndballtrenerglede.

Vi møtte dem på årsmøtet i Trondheim Ap i helgen, hvor det Trond Giske-ledede partilaget Nidaros både fikk den nye lederen og Giske som varamedlem – i kraft av å ha et stort flertall av delegatene etter rekordveksten i medlemstall.

– Vil du leve på Giskes nåde?

TOK SEG EN LUNSPRAT: Emil Raaen under en pauseprat med Trond Giske i helgen. Raaen sier det ikke er bare en mann som styrer Ap i Trondheim.

– Nei. Jeg har blitt spurt om jeg er Giskes mann. Jeg er Siris mann, sier han og ler og viser til sin samboer:

– Det er til enhver tid flertallet som bestemmer Aps politikk; det er frie stemmer i Trondheim Ap, som klarer å ta gode politiske valg. Det er ikke en mann som styrer Ap i Trondheim. Det har det aldri vært og slik kommer det aldri til å bli. Vi er en god gjeng, sier Raaen.

Giske og Nidaros blir vingeklippet hvis landsstyret i Ap tirsdag og onsdag støtter innstillingen foran vårens landsmøte, som partiets sentralstyre har fremmet:

Nidaros har et flertall av sine medlemmer utenbys og forslaget innebærer at de ikke skal telle når representasjonen til landsmøtet i Ap skal velges. De skal telles der de har bostedsadresse.

– Pussig

Ottervik liker det ikke.

– Jeg er enig i prinsippet om at du ikke kan være aktiv i mer enn ett kommuneparti og telle med i videre representasjon i kommunepartiet om du er utenbys. Det er positivt. Men jeg må si det er pussig den tellemåten de legger opp til, sier Ottervik:

– Det betyr at en student i Trondheim, som er medlem i Byåsen arbeiderlag, og bostedsregistrert på Oppdal, skal telles via Oppdal. Men den samme studenten kan melde seg inn i AUF og fortsatt være tellende i Trondheim Ap. Det er ulogisk, sier Trondheim-ordføreren.

LUNSJGLEDE: Rita Ottervik sier Trond Giske er en ressurs for Ap som hun mener bør kunne få en ny sjanse. Her fra årsmøtet i Trondheim Ap i helgen.

Feilkobling

Hun vet at Giske er omstridt, men forsvarer ham.

– Jeg tenker at han har vært veldig stor ressurs både i AUF og som Ap-politiker. Han er utrolig flink taler og til å fange stemningene i partiet.

Hun sier at med målinger under 20 prosent oppslutning nasjonalt, så har ikke partiet råd til ikke å utnytte hans ressurser.

– Jeg tror vi må benytte alle som ønsker å engasjere seg i partiet. Jeg mener det er en feilkobling å forklare Aps svake oppslutning til Trond Giske. Vi har større utfordringer i dette partiet. Vi har alle et stort ansvar for oppslutningen – og for å snu utviklingen.

Hun vil ikke si noe om metoo, som både rammet partiet og Trond Giske i 2017 og 2018.

Men gir to klare signal.

– Det er veldig viktig at vi tar metoo på alvor i partiet vårt. Min opplevelse er at vi gjør det. Men det må gå an å få en ny sjanse etter en tid. Det er medlemmene som bestemmer når det er.

– Hva tar du med deg av erfaringer ut som er det beste han kan ta med seg inn?

– Det er å være nær folk. Å være ute og treffe innbyggerne og finne løsninger i saker de er opptatt av. Ikke bare snakke de store ordene og varme tankene, men å finne de praktiske løsningene som gjør at vi leverer resultater, sier Ottervik og legger til:

– Folk måler oss for hva vi sier, men først og fremst ut ifra hva vi får til. Vi må finne løsninger som gjør at folk får en bedre hverdag.

Raaen: – Uten kommersielle aktører

Vi utfordrer Raaen til konkret å si hvilke saker som blir viktig, for at han skal greie å fylle hennes sko.

– Vi er opptatt av gode offentlig tjenester for ungene våre og for de eldre. Vi blir dobbelt så mange over 80 år frem til 2040. Det betyr at vi må jobbe annerledes. Vi må sørge for at de har best mulig liv, lengst mulig hjemme. Og så skal vi sørge for gode tjenester når de ikke lenger kan det.

Han legger raskt til:

– Uten kommersielle aktører. Dette skal drives i offentlig regi i godt samarbeid med ideelle organisasjoner.

Han sier han skal ut i gatene.

– Vi skal ut og prate med folk og lage en politikk for byen vår som tilfredsstiller behovene som innbyggerne har.

BLIR UTFORDRET: Emil Raaen og Rita Ottervik har opplevd at Høyre har blitt det desidert største partiet i Trondheim.

Aps ordførerkandidat sier det også er viktige nasjonale kampsaker som partiet står for, som også skal kjempes lokalt fremover.

– Å gi tilbud om heltid til dem som vil, er viktig. Og vi tror på en fellesskole der folk med ulik bakgrunn møtes i samme klasserom.

Mye tyder på at det går mot et spennende valg i den trønderske hovedstaden.

Siste lokale måling er fra november, da NRKs og Adressas måling viste at Høyre er største parti, med 28,5 prosent oppslutning, mens Ap når historisk lave 21,5.

– Det er ikke noe nytt

Mellom blokkene er det helt jevnt.

– Med dårlige nasjonale meningsmålinger får dere ikke akkurat noen tung drahjelp fra sentralt hold for tiden?

– Det er ikke noe nytt, sier ordførerveteranen Ottervik:

– Det har gått i bølger i de tyve årene jeg har vært ordfører og vi har klart å vinne valgene selv om pilen har pekt andre veien sentralt. Vi skal brette opp ermene og vinne også ved høstens kommunevalg.

– Hva gjør de galt sentralt i Ap og regjeringen for tiden?

HÅPER: Ottervik sier det er vanskelig å sitte i en mindretallsregjering. Hun håper de rødgrønne kan slippe en mindretallsposisjon i Trondheim de neste fire årene.

Kamp om sentrum

– Vi i Trondheim bør ha fokus på å vise frem hva vi har gjort, ta tak i utfordringene vi står overfor lokalt og gripe fatt i dem. Og bruke reine ord. Det vet jeg at min arvtager kan.

Hun gir et råd til:

– Det er lett å gå i fellen og si at vi skal utrede dette og hint. Men vi må tørre å være tydelige på hva vi faktisk skal gjøre, selv om det er vanskelige tider.

– Hva går galt sentralt?

– Å sitte i mindretallsregjering er krevende. Det håper jeg du slipper, Emil. Styrken her i Trondheim er at vi har klart å samle et flertall. Du har samarbeidsevner som du er avhengig av når du skal være ordfører. Da må du samarbeide ut over partiet.

Trondheim Ap har sine foretrukne samarbeidspartier. Ordføreren sier det ikke er grunn til å endre.

– Jeg opplever at vi har veldig godt samarbeid med SV, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Sp. Vi er opptatt av å samarbeide med partier vi er mest enige i og jeg ser ikke at de partiene opplever at det er best å samarbeide med Høyre og Frp, sier hun.

Høyre håper

Høyres ordførerkandidat, Kent Ranum, sier han har stor tro på å bli ordfører.

BLÅTT HÅP: Kent Ranum sier den siste målingen gir håp om at Ap skal miste ordføreren i Trondheim.

– Jeg snakker gjerne med KrF, Sp og MDG, som i dag sitter på den andre siden, så lenge det er god Høyre-politikk som ligger i bunnen, som også favner miljøpolitikk til MDG, sier Ranum.

Han sier eldrebølgen trenger nye løsninger.

– Jeg er ikke for privatisering for privatiseringens skyld, men med den veksten vi vil se i antallet eldre, blir det feil å tro at man skal kunne løse det bare i offentlig regi. Bygging av omsorgsboliger blant annet: Alt kan ikke det offentlige løse.

Han legger til:

– Vi kan jo begynne med å ta vare på de ansatte i kommunen: Vi har rekordhøyt sykefravær. Øk grunnbemanningen, da, slik at sykefraværet går ned, sier han.