HVEM STOD BAK: I september i fjor ble Nord Stream-ledningene utsatt for sabotasje.

Norge slår tilbake mot Russlands uttalelser i FNs sikkerhetsråd

Tirsdag kveld behandler Sikkerhetsrådet Russlands krav om en internasjonal etterforskning av Nord Stream-sabotasjen. Her peker Russland igjen på USA og Norge som ansvarlige.

Den omstridte journalisten Seymour Hersh (85) publiserte nylig en lang bloggartikkel, basert på én anonym kilde, der han hevdet at det var USA, med god hjelp fra Norge, som sto bak Nord Stream-sabotasjen.

På bakgrunn av innlegget varslet Russland at de ville be FNs sikkerhetsråd ta til orde for en uavhengig etterforskning av sabotasjen på Nord Stream-gassrørledningene.

Russland ga rådets medlemsland et utkast til en resolusjon sist fredag der FNs generalsekretær António Guterres bes om å starte en internasjonal etterforskning av eksplosjonene og hvem som kan stå bak, skriver Reuters. Nyhetsbyrået har sett utkastet.

Info Nord Stream-sabotasjen 26. september bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekket fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene fraktet naturgass fra Russland til Tyskland.

Sverige, Danmark og Tyskland har etterforsket lekkasjene og slått fast at de er et resultat av sabotasje. De har imidlertid vært restriktive med å peke på hvem som kan stå bak. Vis mer

Avviser russiske påstander

Tirsdag kveld behandles saken i Sikkerhetsrådet. Der gjentar Russland Hersh’ anklager om at USA sto bak sabotasjen med hjelp fra Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

– Etterforskningen som utføres av de skandinaviske landene og Tyskland mangler ikke bare åpenhet, men det er også tydelig at de kun er ute etter å dekke over handlingene sine og støtte sin amerikanske bror, sier Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia.

VG har forelagt Nebenzias uttalelser til Utenriksdepartementet (UD).

– Disse påstandene er falske. Vi oppfordrer alle til å være kildekritiske og ikke bidra til spredning av falsk informasjon. Informasjonskrigen er en del av Russlands krigføring mot Ukraina, skriver UD i en e-post til VG.

USA tilbakeviser også Russlands anklager i Sikkerhetsrådet:

– La meg si det helt enkelt og tydelig: Anklagende om at USA var involvert i denne handlingen er fullstendig falske, sier USAs FN-ambassadør John Kelly.

– Russland misbruker nok en gang sin posisjon som fast medlem av Sikkerhetsrådet ved å bruke dette møtet som en plattform for desinformasjon og konspirasjonsteorier, fortsatte han.

Han mener det er det er beklagelig at med alt annet på rådets agenda denne uken

– Nord-koreanske ballistiske missiler, spenning i Midtøsten, en humanitær krise i Tyrkia og Syria etter ødeleggende jordskjelv. Russland kaster igjen bort dette rådets tid, sier han.

Før saken ble diskutert i Sikkerhetsrådet, hadde Russland invitert flere talere som støttet Russlands syn. En av dem er den tidligere CIA-analytikeren, nå politisk aktivist Raymond McGovernor.

Etter et flere minutters langt innlegg brøt han ut i sang:

Eksplosiver

I oktober bekreftet svensk politi at de omfattende skadene på gassrørledningene skyldtes kraftige eksplosjoner.

– Analyser som nå er utført viser spor etter eksplosiver på flere av de fremmede gjenstandene som ble funnet. Det avanserte analysearbeidet fortsetter for å kunne trekke sikrere konklusjoner om hendelsen.

TYSKLAND: Rør tilhørende Nord Stream ved anlegget på land i Lubmin, Tyskland.

Både Norge og USA har kategorisk avvist Hersh’ påstander om sabotasje:

– Dette er ren fiksjon, sier talsperson Adrienne Watson i USAs nasjonale sikkerhetsråd, mens etterretningsorganisasjonen CIA kaller påstanden «fullstendig falsk».

– Disse påstandene er falske, opplyste det norske Utenriksdepartementet.

På samme vis avfeide det norske Forsvaret saken.

– Dette er selvfølgelig bare useriøst oppspinn, sa oberstløytnant Vegard Norstad Finberg, pressevakt i Forsvaret, til Filter Nyheter.

Russland har også krevd at USA må bevise at de ikke står bak sabotasjen.

USA er imidlertid ikke de første som blir anklagd for å stå bak. I oktober gikk det russiske forsvarsdepartementet ut og anklagde Storbritannias marine for å stå bak sabotasjen – uten å legge frem bevis for dette.