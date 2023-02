DYRERE: Våre vanligste matvarer er blitt vesentlig dyrere siden VGs store Matbørs for et halvt år siden.

VGs lavprisbørs: Så mye har matprisene økt

Ja, maten blir dyrere! VGs handlekurv har blitt 7,5 prosent dyrere bare siden september. Og, det er en ny prisvinner denne gang.

I VGs rykende ferske matbørs har vi denne uken sjekket prisene på 65 vanlige og populære matvarer hos lavpriskjedene Rema 1000, Kiwi, Extra og hjemleveringstjenesten Oda.

Aller billigst var Kiwi, som for øvrig «kuppet» den forventede prisøkningen 1. februar ved å ikke øke prisene sine.

Kiwis matkurv kostet 2705,54 kroner og det er drøyt 4 kroner mindre enn Rema 1000s kurv.

På 3. plass kom Extra mens vinneren av VGs julematbørs 2022, Oda, denne gang kom inn sist, og var en halv prosent dyrere enn Kiwi som vant.

Omo Color: 12 kroner i prisforskjell fra dyrest til billigst

På en så stor matkurs er dette i praksis bortimot dødt løp mellom lavpriskjedene, men det er relativt stor prisforskjell på enkeltvarer. For den prisbevisste leser er det derfor verdt å merke seg spesielt disse varene:

Omo Color vaskepulver: Denne kostet 48 kroner hos Kiwi og Extra, mens Rema og Oda var hele 12 kroner dyrere.

Hele kaffebønner: Dette er en helt ny vare i VGs matbørs, og her har tydeligvis ikke kjedene harmonisert prisene sine: Her det fire forskjellige priser og den billigste varen har Rema 1000, hvor du betaler 77,90 for en halvkilo. Dyrest på kaffebønner er Extra hvor du må ut med 9 kroner mer for 500 grams pakningen.

Mandelpoteter: Rema 1000 har den billigste posen. Her betaler du 23,55 pr. kilo. Hos Oda må du ut med 27,80 pr. kiloen.

KAFFEBØNNER: Det var stor prisforskjell på billigste kaffebønner hos kjedene.

57 like priser

Hele 57 av 65 varer hadde helt lik pris i denne sjekken.

I kategoriene drikkevarer, kjøtt og fisk, meieriprodukter, pålegg og søtt og salt hadde alle produktene identisk pris hos alle kjedene.

– Hva betyr det?

– Det er et resultat av at kjedene er ekstremt opptatt av hverandres priser nå om dagen. De følger ekstra nøye med og passer på at de ikke har høyere pris enn konkurrentene, sier Øystein Foros, professor ved Norges Handelshøyskole.

Dette svarer kjedene:

Oda:

– Det siste året har Oda hatt de laveste prisene i 2 av 3 VG-matbørser. Oda hadde også de laveste prisene i VG og E24 sin prissammenligning 2. februar i år. I dagens prissammenligning var vi dyrere på to produkter, og Oda sin kurv ble derfor 0,6 prosent dyrere. Dette er vi ikke fornøyd med. Oda skal ha de laveste prisene og vi har derfor senket prisene på disse produktene allerede, sier Tor Erik Aag, kommersiell direktør.

Extra:

– Det er tøff priskonkurranse om dagen og prisene endres kontinuerlig. I VGs forrige matbørs var Extra den billigste landsdekkende kjeden. Det er kun to produkter som gjør at vi ikke er billigst i denne testen. Disse prisene er allerede justert, slik at kundene, som også eier oss, kan være trygge på at de fortsatt handler billigst hos Extra, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

Rema 1000:

– Dette er vi absolutt ikke fornøyd med. Rema 1000 skal være billigst på dagligvarer i Norge og det er en kamp vi aldri kommer til å gi oss på. Prisen på Omo Color 1,17 kg, som ble utslagsgivende, ble umiddelbart justert ned, sier Line Aarnes, kategori- og innkjøpsdirektør.

Zalo-krisen avverget!

I denne prissjekken kostet en flaske Zalo 26,90 hos alle kjedene. Etter februarprisøkningen, den 2. februar kostet oppvaskmiddelet 39,90 kroner hos dyreste lavpriskjede.

Og det førte til almen oppstandelse og krav om prisregulering.

– Akkurat nå tenker jeg at om noen gang, bør prisloven nå komme til anvendelse. Zalo er et veldig godt eksempel på at prisloven skal kunne komme til anvendelse, sa matvareekspert Ivar Pettersen til VG.

Nå er altså prisen på Zalo en krone lavere enn den var før prisøkningen 1. februar.

Slik har prisene økt

Vel så spennende er det å se hvor mye prisene har økt totalt, etter den ventede prisøkningen i dagligvarebransjen 1. februar. Da kjøpte VG og E24 samme mini-handlekurv tre dager på rad, for å følge prisutviklingen.

Det endte med at Kiwi ikke økte prisene i det hele tatt, og da ble også de andre kjedene tvunget til å skru ned prisene til januar-nivå igjen.

Det store prishoppet i februar ble altså mer eller mindre avlyst.

10 av varene fra denne handlekurven har vi med nå også. Hva har skjedd på de to ukene som har gått siden månedsskiftet?

Prisene har praktisk talt stått stille siden 1. februar.

– Den bebudede prisøkningen 1. februar har ikke kommet ennå, og mitt inntrykk er at prisene fra siste uken i januar ligger flate og har ikke økt siden. Så VGs tall høres riktige ut. Mitt inntrykk er at kjedene fortsatt har frys på prisene og skuler på hverandre. Prisene vil nok øke, for kjedene brenner nok penger om dagen. Spørsmålet er bare når prisøkningen kommer, sier Foros.

DYRERE MAT: VGs matbørs viser at matvarene har blitt 7,5 prosent dyrere siden september 2022.

7,5 prosent økning

Men det var nokså få varer vi kjøpte i dagene rundt månedsskiftet, så det er mer interessant å sammenligne med VGs store matbørs fra september 2022. Vi har med 55 av de samme varene denne gangen.

Fasit: Prisen på disse 55 varene har gått opp 7,5 prosent siden september, altså på et knapt halvår.

Økonomiprofessoren mener økningen kan være enda større.

– Utover høsten reduseres normalt prisene, men når den mest intense julekampanjen er over, øker prisene igjen. Disse 55 varene er et representativt utvalg av VGs matbørs, og er dermed varer kjedene har stort fokus på. Det kan dermed være at prisøkningen og forskjellene er større på andre varer, sier Foros.

Disse økte mest

Mange av varene koster fremdeles det samme som i september, og noen har blitt litt billigere. Men en del varer har hoppet desto mer opp i pris.

For halvannet år siden kunne du få frossenpizzaen Peppes Triple Meat for en femtilapp. Så traff vi nok en liten priskrig i september i fjor, med priser med på 30-tallet. Nå koster den over 60.

I september kostet en pakke Gilde Go’ og magrere wienerpølser 47,90 kroner i de billigste butikkene. Nå er prisen 59,90:

Rabatt, men ikke billigere

Et par ganger i løpet av handlerundene våre støtte vi borti det som tilsynelatende var gode tilbud.

På Rema 1000, for eksempel, hang det store oppslag om 30 prosent avslag på leverposteien vi uansett hadde tenkt å kjøpe.

Ville dette avgjøre hele matbørsen, tro?

BILLIG? Rabatt-plakater ved leverposteien hos Rema 1000.

Nei da.

Remas oppgitte førpris var 22,90. Etter at 30 prosent rabatt var trukket fra, betalte vi 16,03 kroner.

Normalprisen i de andre kjedene, som ikke hadde leverpostei-kampanje, var 16 kroner blank.

Leverposteien var altså tre øre dyrere hos butikkjeden med rabatt-plakatene.

Rema 1000 har følgende forklaring på plakaten.

– Når det gjelder leverposteien så er det sånn at våre konkurrenter her har fulgt kampanjeprisene våre, sier kategorisjef Line Aarnes.

Info Slik har vi innhentet prisene ● Varene er handlet inn av VGs journalister i Oslo, 14. februar 2023. ● Butikkene vi har prissjekket er Kiwi, Rema 1000, Coop Extra og hjemleveringstjenesten Oda.no. Oda er tilgjengelig på store deler av Østlandet. ● Prisene i VGs matbørs er basert på kassekvittering og forutsetter at butikkpersonalet har slått inn riktig pris på varen. ● Journalistene har opptrådt anonymt, som vanlige kunder og handlingen er avsluttet på omtrent samme tidspunkt, i alle butikkene. ● Handlelisten til Oda ble bestilt i samme tidsrom som vi handlet hos de fysiske butikkene. Odas priser er hentet fra bestillingsbekreftelsen, og ikke fra selve kvitteringen. ● Vareutvalget består i denne testen av 65 varer, både merkevarer, egne merkevarer og billigste vare er representert i utvalget. Mengde, størrelse og antall vi har etterspurt fremgår av tabellen. ● Når vi etterspør «billigste vare» er kvalitet ikke hensyntatt. ● Varene er basert på SIFOs oversikt over typiske varer som inngår i en norsk husholdning. ● Hos Oda koster det 59 kroner for visse utkjøringstidspunkter. Vi betalte denne summen for å få varene raskest mulig. Det var mange gratis alternativer vi kunne valgt. Levering i er ikke inkludert i sluttsummen for Oda. ● Utgangspunktet for prisene er vareutvalget i den enkelte butikk på kjøpsdagen. ● Prisene er hentet inn uten kjedenes medvirkning, og alle varene er kjøpt og betalt av VG. ● Tilbudsvarer på kjøpsdagen er tatt med. Det er ikke tatt hensyn til rabattordninger, medlemskap eller tilbud pga. dato. ● Når vi etterspør en vare av en viss mengde/størrelse, har vi i noen tilfeller valgt tilsvarende produkter så nær etterspurt mengde som mulig. Der pakningsstørrelsen avviker, er prisen omregnet til etterspurt vekt/størrelse. ● Kjedene har fått sjekke og kvalitetskontrollert sine egne priser etter at VG har innhentet dem. ● De kjedene som kommer dårligst ut blir tilbudt et tilsvar i saken. ● Vi tar forbehold om at prisene i VGs matbørs kan være endret etter kjøpsdato. ● Matvarene i VGs matbørs gis til et veldedig formål etter publisering. Vis mer

Til info: Øystein Foros har gjort rådgivningsoppdrag for Oda og Rema 1000. Forskningsprogrammet Food ved NHH, hvor Foros er ansatt som professor, finansieres av Norgesgruppen.