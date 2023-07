BYTUR: Kronekursen her til lands er fortsatt svak, men for enkelte som bor i utlandet kan prisene fort oppleves som billig. – Det var ikke dyrt i det hele tatt, sier Hans-Christian Bauer etter å ha vært en tur på Aker Brygge.

Bruker danske kroner: − Føles som at Norge er på tilbud

Det er deilig å være nordmann i Norge – særlig om du betaler i utenlandsk valuta.

Tenk deg at du er norsk, flytter til Danmark og når du kommer tilbake så er alt på tilbud.

Han har de siste 20 årene bodd i Danmark, hvor han jobber som arkitekt.

– Etter at jeg studerte her ble jeg bare værende, sier Bauer, som til daglig er å regne som en københavner.

NORSK I DANMARK: Hans-Christian Bauer kan smile hele veien til banken etter å ha vært på norgesvisitt.

Det angret han nok ikke på under sommerens norgesvisitt. Bauer får nemlig betalt i danske kroner.

Med dagens kurs tilsvarer 100 danske kroner rundt 150 norske kroner.

– Da jeg flyttet hit var den danske kronen lik som i Norge. Nå er den 40 prosent under. Det utgjør en stor forskjell, forteller Bauer.

– Det føles som at Norge er på tilbud.

FERIE: En liten hyttetur slår aldri feil når Hans-Christian Bauer først er i Norge.

Deilig å være københavner i Norge

Hans-Christian og familien tok nylig med det danske kortet på Olivia på Aker Brygge.

– Det var god verdi for pengene da jeg regnet det om til danske kroner.

Etter litt pizza, pasta og noe godt i glasset kom regningen: 1300 norske kroner.

Omregnet fra norske kroner blir det 880 «danske» kroner.

– Det var ikke dyrt i det hele tatt.

– Jeg tror nesten ikke at jeg kunne fått den samme maten til den prisen i Danmark.

De danske kronene til Hans-Christian har også blitt et hett samtaleemne i hans norske familie, forteller han.

– Vi har ledd litt av det. De bare: «Oi, kanskje vi også skulle fått et dansk kort», humrer valutavinneren.

AKER BRYGGE: Mange vil nok betegne flere av restaurantene på Aker Brygge som «dyre.» For ferierende nordmenn som betaler med dansk eller amerikansk valuta er det imidlertid en smal sak.

«The almighty dollar»

– Jeg tenker bare dollar, flirer Ina Gaertner.

Hun har vært i Norge siden 16. mai. Til daglig bor og jobber hun som eiendomsmegler i Florida, USA.

I sommer har hun investert både tid og penger i et oppussingsprosjekt på Akkerhaugen i Vestfold og Telemark.

– Hvordan har du betalt for dette?

– I amerikanske dollar, smiler hun.

– Vi valgte Carrara marmor benkeplate, som vi sannsynligvis ikke hadde gjort hvis dollaren ikke hadde vært så sterk.

RIMELIG: – Plutselig blir ferien 30 prosent rimeligere, forteller Ina Gaertner.

I likhet med Hans-Christian Bauer merker hun også at sommerens utgifter har blitt mindre.

– Jeg vil ikke kalle det latterlig billig, men absolutt mer rimelig.

– Jeg er vel ikke akkurat den som blir så gnien når jeg skal ut og kose meg på restaurantbesøk. Når du føler at det ikke er dyrt på Aker Brygge, det er da du skjønner at dollaren er sterk.

– Blir motsatt for dem

Rente- og valutaekspert Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken har ikke vanskelig for å forstå at Norge nå kan oppleves som billigere for reisende.

– Det er klart at det som vi nå føler blir veldig dyrt, blir motsatt for dem, sier han og legger til:

– Er du nordmann, og har etter hvert blitt vant til levekostnader i utlandet, så har det ikke bare blitt 20 prosent billigere, men betydelig mer.

– Så det store tusenkronersspørsmålet; vil utviklingen vedvare?

– Vi tror at den norske kronen på mellomlang sikt faktisk vil bli svakere enn det vi er vant til. Kronen har allerede hentet seg inn igjen.

– I valutamarkedet skal en aldri si aldri – og vi kan ikke utelukke at kronekursen vil snu.

ANALYTIKER: Rente- og valutaekspert Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken tror den norsk kronen vil bli enda svakere.

