Drapet i Ringerike: Flere spørsmål står ubesvart

Fem dager etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen er fortsatt ingen pågrepet – og flere sentrale spørsmål står ubesvart.

30-åringen fra Ringerike ble funnet drept i området Nes i Ådal torsdag 17. august.

To dager senere slo politiet drapsalarm – men etter fem dager med intens etterforskning, er ingen pågrepet i saken.

Politiet har vært svært sparsomme med opplysninger - og en rekke spørsmål om hva som har skjedd står ubesvart.

Her er noen av dem.

Funnstedet

Henriksen ble funnet drept like ved en hytte i Nes, en 45 minutters kjøretur fra bedriften hans, Henriksen Solutions AS i Hønefoss.

Hytta ligger ved et vann i et skogsområde, uten annen bebyggelse i umiddelbar nærhet.

Henriksens firma driver blant annet med brønnservice og det er ikke uvanlig at de utfører arbeid på mer avsidesliggende steder.

Men hvorfor var Henriksen ved hytta da han ble drept?

Ble Henriksen drept der han ble funnet?

– Hvorfor han var der oppe, er et hovedspørsmål i saken, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt til VG.

– Vi har fått mye informasjon om det, og vi har et mye klarere bilde enn da vi startet etterforskningen, men det både er og har vært et viktig spørsmål, sier hun.

– Er dere i politiet sikre på hvorfor han var der?

– Vi har ikke konkludert med det, sier hun.

AVSPERRET: Området der Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død er sperret av og politiet jobber fortsatt der torsdag.

Tidsrommet

Politiet har gjentatte ganger bedt om tips i området i tidsrommet mandag 14. august til torsdag 17. august.

Hytteeiere i området blir bedt om å undersøke om uvedkommende har vært i deres hytter i samme tidsrom.

Politiet mener Jonas ble drept i løpet av torsdagen – før de ble varslet om funnet av en kollega av Jonas rundt klokken 17.

Hvorfor vil politiet ha tips fra området hele tre dager før Henriksen ble drept?

Det vil ikke politiet svare på – utover å si at de fortsatt er interessert i tips i dette tidsrommet.

– Vi har fått inn mye interessant informasjon, men vi etterlyser fortsatt mer, sier politiadvokat Henriksen.

Info Politiet ber om tips Politiet ønsker opplysninger og observasjoner av personer eller kjøretøy i tidsrommet mandag 14. august til torsdag 17. august i området og innfartsårer inn mot Vestre Bjonevatnet og fylkesvei 2320 fra Bjonevika til Bjoneroa. Politiet ber også personer som har kjøretøy med dashbordkamera som i tidsrommet torsdag 17. august mellom 05.00 og 18.00 har kjørt disse strekningen om å ta kontakt med politiet; E16 Hallingby til Nes i Ådal

Fylkesvei 2320 Bjonevika – Bjoneroa

Fylkesvei 245 Jevnaker – Fluberg broen Politiet ber også hytteeiere og grunneiere i området øst for Vestre Bjonevatnet om å undersøke om det kan ha vært uvedkommende på hytte eller tomt i tidsrommet mandag 14. august til torsdag 17. august. Informasjon kan meldes inn til politiet på telefon 476 96 400. Vis mer

Trakasseringen

Henriksen har i flere innlegg på Facebook skrevet om trakassering mot seg selv og bedriften siden sommeren 2021. Tre biler tilknyttet firmaet hans har brent. Flere kjøretøy er utsatt for hærverk.

Henriksen har lagt ut flere overvåkningsvideoer av en person utenfor hans hjem på natten på minst tre ulike datoer. På en av videoene kan man se steinkasting.

I mars fortalte Henriksen at han ble overfalt og utsatt for vold av to menn.

Teksten «Tyster Jonas» ble 31. juli tagget flere steder i Hole og Hønefoss.

Sakene er ikke oppklart.

Hvem står bak trakasseringen?

Er trakasseringen knyttet til drapssaken?

Dette er spørsmål politiet ennå ikke vil svare på.

– Vi jobber grundig med å se om drapet har en sammenheng med tidligere saker. Hvor mange saker, og hvilken status de har, ønsker vi ikke å si noe om per nå, sier politiadvokat Tine Henriksen.

NEDTAGGET: Bildet viser et busskur tagget med «Tyster Jonas» som ble tagget rundt i Hole og Hønefoss 31. juli.

– Kan være snakk om planlagt handling

VGs krimkommentator Øystein Milli sier at funnstedet i kombinasjon med det at politiet ønsker tips fra flere dager i forkant, kan bety at noen har vært der for å planlegge.

– Dette er det jeg vil kalle et avsides og ødeliggende sted. Det er til og med bom med kjetting og lås, og ikke noe naturlig sted å reise, sier han.

Det kan også bety at enten Jonas eller gjerningspersonen(e) har hatt en eller annen form for tilknytning til stedet som har gjort det naturlig å dra dit, forklarer han.

Når politiet vil ha tips og observasjoner fra dagene i forkant av drapet, kan det være fordi gjerningspersoner har vært der for å gjøre seg kjent eller forberedt seg, forklarer han.

– At politiet ber om disse tipsene, er et av momentene jeg legger til grunn når jeg tror at dette kan være snakk om en planlagt handling, sier Milli.

AVSIDES: Det avsperrede området der Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død ligger avsides til, og det ferdes ikke mange her.

Et annet moment er bakteppet – der drepte Jonas har fortalt om gjentagende trakassering og har hatt status som fornærmet i flere saker politiet har etterforsket eller fortsatt ser på.

– Jeg kommer ikke på mange saker med et så åpenlyst og omfattende trusselbilde. På generelt grunnlag er dette en veldig, veldig spesiell sak der det selvfølgelig er vesentlig å finne ut om truslene har noe med med drapet å gjøre.

– Og det at ingen er pågrepet, hva kan det bety?

– Det er ikke så lett å lese noe ut av det. Politiet kan godt ha folk i kikkerten, men de må ha bevis som er gode nok til at man kan domfelle riktige personer, sier Milli.

Ett alternativ nå, er at politiet jobber med å sikre bevis.

– Politiet kan være mest tjent med at eventuelle gjerningspersoner er på frifot for å sikre bevis, det er en helt opplagt mulighet. Det at ingen er pågrepet, behøver ikke å være noe dårlig tegn.