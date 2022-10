LØSLATT: Viggo Kristiansen ble løslatt i juni 2021, etter at saken hans ble gjenopptatt. I dag får han svaret han har ventet på.

Ny Baneheia-avgjørelse: Dette kan skje med Viggo Kristiansen i dag

Det er flere mulige utfall når Riksadvokatens avgjørelse i Baneheia-saken om Viggo Kristiansens skyld eller uskyld kommer fredag.

Riksadvokaten legger frem avgjørelsen om Viggo Kristiansens skyld eller uskyld i Baneheia-drapene på en pressekonferanse klokken 13.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for overgrep og drap.

Andersens DNA ble funnet på åstedet, men det finnes ingen fellende bevis mot Kristiansen. Han ble funnet skyldig på grunn av det samlede bevisbildet i saken.

Etter at Viggo Kristiansen fikk saken sin gjenopptatt i 2021, har politiet i Oslo hatt jobben med å etterforske saken med nye øyne.

Kristiansen har hele tiden nektet skyld, og kjempet for å bli renvasket.

Nå har Riksadvokaten bestemt seg.

Info Dette må du vite om Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette. Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring forvaringForvaring betyr at en som sitter i fengsel kan måtte sitte lenger inne enn det som er bestemt på forhånd, fordi det er fare for at personen skal begå ny, alvorlig kriminalitet eller for å beskytte samfunnet mot denne personen. , mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016. I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel. Oslo-politiet har etterforsket saken på nytt, og statsadvokaten har sendt sin innstilling til Riksadvokaten, som kommer med sin avgjørelse fredag 21. oktober. Vis mer

Viggo Kristiansen - de mulige utfallene

Professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen er ekspert på straffeprosess. Han forklarer at det nå er flere mulige utfall for veien videre i saken.

Først og fremst er spørsmålet om Riksadvokaten mener Viggo Kristiansens er skyldig eller om han må frikjennes.

Påtalemyndigheten mener Viggo Kristiansen er skyldig. Det blir en ny, fullverdig rettssak for å få Kristiansen dømt eller frifunnet. Denne vil trolig vare i flere uker, og bli behandlet i Borgarting lagmannsrett.

Påtalemyndigheten mener Viggo Kristiansen må frifinnes. Det må fortsatt en domstolsavgjørelse til for å oppheve den gamle dommen, men retten vil neppe ha grunnlag for å finne Kristiansen skyldig. Det må i så fall utmåles straff for de andre forholdene Viggo Kristiansen ble dømt for, overgrep og krenking av privatlivets fred. En slik rettssak vil trolig bare vare i få dager.

Dette kan skje med Jan Helge Andersen

Det er uklart om Riksadvokaten vil ta stilling til om Jan Helge Andersens dom skal gjenåpnes. Professor Holmboe sier det er to mulige utfall hvis de mener Andersen nå er skyldig:

Påtalemyndigheten mener Jan Helge Andersen er skyldig i begge drapene. Da kan de be om at dommen mot ham fra Kristiansand byrett i 2002, hvor han ble dømt for ett drap og frifunnet for et annet, blir gjenåpnet. Sier Gjenopptakelseskommisjonen ja, kan det reises en ny tiltale mot ham ved en tingrett. Tingretten er ikke bundet av hva Borgarting lagmannsrett er kommet til i saken mot Kristiansen.

Påtalemyndigheten kan vurdere å vente til etter at Viggo Kristiansens sak er behandlet i lagmannsretten, før de tar stilling til om de vil be om gjenåpning av Jan Helge Andersens gamle dom.

– Jeg tipper at etterforskningen har gitt påtalemyndigheten en klar oppfatning av hva de vil gjøre med Jan Helge Andersen, men det er godt mulig at de vil vente med å gå ut med dette, sier Holmboe.

Drapet på Lena Sløgedal Paulsen blir uoppklart. Hvis påtalemyndigheten ikke mener de kan bevise at Jan Helge Andersen er skyldig, og heller ikke kan bevise at noen andre har gjort det, kan drapet stå uoppklart.

Det er også en teoretisk mulighet i at Viggo Kristiansen trekker gjenåpningsbegjæringen sin, noe han kan gjøre helt frem til en ny hovedforhandling starter - og også underveis hvis påtalemyndigheten sier ja. I så fall vil den gamle dommen mot ham bli stående.

ETTERFORSKER: Kripos gjør tekniske undersøkelser i Baneheia i 2000. Det siste halvannet året har Oslo-politiet etterforsket saken på nytt.

Retten har siste ord

Holmboe understreker at det uansett hva Riksadvokaten mener, er Borgarting lagmannsrett som har siste ord i saken til Viggo Kristiansen:

Det må uansett en dom til for å erstatte den gamle dommen.

– Men hvis påtalemyndigheten mener de har bevis som kan utelukke at Kristiansen har noe med Baneheia å gjøre, vil det være viktig å si dette helt tydelig, sier han om fredagens avgjørelse.

BANEHEIA: Baneheia i Kristiansand er et populært tur- og badeområde. Her ble jentene funnet brutalt drept i 2000.

Tvilen skal komme begge til gode

Hvis Viggo Kristiansen frifinnes, er drapet på Lena Sløgedal Paulsen uoppklart.

Jan Helge Andersen er tidligere frifunnet for drapet på henne, men i den nye etterforskningen er det funnet DNA som knytter ham til seksuelle handlinger mot henne.

Holmboe minner om at en frifinnende dom for Kristiansen, ikke automatisk betyr at Andersen må dømmes for det.

– Vi må huske på at tvilen alltid skal komme tiltalte til gode. Her er vi i begge ender av skalaen: Tvilen skal komme både Kristiansen og Andersen til gode.

Hvor sikre påtalemyndigheten er i Andersens sak, vil derfor være avgjørende for en eventuell gjenåpning:

– Bare hvis påtalemyndigheten finner at Andersen hinsides all rimelig tvil er skyldig, kan de be om gjenåpning av saken.

– Forsøkt å finne ut alt

På den andre siden vil det være viktig for Riksadvokaten å si det i dag hvis de mener at det ikke er grunnlag for å gjenåpne saken mot Andersen, mener Holmboe.

– Han er beskyldt for både falsk anklage og drap, og det vil være viktig å understreke det dersom de ikke mener det kan bevises.

Holmboe tar for gitt at det vil gå mye raskere å få en ny tiltale dersom Andersens sak gjenåpnes.

– Jeg tror grunnen til at Oslo-politiet nå har brukt så lang tid på saken, er at de har forsøkt å finne ut alt. De har også siktet Andersen i det andre drapet i denne etterforskningen, og fått rettens medhold til det. Alt tyder på at dette er etterforsket veldig grundig.

Ny rettssak kan skje kjapt

Hvor kjapt vi vil få en domstol-avgjørelse for Viggo Kristiansen, vil avhenge av utfallene. Skal hele bevisbildet gjennomgås på nytt, må det settes av mange måneder på grunn av sakens omfang, forklarer Holmboe.

– Hvis ikke, er det trolig snakk om bare få dager i retten, forklarer Holboe.

– Det er rimelig at saken kommer fort opp i domstolen. Viser det seg at en mann har sittet 21 år i fengsel for noe han ikke har gjort, bør det ikke bli en langvarig prosess.