FORLOVELSESRING: Her er Mathilde Friis sammen med forloveden Gonzalo Herrero. På hånden har hun forlovelsesringen som nylig ble stjålet.

Mathilde ble frastjålet 150 år gammel forlovelsesring: − Opplevde at det var lite hjelp å få

Mathilde Friis kunne spore hvor forlovelsesringen hennes trolig var. Men da hun ringte politiet, opplevde hun at hun fikk lite hjelp.

Kortversjonen Ved hjelp av sporing kunne Mathilde Friis (28) følge bevegelsene til de stjålne verdisakene sine. Hun kontaktet politiet gjentatte ganger, men fikk beskjed om å anmelde saken på nettet, noe hun opplevde som frusterende.

Operasjonsleder i Oslo-politiet, Alexander Østerhaug, sier at politiet kan stå i en situasjon hvor de ikke har kapasitet til å følge opp tyveriet der og da.

Tall fra Oslo politidistrikt viser en økning i antall personlige tyverier i første halvår 2023, sammenlignet med første halvår 2022. Vis mer

Torsdag 20. juli ble Friis trolig frastjålet en sekk med forlovelsesringen, airpodsene og kredittkortet sitt.

– Jeg hadde sekken bak i bilen vår på privat adresse i Oslo. Bilen var åpen og jeg skulle en liten tur opp i leiligheten for å ta ut noen klær før jeg og forloveden min kjørte mot Tjøme. På tur dit blir jeg plutselig blir ringt av noen som har funnet passet mitt ute på gaten i Oslo. Det var da vi åpnet bagasjerommet og så at sekken var borte, sier hun.

– Frustrerende

Friis anmeldte saken til politiet like etterpå. Siden hun kunne spore airpodsene på mobilen fikk hun raskt oversikt over hvor sekken befant seg i byen.

– Jeg kunne følge med på hvor de var og jeg kunne se på mobilen at kredittkortet mitt ble brukt på butikker i området. Jeg ringte til butikkene og ba dem om å beholde overvåkningsvideo. Jeg ringte politiet flere ganger for å si at jeg visste nøyaktig hvor verdisakene mine var. De ba meg om å anmelde det over nett. Der sto det at det normalt tar tre til syv dager før jeg får bekreftelse på anmeldelsen.

Friis sier hun opplevde at det var lite hjelp å få fra politiet da hun tok kontakt.

– Det var veldig frustrerende å se hva som skjedde med verdisakene mine og få så lite hjelp i øyeblikket. Jeg følte der og da at jeg måtte ta saken i egne hender med å skaffe overvåkningsvideoer.

– Vurderte du å oppsøke verdisakene selv, siden du så hvor de befant seg?

– Ja det gjorde vi, men siden vi allerede var utenfor Oslo så fikk vi en snill nabo til å gå ut til adressen hvor vi så at airpodsene var. Han sjekket gjennom søppelkasser i nærheten og vi prøvde spille av lyd på dem, men det gikk dessverre ikke, sier hun.

RINGEN: Dette er forlovelsesringen til Mathilde Friis. Den har vært i familien til hennes forlovede i 150 år.

150 år gammel ring

Friis har vært forlovet med Gonzalo Herrero siden nyttårsaften. Forlovelsesringen har vært i familien til Herrero i 150 år.

– Jeg håper at om noen er i besittelse av den ringen at de vil være så snill og returnere den. Den er uerstattelig og har høy sentimental verdi for oss.

– Svigerfamilien min var på besøk i Oslo denne uken og vi snakket om at Oslo er en veldig trygg by. Så er det ironisk at dette skjer dagen etterpå, sier hun.

Les også Tyver stjeler kremen – krukkene står igjen De eksklusive hudkremene i taxfree-butikkene ved norske flyplasser tømmes av reisende.

– Vi har full forståelse

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Alexander Østerhaug uttaler seg på generelt grunnlag, og sier i en mail til VG at politiet ønsker å bidra til at folk får tilbake gjenstandene sine og ta de ansvarlige.

– Vi har full forståelse for at det å ikke få hjelp oppleves som frustrerende. Har tyveriet nylig skjedd, og det er håp om å fange gjerningspersonen, vil operasjonssentralen tilstrebe å sende patrulje i søk etter gjerningsperson.

Han sier hva som skjer samtidig av hendelser har noe å si for hva politiet kan gjøre der og da.

– Vi kan stå i en situasjon hvor vi dessverre ikke har kapasitet til å følge opp tyveriet her og nå. Da kan det være at vedkommende vil få beskjed om å anmelde forholdet og at saken må følges opp i etterforskningssporet. Hendelser som går på liv og helse vil alltid gå først.

Ble henlagt

Mandag denne uken fikk Friis beskjed om at saken var blitt henlagt. Politiet i Oslo bekrefter dette.

– Jeg dro til stasjonen igjen denne uken og ba dem gjenåpne saken siden vi har overvåkningsvideo, sier Friis.

Politiet i Oslo kan ikke si noe om saken er åpnet igjen.

Økning i antall tyverier

Tabellen nedenfor viser tall fra Oslo politidistrikt på tyveri fra person i første halvår 2018–2023.

Det er en økning fra første halvår 2022 til første halvår 2023.

Det er også verdt å merke seg at i 2020 og 2021 var det pandemi.

Årstall 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tyveri fra person 1.halvår 4343 4278 3169 1818 4359 4990

Les også: Butikkeier Mona (59) firsprang og fakket butikktyver: – Jeg var forbannet

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post