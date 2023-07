Rødt-leder Bjørnar Moxnes går av

«Jeg takker i dag for meg som leder av Rødt. Det har vært en utrolig fin reise gjennom 11 år, og det vil jeg si mer om, men først til sommerens store sak: Jeg tok de solbrillene fra butikken på Gardermoen. Jeg gjorde en stor feil, og jeg gjorde det mye verre med måten jeg håndterte det videre. Det er jeg skikkelig lei meg for, og det vil jeg si unnskyld for.

Mange har spurt hvordan jeg kunne gjøre noe så dumt. Det har jeg spurt meg selv om mange ganger de siste ukene. Jeg har ikke hatt noen fullgod forklaring. Det jeg derimot er helt sikker på er at jeg har gjort noe galt, og det må jeg ta konsekvensen av.

Maktpersoner skal stilles til ansvar og kritiseres. For min del har det ikke vært et mål å rette kritikken mot enkeltpersoner og deres moral. Jeg har prøvd å vende den mot standpunkter, saker og systemer, men sikkert ikke alltid lyktes med det. Vi må stille høye krav til folkevalgte og politiske ledere. Samtidig håper jeg det er rom for å gjøre feil, så lenge man gjør opp for seg.

For min del velger jeg å gå av. Det er to grunner til det. For det første ønsker jeg ikke at mine feil skal gå ut over mine nærmeste. Én ting er at jeg får høre det, noe helt annet er at dette går ut over de jeg er aller mest glad i. Det er jeg som har ansvaret for at jeg tok solbrillene, ingen andre. Men denne sommeren er mine nærmeste fritt vilt i sosiale medier og i det offentlige rom. Sånt gjør inntrykk.

Jeg ønsker også å gjøre det jeg kan for at medlemmer og tillitsvalgte landet rundt skal få snakke om politikk. Sommerens mange oppslag om forskjellskrisa og matkøene viser at det er større behov for Rødt enn noensinne før. Vi står foran en valgkamp der Rødt stiller rekordmange lister, og der vi skal kjempe med nebb og klør for å holde høyresida unna makt i Kommune-Norge. Da må partiet ha fullt fokus på politikken.

Og Rødt klarer seg godt. Er det noe jeg er stolt av å ha bidratt til, er det at Rødt ikke er noe enmanns-parti. Vi har 14.000 medlemmer og en stjernerekke med dyktige folk både lokalt og nasjonalt. Med Marie i spissen har vi derfor de beste forutsetninger for å gjøre vår beste valgkamp noensinne, og skape resultater over hele Norge.

Gjennom disse 11 årene har vi skapt historie, og jeg er utrolig takknemlig for å ha fått tillit til å være leder av Rødt gjennom dette:

– Vi er det første nye partiet som har brutt sperregrensa etter at den ble innført. Fra å stå utenfor Stortinget har vi etablert oss som en sterk kraft for forandring i norsk politikk.

– Vi har fått viktige gjennombrudd i lokalpolitikken landet over. Ikke minst i kampen mot velferdsprofitørene, hvor vi fikk gjennomslag i Oslo for å stanse de kommersielle både i barnehager og sykehjem. Liknende har Rødt fått til en lang rekke steder.

– De siste seks årene har vi også vunnet viktige seire på Stortinget, som har betydd mye for de som ble arbeidsledige under koronapandemien, for de som trenger hjelp fra Sivilombudet for å få sikret sine rettigheter, for ME-syke, for krigsveteraner og for andre. Vi har styrket grunnlaget for de folkevalgtes kontroll med regjeringa, og vi fikk markert at statsråder ikke kan legge seg ut med stortingsflertallet, med mistillitsforslaget mot Listhaug som justis- og beredskapsminister.

– Vi har bygget et nytt parti for arbeidsfolk, som kjemper fagbevegelsens sak, med et betydelig gjennomslag med forbudet mot bemanningsbransjen på byggeplassene på Østlandet (som var det aller første representantforslag vi fremmet etter at Rødt kom inn på Stortinget høsten 2017). Nå prøver EU seg på omkamp, og vil nekte Stortinget i Norge å bestemme arbeidslivspolitikken i Norge – den kampen skal de tape! Og som et parti som mobiliserer tillitsvalgte, lavtlønte, trygda og andre som tidligere har holdt seg unna politikken.

Alt dette har vi gjort med et Rødt som er tydelig og gjenkjennelig. Vi har stått for det vi mener, også når det har stormet som verst. Det er mye man kan si om Rødt, men at vi snur kappa etter vinden – den må du lenger ut på landet med.

Den siste tida har jeg både fått mye kjeft og mye støtte. Jeg er takknemlig for alle som har hatt tillit til meg, og jeg er lei for at jeg har skuffet dere. Men selv om jeg takker for meg som partileder, skal jeg fortsatt engasjere meg både som Rødt-medlem og som stortingsrepresentant i tida som kommer.

Vår bevegelse er større enn enkeltpersoner. Framgangen vi har hatt i min ledertid har vært et lagarbeid. Det laget skal jeg fortsette å bidra til, om enn i en ny rolle. Rødt har alle forutsetninger for å fortsette å vokse i tida som kommer».