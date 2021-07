Elleve personer påkjørt i restaurantområde i Marbella: − Gaten så totalt bombet ut

Én person er alvorlig skadet etter at en bilist kjørte i sikksakk mellom barene i den spanske byen. Norske Rosmari Sorthe og ektemannen Hans Erik Børjesson havnet midt i dramaet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Mandag kveld kom det meldinger fra den spanske avisen El Mundo om at en sjåfør hadde kjørt ned folk som nøt utelivet på fortauet, i et område fult av utendørskafeer og restauranter.

Bilføreren, en mann i 30-årene med spansk statsborgerskap, er pågrepet på stedet og arrestert.

Videoer fra ulykkesstedet viser ambulanser og politibetjenter i arbeid, mens servitører fra restaurantene ryddet opp eller hjalp personer på bakken.

Satt rett ved

Norske Rosmari Sorthe og Hans Erik Børjesson havnet midt i dramaet.

– Vi hadde akkurat bestilt drikke og ventet på mat, da vi plutselig hørte et stort smell, sier Rosmari på telefon fra feriestedet til VG.

– Vesken min hengte seg fast i en stol eller en parasoll, og jeg klarte akkurat å dra meg løs bare millisekund før bilen smalt inn i en vegg rundt to meter unna.

Hun forteller at bordet de satt på ble knust til pinneved.

– Gaten så totalt bombet ut. Bord, stoler, knust glass og parasoller lå strødd rundt. Det lå blodige folk i gatene. Det var helt forferdelig. Det var utrolig mye hyling og skriking og fullstendig kaos da det skjedde, sier hun.

Én alvorlig skadet

To av de skadede etter hendelsen ble brakt til et større sykehus i Malaga, en av dem med alvorlige skader, skriver nyhetsbyrået AP.

De resterende fikk behandling på det lokale sykehuset Costa del Hospital, ifølge El Mundo.

Lokale myndigheter sier at de ikke tror terror var motivet bak villkjøringen mandag, ifølge AP. Sjåføren skal også ha foreldrene sine i bilen under hendelsen.

I 2017 ble 14 personer drept i et terrorangrep da en bil kjørte inn i en folkemengde i gågaten La Rambla i Barcelona.

Foto: Europa Press / AP

Ekteparet forteller at de har blitt litt varsomme for lyder etter hendelsen og skvetter litt lettere til. De tror også at dette kommer til å sitte i en stund.

– Vi var heldig, kunne gått utrolig mye verre. Dette er ikke sånn man forventer.