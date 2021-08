KLIMAENDRINGER: Kongsfjorden har i flere år vært isfri gjennom vintrene, i motsetning til tidligere da det kunne ligge tjukk is her. Varmere atlantisk vann som kommer med Golfstrømmen har gjort fjorden varmere. Bildet er fra 2008. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Ny studie slår alarm: Golfstrømmen kan kollapse

Det livsviktige havsirkulasjonssystemet i Atlanterhavet kan være i ferd med å stoppe helt opp. – Dette er skummelt, sier forsker.

Av Bjørnar Tommelstad

Havsirkulasjonssystemet som Golfstrømmen er en del av, også kalt AMOC, skal ha svekket seg kraftig i løpet av det forrige århundre.

– Tegnene på destabilisering er allerede synlige. Det hadde jeg ikke forventet. Dette er skummelt, sier klimaforsker Niklas Boers, ifølge The Guardian.

Boers er forsker ved Potsdam-instituttet for klimaforskning i Tyskland. Han har ledet og forfattet den ferske studien, som torsdag var oppslag i flere av verdens største aviser.

Ekstremkulde, havnivå og vannmangel

AMOC-systemet er viktig for livet i havet og temperaturen på hele planeten. Dersom det skulle kollapse, vil det få enorme konsekvenser.

Washington Post skriver at det kan føre til ekstremkulde i Europa, økt havnivå og at livsviktige monsuner, som bringer vann til store deler av verden, blir påvirket.

Tidligere har forskere slått fast at AMOC-systemet ikke har vært svakere på 1600 år, ifølge The Guardian.

Men den nye studien hevder altså å se tegn på at systemet er i ferd med å kollapse.

– Dette er noe man bare ikke kan tillate at skjer, sier Boers.

– Hold CO₂-utslippene lave

Årsaken er menneskeskapt: Global oppvarming gjennom CO₂-utslipp.

Det er ikke kjent hvilket CO₂-nivå som eventuelt vil utløse en fullstendig en AMOC-kollaps, ifølge studien.

– Det eneste man kan gjøre er å holde utslippene så lave som mulig. Sannsynligheten for at denne ekstremt kritiske hendelsen skjer, øker for hvert gram CO₂ vi slipper ut i atmosfæren, sier Boers.

– En advarsel

Klimafysiker Levke Caesar ved Universitetet i Maynooth i Irland sier at metodene i den nye studien ikke kan gi oss eksakt tidspunkt for en potensiell kollaps.

– Men analysen presenterer bevis på at AMOC-systemet allerede har mistet stabilitet, noe jeg tar som en advarsel om at vi er nærmere vippepunktet enn vi tror, sier Caesar til The Guardian.

Caesar har ikke jobbet med studien som ble publisert torsdag.